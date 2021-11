Mal

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. La percepción de que la situación está avanzando en cuanto al tema económico es simplemente eso en la mayor parte de los sectores económicos en México.

Un ejemplo es de las agencias automotrices que nuevamente en el reporte de sus cifras de octubre volvieron a presentar una baja. Llegando apenas a 76 mil 640 unidades a nivel nacional un 9 por ciento menos que en octubre del año pasado.

Lo paupérrimo de la cifra ocasionó que se convirtiera el octubre del 2021 en el peor décimo mes desde el 2011, momento en donde se llegaron a vender 75 mil 748 unidades; siendo mayor la venta incluso de octubre del año pasado semanas apenas de haber reiniciado operaciones este sector en varias entidades, luego de haberse mantenido cerrado por lo menos un par de meses.

En comparación con agosto las ventas de autos nuevos cayeron 0.4%, de acuerdo con el registro histórico de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz que publica el Inegi.

Son ya cuatro meses los que en las agencias automotrices los que suman con ventas negativas.

A todo esto sume que quienes tienen interés en comprar un carro nuevo tienen que esperar varios meses para su entrega debido a otro efecto colateral que tiene ese sector en ese caso por el desabasto mundial de chips.

Sigue la oportunidad

Pese a la guerra comercial entre China y Estados Unidos el sector calzado poco o nada ha aprovechado para aumentar sus exportaciones y quien ha resultado ser el ganón de esta coyuntura es Vietnam, comentó Enrique Dussel Peters, Coordinador del Centro China-México de la UNAM.

Comentó que con el incremento en las tasas arancelarias y en el costo de transporte la cercanía y el tratado vigente de México con los Estados Unidos son otros dos factores claves para que sea aprovechado este momento.

El especialista mencionó que para encontrar un buen año en las exportaciones de calzado hay que retroceder hasta el 2013.

En su charla virtual con empresarios de la CICEG habló también de la Cadena Global de Valor del Calzado (CGVC)que enfrenta

serios retos y oportunidades en el escenario configurado por las tensiones comerciales.

Quien también participó en la ponencia fue Sergio Lora, miembro del equipo de Negociaciones Comerciales Internacionales de México y quien ha dado seguimiento a las acciones del TLCAN y los tratados de Libre Comercio que México ha firmado con diversos países.

Puso en la mesa 4 temas que hacen atractivo a México con Estados Unidos y los cuales deben ser aprovechados por industrias como el calzado.

El primero es la integración de América del Norte ratificada con el T-MEC, seguido de las ventajas de la cercanía de México con el país vecino ya que se ha incrementado el costo de los fletes, los riesgos de Asia con la guerra comercial de Estados Unidos contra China y el incremento del gasto de gobierno de Estados Unidos y revisión de las cadenas de suministros.

Quién sigue

Dicen que no hay fecha que no se cumpla y plazo que no se llegue por lo que ahora sí definitivamente el contrato colectivo laboral del sindicato Miguel Trujillo con General Motors Silao llegó a su fin.

O al menos esto es lo que esperan la mayor parte de los 6 mil trabajadores que laboran en la armadora de camionetas, dicho esto, porque a partir de ahora todos aquellos sindicatos interesados podrán mostrar su Constancia de Representatividad si su objetivo es lograr el contrato y al decir todos se incluye al sindicato Miguel Trujillo que por ley tiene derecho a levantar nuevamente la mano para participar.

Quienes siguen mostrando interés por quedarse con el contrato son los del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), pero dicen que ven dificultades para comunicarse con los trabajadores.

En un comunicado que enviaron a temprana hora de ayer se detalla que reconocemos este hecho (la votación) como una oportunidad invaluable producto de la lucha que han dado las y los trabajadores de GM, Silao para utilizan el término desterrar para siempre la falsa representación de los trabajadores en las estructuras corruptas y pro patronales de la CTM.

“Sin embargo, hacemos un llamado a las autoridades laborales a tomar parte activa y evitar los abusos del sindicato Miguel Trujillo, con la ayuda de la empresa, sigue haciendo sobre los trabajadores, por medio de coerción amenazas y chantajes para obligarlos a reconocer al sindicato de ese tema como su representante, exigimos condiciones equitativas para el SINTTIA”.

