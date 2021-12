Matrimonio igualitario… sí

Diego madruga al Legislativo

Pasaron 2,804 días después del primer matrimonio igualitario en Guanajuato para que el PAN-Gobierno reconociera un derecho constitucional.

El 18 de marzo del 2014 dos mujeres, vía un amparo, se casaron en León, en la oficina de la diputada local del PRD, Guadalupe Torres Rea, quien también presentó una iniciativa en la materia que se envió a la ‘congeladora’, como tantas otras.

Pasaron tres legislaturas completas y el gobierno de Miguel Márquez para que por fin, de un plumazo, el gobernador panista Diego Sinhue enfrentara al Yunque y al ala conservadora del panismo con la histórica circular 2261/2021 del pasado 20 de diciembre bajo el asunto: Procedencia de los matrimonios igualitarios.

De paso exhibió al Congreso del Estado y en particular a la bancada panista que comanda su exsecretario de Gobierno, el leonés Luis Ernesto Ayala, a quienes no esperó a que dictaminaran las iniciativas que tienen en la mesa en este tema.

¿Por qué lo hizo ahora y mediante una circular y no una iniciativa de ley que presionara a la bancada panista a acelerar su discusión y aprobación? No lo sabemos con claridad porque Diego no ha declarado nada sobre este punto.

La secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, firmó la comunicación interna dirigida al director general del Registro Civil de Guanajuato, Juan Hinojosa Diéguez, para instruir a todos los oficiales del Registro Civil en la entidad que, a partir de ese día, no habrá más trabas para reconocer el matrimonio igualitario.

“A partir de esta fecha y en lo subsecuente, se reconozca y materialice el derecho que tienen todas las personas, sin discriminación por su preferencia sexual, a contraer matrimonio en nuestras oficialías del Registro Civil, si así fuera solicitado y sin necesidad de que medio recurso legal alguno para su procedencia”, expresa.

Esto es, no requieren ya tramitar amparos, lo que suponía no sólo perder tiempo y dinero, sino enfrentar el portazo del Estado.



Es un derecho, no una concesión

La orden de respetar la Ley no es una concesión de las autoridades, es el respeto, como lo dice la circular, a lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y las jurisprudencias de la Corte.

“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social.

“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, resume la jurisprudencia 43/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

No por ello deja de ser sorpresivo que Diego haya decidido una salida mediante una disposición administrativa, que es válida y es legal, pues se apega a la obligación de garantizar la amplia protección de derechos humanos.

Esto, como lo hemos escuchado ya de las organizaciones sociales y de legisladores y partidos de oposición que impulsan el reconocimiento al matrimonio igualitario, es un motivo de celebración, pero no dejarán de insistir que se plasme en la ley y con ello se garantice que nunca, nadie más pretenda, de otro plumazo, borrar derechos.

La Iglesia católica dice que es “un golpe infame al matrimonio”. Así lo dejamos…

Los costos políticos y el filtro del 2024

La circular de Diego, firmada y distribuida por Libia, les sacude un costo político que el PAN-Gobierno en Guanajuato arrastra al permanecer como uno de los siete estados cuyas legislaciones civiles todavía no reconocen el matrimonio igualitario.

También es cierto que Libia fue legisladora local en dos periodos (2015-2018 y 2018-2021) en los que, junto con su bancada, ignoraron el tema. Dirá que sola poco podía hacer si su partido decía “no y no”, aunque sólo ella sabe qué tanto lo intentó.

Diego y Libia dejan mal parado a Luis Ernesto Ayala aunque sólo tenga tres meses la Legislatura y salgan a decir en un comunicado que están abiertos al diálogo. La decisión administrativa del Ejecutivo no es solamente un dardo por lo que no ha pasado hasta hoy, sino una clara muestra de la desconfianza para lo que viene.

Para acabar pronto, Diego no cree que la bancada mayoritaria vaya a legislar pronto sobre el asunto y se adelanta para no asumir el costo de que Guanajuato pueda ser el último de los estados en el reconocimiento al matrimonio igualitario. El siguiente periodo ordinario arranca el 15 de febrero y ante las dudas, da un golpe en la mesa.

A Luis Ernesto no le queda otra que materializar pronto este reconocimiento en la ley, pero además debe abrir el debate y la votación de otras iniciativas relacionadas con la diversidad sexual (por ejemplo el reconocimiento a la identidad de género de personas trans quienes también deben recurrir al amparo para hacerlo posible).

Ya en la votación al presupuesto de egresos 2022 fue el PAN el único partido que rechazó la propuesta de la legisladora de MC, Dessire Ángel Rocha, de canalizar recursos para atender el acoso escolar a estudiantes LGBTI+ y otras acciones.

Ayala sueña con la gubernatura. Libia no lo dice, pero, junto con las alcaldesas Alejandra Gutiérrez (León) y Lorena Alfaro (Irapuato), son las mujeres que el PAN tiene perfiladas para cuando haya que decidir.

Es temprano para adelantar vísperas, mucho puede pasar en dos años, pero las decisiones que los políticos tomen ahora, quieran o no, serán valoradas con el filtro de las aspiraciones al 2024, por más que hoy todos vayan a negarlo y a declarar que están concentrados en sus actuales tareas.



Policía, bajo la lupa

Antes de cerrar el año, Amnistía Internacional México realizó otra reunión con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, y el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, para avanzar en cumplir con las recomendaciones por las violaciones a derechos humanos en la protesta feminista del 22 de agosto del 2020.

Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistia México, también se reunió con la secretaria de Gobierno del Estado, Libia Garcia, con el propósito de trabajar en un acuerdo reparatorio para las víctimas a través de la Comisión Estatal de Víctimas.

Este penoso hecho derivó de una protesta pacífica para exigir justicia por Evelyn, una valiente joven que acusó a dos elementos de la Policía Municipal de abuso sexual al estar en un auto -cerca de la Plaza Expiatorio- esperando a sus amigos.

Las demandas de las víctimas, con el respaldo de la organización internacional que protege derechos humanos, no se limitan a un simple cumplimiento de recomendaciones de Derechos Humanos, las cuales deben de atenderse ya. Esto incluye las sanciones administrativas a agentes y mandos que hoy nadie conoce.

Una petición central de Amnistía Internacional en los dos encuentros con la Alcaldesa es que el Municipio establezca un mecanismo de supervisión externo, independiente y ciudadano, para poner lupa en la actuación de la Policía Municipal.

Esto es, no solamente cerrar el capítulo por lo sucedido el 22 de agosto de 2020, sino garantizar de manera efectiva que un hecho así no vuelva a repetirse jamás.

Y no únicamente el cuidar la respuesta de la Policía Municipal ante las protestas, de lo que se trata es tener un mecanismo que ponga lupa en su actuar en lo general. En León, como en todo México, las policías en todos sus niveles, se mandan solas.

Amnistía entregó al Municipio de León una serie de propuestas de cómo podría funcionar este esquema, que se incluye en el “Informe Policías Bajo la Lupa, cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la Policía en las Américas”.

A inicios de año se retomarán las mesas de trabajo para definir, por ejemplo, los detalles de la disculpa pública que ofrecerá la Alcaldesa a las víctimas (que no aceptaron la que hizo Héctor López el 8 de marzo), pero, sobre todo, concretar que sí haya cambios de fondo en la operación y evaluación de la Policía leonesa.

Y esa transformación de la Policía debe darse bajo el liderazgo del mismo secretario de Seguridad Pública del que las víctimas piden su renuncia: Mario Bravo Arrona.

Donación de terreno, por ahora "a ciegas"

La semana pasada, sin explicar en ningún momento cuál será el destino ni la razón para hacer la entrega, la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, presidida por la panista Jared González Márquez, dio la anuencia -no aprobación- de donar un terreno de propiedad municipal 4,640.12 metros cuadrados a la Arquidiócesis de León.

Y a pesar de que los regidores Antonio Cabrera Morón, de Morena, y Lucía Verdín Limón, de Movimiento Ciudadano, pidieron les explicaran cuál es la justificación de la donación y el uso que tendrá el terreno, ni Sergio Domínguez, director de Fraccionamientos de la Dirección de Desarrollo Urbano, ni la regidora Jared González lo informaron.

Jared explicó que en la Comisión sólo se da la anuencia y pasa “como conocimiento” de que realmente quieren el destino para equipamiento urbano, pero es en el Comité de Adquisiciones en donde se revisa y se aprueba la donación.

Sergio Domínguez informó que el terreno está ubicado en el Fraccionamiento Paseo del Country, entre los bulevares San Juan Bosco, Clío, Malaquita y Calíope. El destino será para equipamiento urbano, pero no precisó cuál será el destino específico, que puede haber varios.

El regidor Antonio Cabrera dijo que no vio una argumentación consistente para hacer esta donación. “No sé dónde está la justificación”, expresó.

Argumentó que en estudios del Implan queda de manifiesto que la vivienda es escasa, para el sector de segmento de bajo ingreso, que laboran en el sector informal y que no tienen acceso a créditos para la vivienda, deben priorizarse el desarrollo de vivienda para estas personas.

Sergio Domínguez no le explicó cuál es la justificación, sólo que en esos momentos se pone a consideración sólo el destino, ya la donación a la Arquidiócesis, o de cualquier solicitante, la aprueba posteriormente el Comité de Adquisiciones.

Jared González tampoco explicó la razón de la donación, sólo citó el artículo del Código Territorial que establece los supuestos en los cuales el Ayuntamiento puede hacer las donaciones, que son a personas jurídicas o colectivas sin fines de lucro que constituyan un beneficio común.

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos respondió al regidor Cabrera Morón que en la misma Comisión, momentos antes acababan de aprobar una modificación de traza de un fraccionamiento popular de 5,000 metros.

“Yo creo que eso habla de que el Ayuntamiento sí promueve este tipo de vivienda a gran escala”, sostuvo.

Pero el regidor de Morena insistió: “No hay una justificación que sustente este proyecto y no está plasmado en el documento. Qué más justificación que destinarlo a vivienda”. Anunció que buscará el documento del Implan donde señala que está creciendo la población joven que demanda vivienda.

La regidora Lucía Verdín pidió conocer qué se hará ahí, pues es un predio grande y se puede aprovechar para varias cosas de aportación comunitaria. Dijo que conoce la zona y pueden hacerse muchos proyectos ahí.

Sergio Domínguez tampoco le respondió el destino del terreno, sólo se limitó a decir que los comentarios de los regidores Antonio Cabrera y Lucía Verdín, se pasarán a Control Patrimonial para ver qué es lo que se está solicitando en la superficie en particular.

Además, transcurrió toda esta semana, hasta el jueves 23, que fue el último día hábil para el Ayuntamiento, sin que el Comité de Adquisiciones sesionara para tratar ese asunto. Y luego se vinieron las vacaciones. O sea que todo este fin de año, el destino de la donación será un misterio. Tal vez hasta enero se sepa.

