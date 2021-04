MÁS DE UNO se pregunta si el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Delfina Gómez saben el tamaño de la bronca en que los está metiendo el tal Marx Arriaga, al pretender cambiar los libros de texto a su gusto.

PORQUE si bien una de las primeras promesas que cumplió el mandatario fue echar abajo la reforma educativa, hasta ahora no se sabía que la SEP pretendía convertir en armas de adoctrinamiento ideológico los libros de texto gratuito.

EL ASUNTO, evidentemente, ya provocó la alerta y la alarma tanto de grupos de especialistas en temas educativos como de los distintos colectivos de madres y padres de familia, pues consideran que una renovación como la que pretende llevar Arriaga no se puede hacer, como diría El Quijote, al chilazo.

SERÍA RARO que el Presidente y la propia titular de la SEP tuvieran que enterarse por un periódico del conflicto educativo que se avecina, a menos, claro, que ellos mismos hubieran ordenado imponer un modelo educativo tipo AA (Al Aventón).

PUEDE ser coincidencia pero no es casualidad que uno de los abogados de Félix Salgado Macedonio sea Eduardo López Betancourt, un conocido académico de la UNAM... también acusado de acoso sexual. De hecho, la propia Fiscalía de la CDMX tuvo que dictar medidas de protección en favor de una abogada, quien denunció a López Betancourt por acoso, abuso de autoridad y discriminación. No, Dios no los hace, pero ellos sí se juntan.

LUEGO del golpe que logró Carlos Martínez al denunciar los malos manejos en el Infonavit, parecía que la FGR se había puesto las pilas para meter en cintura a quienes defraudaron al instituto.

INCLUSIVE en enero pasado se anunció la captura de dos ex abogados del Infonavit, presuntamente involucrados en el desfalco ocurrido durante la administración de Alejandro Murat. Luego de esas aprehensiones, se supone que siguen en la lista los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil, pero como que la Fiscalía no ha querido detenerlos.

QUIENES conocen bien la carpeta de investigación dicen que resulta extraño dicho retraso, pues la FGR tiene tooodos los datos para localizar a David José Núñez, titular de la Correduría Pública 92, quien al parecer sabe bien dónde están los prófugos. ¿Será omisión o comisión? Es pregunta de interés social.

PRIMER ACTO: El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura en su enésimo informe que ya está cerca el fin de la crisis económica.

SEGUNDO ACTO: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advierte que la recuperación económica de México está atada al éxito de la vacunación en el país.

TERCER ACTO: El mismo López Obrador dice que no se vacunará. ¿Cómo se llamó la obra? "¡Ay, no!".