Matar el alivio de Covid

Los próximos meses serán terribles. Varios miles de estadounidenses mueren ahora a causa de Covid-19 todos los días; dado el desfase entre los casos y las muertes, es casi seguro que la cifra diaria aumente hasta finales de este año, y si la gente se descuida durante la Navidad, podría aumentar aún más en el nuevo año. La recuperación económica se ha estancado, con el empleo todavía por debajo de casi 10 millones de los niveles anteriores a la pandemia.

Lo máximo que podemos esperar en este momento son políticas que mitiguen el sufrimiento, ayudándonos a superar el horror mientras esperamos la vacunación generalizada. Y hace unos días parecía posible que de hecho recibiéramos buenas noticias en el frente económico. Un grupo bipartidista de senadores parecía estar cerca de llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley de alivio de Covid que se quedaría muy por debajo de lo que deberíamos estar haciendo, pero sería mucho mejor que nada.

Luego intervino el gobierno de Trump, de manera destructiva.

Antes de llegar a lo que está mal con la propuesta de la administración y por qué puede causar un gran daño, hablemos sobre cuál debería ser el objetivo de la política económica en este momento.

Sigo viendo informes de noticias que enmarcan los argumentos del Congreso sobre proyectos de ley de ayuda como un debate sobre “estímulos”. Pero el estímulo es lo que se hace cuando el desempleo es alto porque la gente no gasta lo suficiente. Y ese no es el problema al que nos enfrentamos.

Piénsalo. ¿Por qué todavía hay dos millones menos de trabajadores en “ servicios de comida y lugares para beber ” que antes de que golpeara el coronavirus? No es porque la gente no pueda permitirse salir a comer o ir a bares. Es porque salir a comer y reunirse en bares son actividades peligrosas. En muchas partes del país, estas actividades están, con razón, prohibidas o estrictamente restringidas; incluso donde se les permite, muchas personas, al comprender los riesgos, deciden quedarse en casa.

El papel de la política económica en esta situación no es recuperar esos puestos de trabajo mientras la pandemia aún está en auge; en realidad, no queremos un resurgimiento del empleo en los sectores de alto riesgo hasta que las vacunas estén ampliamente disponibles. Lo que deberíamos hacer, en cambio, es minimizar el sufrimiento mientras esperamos. Es decir, el problema no es el estímulo, es el alivio de desastres.

¿Qué debería implicar este alivio? Debería brindar apoyo a los inevitablemente desempleados, sostener las empresas durante los meses oscuros que se avecinan y ayudar a los gobiernos estatales y locales que están sufriendo graves disminuciones en los ingresos y que, de lo contrario, se verán obligados a realizar recortes drásticos en los servicios esenciales.

Y no, este último problema no se limita a los estados azules. De hecho, seis de los siete estados que se espera que enfrenten las mayores caídas de ingresos tienen gobernadores republicanos.

Los demócratas de la Cámara de Representantes siempre han estado dispuestos a aprobar un proyecto de ley de ayuda en el sentido que he descrito. Y como dije, hasta hace unos días el Senado parecía estar avanzando hacia un proyecto de ley que, aunque mucho más pequeño de lo que querían los demócratas, sería mejor que nada. El principal obstáculo parecía ser la determinación de Mitch McConnell, el líder de la mayoría del Senado, de incluir una píldora venenosa, una exención general de las empresas de cualquier responsabilidad relacionada con exponer a sus trabajadores a los riesgos de Covid-19. Pero los observadores tenían la esperanza de que aún se pudiera llegar a un acuerdo.

Luego vino la intervención de la administración Trump, una propuesta de Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, que McConnell apoyó rápidamente a pesar de que fue desastrosamente equivocada.

No estoy seguro de si la cobertura de esta discusión ha explicado completamente cuán mala es la propuesta de Mnuchin. Muchos titulares enfatizaron el costo, un poco más de $900 mil millones, que era similar al del proyecto de ley bipartidista emergente, lo que sugiere que la administración estaba evaluando algo positivo.

De hecho, sin embargo, la propuesta de la administración eliminó por completo la pieza más importante de cualquier acuerdo de ayuda: los beneficios ampliados para los desempleados, y la reemplazó con cheques únicos de $600 que se enviarían a todos.

De nuevo, piénselo. Para los estadounidenses que no podrán regresar a trabajar mientras la pandemia aún se desencadena, un pago único de $600 es extremadamente inadecuado, mientras que para aquellos que no han perdido sus trabajos es innecesario. Es cierto que la gente puede gastar parte de la subvención, aumentando la demanda general, pero la falta general de demanda no es el principal problema en este momento.

Entonces, ¿qué está pensando Mnuchin? No podemos descartar la pura ignorancia. Es, triste decirlo, completamente posible que, nueve meses después de la depresión pandémica, los funcionarios de la administración aún no comprendan la lógica básica del alivio. O pueden estar esclavizados por el mito completamente desacreditado de que las prestaciones por desempleo en realidad causan un alto desempleo.

O tal vez esta propuesta refleja la combinación especial de engaño y cinismo de la administración que expira. El presidente Trump sigue intentando, de formas cada vez más desesperadas y destructivas, revertir los resultados de las elecciones. Y en su locura puede imaginar que se beneficiará más políticamente enviando a todos otro cheque con su nombre que ayudando a quienes realmente lo necesitan.

Cualquiera que sea la motivación, la propuesta de Mnuchin no podría haber llegado en peor momento. Bien puede socavar el alivio económico que necesitan millones de estadounidenses.