Los ultra emisores de metano

Acaba de ser publicado, el día de ayer, en la prestigiada revista “Science” de la American Association for the Advancement of Science AAAS (Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia), el artículo “Evaluación global de ultra-emisores de petróleo y gas metano (T. Lauvaux et al. Global assessment of oil and gas methane ultra-emitters. Science. Vol. 375, February 4, 2022, p. 557).