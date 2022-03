***Los reprobados

Después de que AM reveló que 15 municipios tienen jefes de Seguridad sin las evaluaciones de control y confianza acreditadas, tres de ellos que de plano reprobaron, pero seguían en funciones, pa´pronto salieron a decir que sus titulares ya se van y enviarán otras propuestas a examen, a ver si esos sí las aprueban.

*Renuncias forzadas

Mal parados quedaron hasta no ser evidenciados los alcaldes de Moroleón, Pénjamo y Comonfort, es decir, Alma Denisse Sánchez, de Movimiento Ciudadano; y los otros dos, los panistas Gregorio Mendoza y Claudio Santoyo, respectivamente.

*La interrogante

Lo que también es indispensable conocer en estos y en todos los municipios, es la cantidad de policías que reprobaron sus evaluaciones y que siguen en funciones.

***En el limbo

Hay otros seis casos (Purísima del Rincón, Romita, Silao, San José Iturbide, Santa Catarina y Yuriria) que no aparecen como reprobados, pero que no cuentan con las pruebas para desempeñar la función de responsables de la seguridad. Para términos prácticos están en la misma violación legal, y así no pueden continuar.

*Lo que sigue

Al estar en calidad de Encargados de Despacho, deben los Presidentes Municipales de entregarles el nombramiento definitivo como Directores y/o Secretario para continuar con el proceso, o bien tendrán que ser removidos para nombrar a nuevos titulares, con el mismo deber de que se presenten a la evaluación y la aprueben.

*Guardan silencio

En Silao y Romita no más no atinan a qué decir y qué hacer. Desde el martes AM ha solicitado en las Presidencias Municipales fijen postura, pero guardan silencio. Dicen que están reuniendo la información precisa para darla a conocer. Ta´ bueno.

*Al mando en Silao

En Silao el responsable es Felipe Hernández Chávez, quien tomó el cargo el 16 de noviembre de 2021, cuenta con una Licenciatura en Seguridad Pública, Maestría en Ciencias Forenses, así como la Especialidad en Policiología y Criminalística.

*Lo presumió

En su momento el alcalde morenista y antes panista, Carlos García Villaseñor, expresó: “Hoy Silao tendrá al mejor elemento en Seguridad Pública”. En Romita el titular de Seguridad es Alberto Valadez, cuyo currículum se mantiene en misterio.

***Diego con diputados

El martes Diego Sinhue aprovechó su visita a la Ciudad de México para reunirse con la bancada de legisladores federales panistas. Lo acompañaron su jefe de gabinete, Charly Alcántara, y el representante del Gobierno en la CDMX, Luis Felipe Bravo.

*Cierre de filas

Ahí estuvieron los 15 legisladores. Hablaron por espacio de una hora y media de cómo va Guanajuato en salud, economía, educación, seguridad, etc. Y otra media hora en la proyección de Guanajuato en CDMX a través de la Casa Guanajuato.

***Observatorio y el plebiscito

El Observatorio Ciudadano de Guanajuato capital fijó ayer una postura para respaldar la solicitud que empuja la regidora Paloma Robles de un plebiscito para que sean los ciudadanos los que aprueben o rechacen la construcción del nuevo Museo de las Momias y su espacio comercial financiado a través de deuda pública.

*No hay confianza

De entrada, apuntan que el Gobierno Municipal “no genera confianza” para garantizar que el endeudamiento de 70 millones de pesos sea una inversión útil. Además, que no es el momento frente a una pandemia y el impacto económico.

*No a los negocios

Este grupo en el que participan, entre otros, el panista incómodo, Carlos Arce, califica de injusto edificar 54 comercios (el 75% de la construcción) con recursos públicos que deben utilizarse en el beneficio colectivo y no de algunos particulares.

*Primero permisos

Apuntan que ni el INAH ni la Secretaría de la Función Pública han dado el aval a este proyecto. “La propuesta de suspender o no el procedimiento de contratación de deuda pública por 70 millones, debe ser definida por los ciudadanos”, concluyen.

***León y la célula

En representación de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, acudió al evento en Salamanca en el que 31 municipios firmaron con la Secretaría de Gobierno el convenio de colaboración para la integración de las “Células Municipales de Búsqueda” de desaparecidos.

*El compromiso

Ambos funcionarios leoneses ya se han reunido con colectivos de familiares y han comprometido cumplir con lo que establece la Ley de Búsqueda en Guanajuato, y que en este acuerdo se retoma: contar con personal especializado en la búsqueda, recibir reportes, resguardar hallazgos y colaborar con las fiscalías, principalmente.

***Nada qué decir

Marta Sahagún acompañó a su hijo Manuel Bribiesca a tomar las riendas de la Canirac León. Ahí se le cuestionó sobre lo publicado por Reforma y las declaraciones del abogado Juan Collado, en el que señala que el empresario Carlos Ahumada videograbó también al hermano de Vicente Fox recibiendo dinero y a las acusaciones sobre la elección de Estado del 2006. “Nada que decirte”, contestó.

Piden diálogo gobernadores panistas

Diego Sinhue Rodríguez y los gobernadores integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) se reunieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al que le pidieron diálogo y unidad.

En un comunicado la GOAN que encabeza el yucateco Mauricio Vila comunicó que propusieron al Gobierno federal colaborar para enviar un mensaje de unidad que resuelva los problemas más apremiantes: empleo, seguridad y salud.

Acordaron mantener interlocución constante a través de una mesa para dar seguimiento a los asuntos de mayor interés para cada uno de sus estados.

Al encuentro acudieron los gobernadores de Durango, Guanajuato, Querétaro,

Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán. La de Chihuahua, Maru Campos, no asistió debido a la presentación de su Plan Estatal de Desarrollo en misma fecha.

