MÁS VALE que Marcelo Ebrard vaya practicando cómo se dice en inglés “usted disculpe el tiradero”, porque el lunes que entra, cuando llegue Kamala Harris, Andrés Manuel López Obrador la va a recibir con un país dividido, en conflicto e impugnado. De cabeza, pues.

Y ES QUE mientras los resultados de la jornada electoral del domingo 6 son inciertos, existe una certeza generalizada de que el lunes 7 iniciará una larga y complicada cadena de conflictos electorales.

EMPEZANDO, por supuesto, por el propio Presidente que se negará a reconocer las derrotas de su partido, pero las impugnaciones se prevén de todos lados: por la inequidad en la contienda, porque los gobiernos metieron las manos, por los evideeentes rebases en los topes de campaña, por la coacción del voto en favor de Morena utilizando los programas federales y, claro, por la violencia que no cesa.

¿SERÁ POR ESO que López Obrador insiste tanto en el regreso a clases el día 7? Ha de pensar que puede distraer a la vicepresidenta de EU tocándole la lira de que todo va bien, muy bien, mientras el país se incendia.

SI YA de por sí es conflictiva la situación en Michoacán, dicen que el gobernador Silvano Aureoles no ayuda mucho a propiciar la tranquilidad. Al contrario: los opositores se quejan de que utiliza hasta a los policías para operar en favor de su candidato y, claro, para amedrentar a los adversarios.

AL PARECER el perredista es de los más preocupados ante la posibilidad de que llegue al Palacio de Gobierno un nuevo mandatario que no sea su incondicional. Por algo será. DESPUÉS de que se diera a conocer que el magistrado electoral Felipe Fuentes no sólo es coleccionista de autos antiguos sino que hasta los arregla en el taller del Trife, cuentan que pronto se sabrá otro asunto relacionado con su patrimonio que no lo dejará bien parado.

SEGÚN ESTO, el juez electoral tiene un “ranchito” donde cría caballos. ¿Será verdad o nomás parte del golpeteo en ese organismo electoral donde ya se ha visto que se llevan bieeen pesado? Es pregunta galopante.

DEBIDO al austericidio de la 4T, no se paga ni un antivirus para las computadoras del gobierno; y obviamente mucho menos hay para pagar rescate a los hackers que tomaron control de la Lotería Nacional.

SIN EMBARGO, no todo está perdido: a lo mejor les interesa un trueque. Que desencripten los sistemas de la Lotenal y a cambio se llevan un avión presidencial que no se usa y que sale carísimo mantener parado en un hangar. Una oferta imposible de rechazar.