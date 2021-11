***Marko y su equipo

El cuestionado dirigente del PAN Nacional, Marko Cortés, ya tiene equipo completo al nombrar a los responsables de 14 Secretarías y de 7 Áreas Estratégicas. Entre las 21 carteras de trabajo del Comité Nacional no hay panistas guanajuatenses.

*Charly y Alejandra

Dirán que en los siete miembros del Comité Ejecutivo Nacional sí está Juan Carlos Alcántara, el jefe del Gabinete de Diego Sinhue, y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez coordina a los alcaldes panistas y este martes asume la Presidencia de la ANAC.

*¿El bastión azul?

Lo cierto es que el panismo de Guanajuato, que se aprecia de ser el bastión azul, no es considerado para sumar a sus políticos con experiencia al trabajo de partido, no el que harán Charly y Alejandra desde los cargos públicos, sino de tiempo completo.

***ONU en Guanajuato

Del 21 al 23 de este mes el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas viene a Guanajuato a invitación de los colectivos de búsqueda de personas.

*Mira internacional

El Estado está en la mira internacional, no sólo porque es una de las entidades que acumula más personas desaparecidas a nivel nacional y también más fosas clandestinas, sino porque las autoridades han sido omisas a recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

*El caso de Felipe

El primer caso reconocido por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue el de Felipe Díaz Castro, un campesino oriundo de Acámbaro desaparecido el 19 de junio de 2020.

*No se supo más

Ese día por la tarde, después de trabajar una de las parcelas a su cargo y avisar que se dirigía por más fertilizante, se perdió comunicación con Felipe.

*La recomendación

Este mecanismo contempla que las autoridades implementen las medidas necesarias, incluidas medidas cautelares, para localizar y proteger a la persona desaparecida y solicitar informes sobre los avances.

*Búsqueda y justicia

También prevé la búsqueda inmediata, la identificación de los perpetradores, la participación de la familia en la búsqueda y la investigación, así como las medidas de protección y asistencia que en este caso y en otros tres se han solicitado a la Fiscalía del Estado.

*Desatención

La Fiscalía General del Estado no solo ha desatendido la recomendación del organismo internacional, y los requerimientos de los colectivos y familias, sino además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

*Obligatorio

En un amparo la Corte resolvió que las recomendaciones del Comité son obligatorias para las autoridades del Estado Mexicano, en sus distintas competencias, y determinaron que su cumplimiento debe ser supervisado judicial y constitucionalmente, ahí hay tareas para varias instituciones de Guanajuato.

***Lalo, de gira

El nuevo Comité Directivo Estatal del PAN que preside Lalo López Mares y la secretaria general Rosario Corona, están en gira de reuniones en los comités municipales para presentar su proyecto y escuchar las inquietudes panistas.

*Los traidores

De lo que han escuchado en los comités, sobre todo donde no les fue bien en la elección (léase en Silao) son señalamientos a los panistas traidores, que abierta o disimuladamente jugaron para otro bando y a los que quieren fuera del partido. A los comités municipales les toca armar los expedientes con pruebas, no con dichos.

*65 en la mira

En el PAN dicen que la lista es de 65 nombres en proyecto para iniciar procedimiento disciplinario, que puede terminar en la expulsión o en otra sanción. Algunos de esos seguramente presentarán su renuncia antes de que los echen. López Mares ha dicho donde se para que expulsará a los traidores y chaqueteros.

*Y uno en proceso

En los hechos sólo se sabe de un proceso formalmente abierto en el PAN, el de Carlos Arce Macías, quien, a diferencia de otros, nunca apoyó a ningún candidato de otro partido, su ‘pecado’ fue simple y sencillamente decir fuerte y claro que Alejandro Navarro no tenía los méritos para repetir en un segundo periodo.

*El caso Silao

En su reunión con los panistas de Silao el pasado jueves salieron algunos nombres, aunque no hace falta que los expulsen, ellos solitos decidieron irse y apoyar el proyecto político del ex alcalde del PAN y hoy alcalde por Morena, Carlos García.

*Los que se fueron

Hoy algunos son parte del gabinete municipal. El ex diputado local panista Mario López Remus y el ex regidor Martín Aguilar, titulares de Servicios Públicos y Desarrollo Rural, respectivamente, o el tesorero Mauricio Verver y Vargas.

*La reflexión

El problema para el PAN será si no hacen una reflexión seria de ¿por qué se van los que se van? y del papel de sus gobiernos para haber perdido ciudades como Silao o San Miguel de Allende. Si no aprenden por qué pierden, no habrán entendido nada.

***IMSS y Salamanca

El delegado del IMSS en el estado de Guanajuato, doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, se reunió el pasado jueves con el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, para dar continuidad a la donación del terreno del Municipio al IMSS para la construcción de una Unidad de Medicina Familiar de seis consultorios.

*Más infraestructura

En la reunión también estuvieron presentes los integrantes del Cabildo. Ambas partes mostraron disposición para concretar en breve el proceso de donación del terreno y se pueda iniciar pronto este proyecto que tanto urge a los salmantinos.

Va irapuatense por dirigencia juvenil del PAN

Déborah López Martínez se registró este fin de semana para participar en la elección de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, que tendrá lugar en la XI Asamblea Nacional de AJ el próximo 5 de diciembre en Aguascalientes.

Este sábado también se registró otra mujer, Emma Laura Álvarez Villavicencio.

“Hoy Acción Nacional está de fiesta porque Acción Juvenil es el corazón de Acción Nacional y hoy nuevamente después de que en el 2013 fue la última Asamblea, donde todos los jóvenes pudieron estar reunidos, hoy nuevamente vamos a tener una Asamblea”, destacó la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada.

En la fotografía la irapuatense aparece con Marko Cortés y Diego Sinhue.

Foto: Twitter Déborah López.

