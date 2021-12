***Matrimonio igualitario

El PAN-Gobierno en Guanajuato está frente a un dilema que tiene que resolver cuanto antes: el reconocimiento al matrimonio igualitario es ya inevitable, así lo resolvió la Corte, ellos decidirán si se convierten en el último estado en aprobarlo.

*Derechos para todos

La postura de la secretaria de Gobierno, Libia García, en una entrevista publicada este domingo en AM, es personal, pero se entiende con la venia del Gobernador: los derechos humanos son de toooodos y es una obligación del Estado respetarlos.

*Hora de definiciones

El presidente del PAN Guanajuato, Lalo López Mares, y el coordinador de la bancada en el Congreso, Luis Ernesto Ayala Torres, han dicho que están abiertos al debate. Las iniciativas están ya en la mesa y llegará pronto la hora de definiciones.

***Cuento sin fin

Los hechos de alto impacto en Irapuato se registran un día sí, y otro también. No pasa una noche tranquila sin que se desate algún ataque que robe la tranquilidad.

*Enfrentamiento

El enfrentamiento entre civiles armados y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado el pasado jueves generó gran temor entre los habitantes de la zona sur de la ciudad, además de dejar el saldo de tres personas muertas y un herido.

*No les toca

La Policía Municipal parece que no tuvo mayor injerencia en el hecho, pues además de no haber participado en el enfrentamiento, se limitaron al resguardo de la zona.

*Sin información

Según dijo el Secretario de Seguridad del Municipio, Miguel Ángel Simental, hubo varias versiones del hecho y aunque trató de explicar que fue una persecución de las FSPE a civiles, la información que emitió fue generalmente extraoficial.

*Comando reacción

Aquí es donde todos se preguntan en dónde está la reacción de la autoridad municipal que tanto ha presumido la llegada de elementos formados en la Policía Federal, que hasta formaron un comando de reacción que promete dar resultados.

*Sin noticias

A casi dos meses del inicio de la administración municipal aún no se ha presumido algún logro relevante de estos 45 policías ex federales, llegados de la Guardia Nacional, ya en funciones, ni siquiera se han hecho visibles ante la ciudadanía.

*Alta expectativa

Simental asegura que estos elementos tienen formación en corporaciones internacionales, muy bien capacitados, aunque dice que sus trabajo no resolverá por arte de magia la complicada situación de inseguridad que permea en Irapuato.

*Todo depende

De este grupo poco se sabe, sólo se ha dicho que estará formado por 170 elementos. Incluso el Secretario no tiene claro ni el sueldo que se les está pagando y todavía no hay una fecha exacta para el arribo del total de los uniformados, pues todo depende del presupuesto que se tenga disponible para el 2022.

*La paz prometida

Las autoridades dicen reconocer que la problemática de inseguridad es crítica, pero esto no basta para regresar la paz a la ciudad fresera, en donde, si bien han bajado marginalmente la cantidad de los homicidios dolosos, aún se respira el miedo.

***Consejo, renovado

A partir de la próxima sesión el Consejo Estatal de Seguridad Pública estrena cinco nuevos consejeros ciudadanos de los 10 que son parte sin fungir como autoridades. Los nombres resultaron de una convocatoria pública prevista en la legislación local.

*Los nombres

Ellos son: Leticia Venegas, representante de Amexme Zona Centro; Elizabeth Vargas Martín del Campo, de Canaco León; Luis Gerardo González, del Consejo Coordinador Empresarial de León; Juan Yúdico, de la Asociación del Empresariado Celayense y Alfonso Valdés Carmona, de la Asociación de Empresas Exportadoras.

***Peredo, subsecretario

Después de que la reestructura administrativa del Gobierno del Estado implicó desaparecer el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inifeg) para incorporar lo que ahí se hacía en la Secretaría de Infraestructura (Sicom), quien era su titular, Pedro Peredo, fue nombrado Subsecretario de Edificación y Proyectos Especiales.

*Ajustes en la sicom

La que ocupaba esa cartera, Maura Mónica Rangel, fue nombrada Subsecretaria de Infraestructura Vial. El cargo a Peredo se interpreta como un voto de confianza pues ya no sólo será responsable de la obra educativa sino del resto de las edificaciones. Al frente de Sicom permanece sin nubarrones el jalisciense Tarcisio Rodríguez.

*Anselmo en la seg

El salmantino Anselmo Conejo, quien fuera Encargado de Despacho de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y no lo ratificaron al preferir Diego colocar ahí a Gerardo Morales, ex Secretario de Desarrollo Social, seguirá en la nómina estaal ahora como Delegado de Educación en la Región VI.

***Los naranjas

A la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano no faltó el doctor José Ángel Córdova Villalobos, quien fue candidato pluri a diputado federal y no le alcanzó. También estuvieron el jefe estatal, Rodrigo González; la diputada Dessire Ángel Rocha; el ex candidato a la alcaldía, Juan Pablo Delgado. Es el equipo naranja.

Ampara PRI para vacunas

a grupo de 12 a 14 años

El PRI en León anunció que seguirá tramitando amparos para la vacuna contra COVID-19 en menores de 12 a 14 años, quienes aún no son incluidos en el esquema nacional de vacunación. Hilda Ramírez, secretaria de Vinculación con la Sociedad del Comité Municipal del PRI, informó que están por alcanzar 160 trámites de amparo exitosos. No obstante, aclaró, según la información de Salud del Estado es muy probable que la vacuna para los amparados se programe hasta enero 2022.

Foto: PRI León.

