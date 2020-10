Más carbón

Si los líderes del mundo se niegan a liderar el cambio climático lo hará la ciudadanía del mundo" -Al Gore.

Aferrado a lo viejo, el presidente López Obrador pareciera, de pronto, un cascarrabias frente a la modernidad, ensimismado en el discurso energético propio de los negacionistas del cambio climático, nuestro líder, tristemente, opta por la contaminación, por la suciedad y por escupir más humo al planeta frente a políticas irracionales para el siglo XXI, eso de que el carbón es la solución, eso de que la energía verde es un sofisma.

Su discurso me recuerda a esas personas que a finales del siglo pasado decían que el internet no era más que una moda pasajera o a los medios de comunicación que, por ahí del 2010, pensaban que las redes sociales no afectarían, ni tantito, a su modelo de negocios o a los fotógrafos que apostaron a que las imágenes digitales nunca evolucionarían al grado de desplazar el revelado tradicional.

Es un discurso viejo que cada día se vuelve más anacrónico, peligrosamente ridículo y radical, con su gorro frigio, la 4T comienza a dibujarse como un puñado de hombres y mujeres ultrapoderosos que encarnan al ludita contemporáneo, que apuestan a la ignorancia y al fanatismo frente a la razón y la ciencia.

En el caso de la energía verde, ciertamente, hay muchos temas a debate, argumentos válidos en torno a la eficiencia de la misma o hasta a la contaminación que algunos de sus procesos generan a pesar de su bandera entorno al cuidado del ambiente, sin embargo no puede negarse que ahí, en la energía verde, está el futuro próximo, ¿o vamos a pensar que existe una conspiración mundial de científicos y especialistas, financiada por la oligarquía mundial, en contra del carbón para fortalecer oscuros intereses?, ¿todo es un complot?

El presidente no sabe, o no le informan, que ese discurso lo vuelve muy débil frente a las nuevas generaciones, no sabe que pierde adeptos para su transformación.

Los jóvenes que votarán por primera vez en el 2024, esos adolescentes que hoy tienen 14 años o más, son personas que toman el cuidado del medio ambiente de manera muy seria, que poseen información sustentada de los daños que las energías fósiles han ocasionado al planeta y que no dudarán en apoyar políticas ecoamigables cuando tengan que decidir el sufragio.

La 4T no puede apostar a la autocracia caprichosa ni mucho menos a destrozar el medio ambiente, la hipocresía de salvar un lago que no existe para cancelar un aeropuerto mediante argumentos ecologistas y, al mismo tiempo, contaminar la nación negando hasta derechos de audiencia a empresas de energía renovable, se cobrará caro en las urnas.

Si al presidente le molesta el ejemplo de los países ricos y neoliberales, podría voltear a Nigeria, donde mediante proyectos de celdas fotovoltaicas han llevado trabajo, desarrollo y mejores condiciones de vida a las comunidades más marginadas.

No se trata de pelear contra los molinos de viento, se trata de que los molinos de viento trabajen para pelear.

De Colofón

Curioso, la operación Agave Azul congeló cuentas de un munícipe en Oaxaca por sus vínculos con el CJNG, este fin de semana un senador de Morena hizo proselitismo en la zona y aparecieron narcomantas firmadas por "El Cártel del Itsmo" con amenazas contra dirigentes del FUCO… Parece que, si no son iguales, son muy parecidos a los otros gobiernos.

@LuisCardenasMX