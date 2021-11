***Matrícula azul

Luego de que su baja matrícula como partido a nivel nacional lo pusiera incluso al límite del registro, el cuestionado presidente del PAN, Marko Cortés, puso en marcha un plan nacional de afiliación. En el estado de Guanajuato, que se presume como el bastión azul, tiene en su padrón vigente que ronda los 14 mil militantes.

*León, poquitos

En León el padrón aproximado es de 1,900 militantes panistas. El dirigente municipal, Toño Guerrero Horta, acepta que, si bien no son un partido de masas que piensen en sumar por sumar militantes, la matrícula para el tercer municipio más poblado del País con más de 1 millón 700 mil habitantes, es realmente muy pobre.

**Por mil más

El dirigente panista leonés apunta que le encantaría tener 10 mil militantes, para luego aterrizar en la realidad y ponerse una meta de mil más en su gestión (Toño cumple su periodo de tres años en agosto del 2022, pudiera repetir o llegar otro). De cumplir lo que se propone sería un incremento nada despreciable de hasta el 50%.

*Los aspirantes

Los aspirantes a panistas inician con su proceso en la plataforma nacional y luego toman el curso introductorio que se ofrece en los diferentes comités municipales y/o en el Comité Estatal, en León. “Sí, tenemos mucha demanda”, dice Toño optimista.

*A la calle

Pero para hacer el reclutamiento más popular, el PAN León saldrá a la calle. Guerrero Horta anunció que, a partir de enero, instalarán módulos en las plazas públicas de los seis distritos locales. El banderazo será en el Arco de la Calzada.

*Por los jóvenes

Una realidad y debilidad del partido en el poder son sus pocos militantes jóvenes. El dirigente leonés anota que en campaña contó hasta 300 jóvenes participando y que gran parte de ellos ya comenzaron con su proceso de afiliación al partido y van por más. “Tenemos que entusiasmarlos”, dijo. La pregunta es ¿cómo es que lo harán?

*Las estructuras

Pero, como de nada sirve más militantes sin organización, el otro trabajo que dice van a realizar es aceitar las estructuras de los subcomités urbanos y rurales. Antes de la campaña había unos 200 en todo León, la meta ahora es contar con 80 subcomités en cada uno de los seis distritos locales, es decir, con casi 500. ¿Será?

***Lalo y rosario

En lo que toca a la nueva dirigencia estatal del PAN que comanda Lalo López Mares y Rosario Corona, presidente y secretaria general respectivamente, presumen que ya han recorrido 20 comités municipales para escuchar de viva voz a los panistas. Este fin de semana pisan Xichú, Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria y Atarjea.

*La instrucción

“Nosotros estamos en campaña permanente”, expresó ayer Rosario. Estas visitas tienen como objetivo, cita la leonesa, donde son oposición marcar una agenda con las causas sociales y donde son gobiernos demandarles transparencia y resultados. A la militancia en los comités la instrucción es la de ponerse a trabajar a la de ya.

***Dirigentes-diputados

A diferencia del PAN que tiene dirigentes de tiempo completo, los dos partidos principales de oposición: PRI y Morena, están encabezados por jefes-diputados locales. El PRI con Ruth Tiscareño y Alejandro Arias y Morena con Ernesto Prieto.

*PRI y la convocatoria

La potosina y el leonés llegaron como interinos hace dos años a dirigir al PRI, y ahí siguen, se supone que esperan a que el Comité Nacional emita convocatoria para ahora sí la elección abierta de la dirigencia estatal para la que no faltan tiradores.

*Ernesto, no se va

En Morena los estatutos dicen que no se puede dobletear y Ernesto tomó protesta prometiendo que no tardaría en pedir licencia, pero no ha puesto fecha a su adiós. Su rival interna, Alma Alcaraz, como legisladora ya no se desgastará en esa guerra.

***Defensa del CIDE

Juan Carlos Romero Hicks, ex director general del CONACyT y hoy diputado federal, alzó la voz esta semana en solidaridad con la comunidad académica del CIDE que ayer salió a protestar en exigencia de la renuncia de su director interino, José Antonio Romero, y la reinstalación de directivos que han sido despedidos.

*La dictadura

El guanajuatense en conferencia en San Lázaro acusó de “espurio” al Director interino, de violentar derechos laborales y la normativa. “Es una dictadura contra la libertad, contra la excelencia académica y, sobre todo, contra una institución que es orgullo nacional y centro de referencia mundial en ciencias sociales”, expresó.

Diputados y alcaldes de la 4T

Los diputados locales de Morena que comanda el silaoense Ernesto Millán se reunieron con dos de los tres alcaldes en funciones electos por este partido: Silao (Carlos García) y Doctor Mora (Édgar Reséndiz), en vísperas del análisis del presupuesto estatal para el 2022. El ausente fue César Prieto, de Salamanca.

“Nos presentaron parte de sus proyectos, los cuales estaremos revisando de manera puntual para buscar el mecanismo de apoyo”, dijo el Coordinador.

Solicitaron respaldo para más obras, solventar deudas heredadas y seguridad.

