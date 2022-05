Médicos esclavos 

"La esclavitud es robo: robo de una vida, robo del trabajo, robo de cualquier propiedad o producto".

Para el presidente López Obrador es un acto político, para el régimen cubano una oportunidad para obtener divisas con la explotación de su gente. El acuerdo es entre dos gobiernos; nadie pregunta a los médicos. porque son moneda de cambio, mano de obra esclava que tiene que ir adonde le dice su gobierno, sin recibir por su labor más que una mínima parte de lo que se paga.

El presidente anunció el 9 de mayo: "Vamos. a contratar médicos de Cuba, van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. Tenemos un déficit de especialistas. Podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras, y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres".

Los médicos mexicanos no están de acuerdo. En un desplegado, los colegios, asociaciones y federaciones han declarado: "Decidimos manifestar nuestra desaprobación y enérgica protesta ante el anuncio de parte del gobierno federal de la contratación nuevamente de médicos de otro país por una supuesta falta de los mismos, lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México. En nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por las universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades y la idiosincrasia de nuestra población, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema".

Si no tenemos médicos suficientes, o si los que hay no quieren trabajar en ciertas zonas, podemos considerar abrir las fronteras a profesionales extranjeros, pero la convocatoria debe ser para médicos de cualquier lugar que acepten certificarse en nuestro país conforme a la ley nacional. Los extranjeros deben recibir el mismo sueldo que los mexicanos con la misma especialización, pero deben recibirlo ellos, no un coyote.

El esquema con el que el gobierno mexicano contrató a médicos cubanos en 2020, durante la pandemia, y con el que pretende ahora traer a estos 500 es completamente distinto. Hasta ahora no han cumplido con los requisitos legales para trabajar en nuestro país. Tampoco se les paga lo mismo que a los mexicanos; el sueldo es mucho mayor, pero la mayor parte se la embolsa el gobierno de Cuba.

Los médicos cubanos trabajan en México como mano de obra esclava. No solo no se les entrega su salario, sino que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos. No se les permite venir con sus familias, las cuales se quedan en Cuba en calidad de rehenes para que "no escapen", y tampoco "relacionarse" con locales. Una de las responsabilidades de cuando menos algunos es hacer propaganda a favor del gobierno de La Habana.

La idea de que los médicos cubanos son mejores que los mexicanos, por otra parte, ha caído por tierra. Los cubanos que han venido son generalistas con poca o ninguna experiencia; muchos no saben usar equipos modernos que sí manejan los nacionales. Algunos quizá no son realmente médicos, pero no lo sabemos, porque toda la documentación y los arreglos económicos se mantienen en secreto.

Es curioso que un presidente que afirma que la autosuficiencia es el mejor camino para la prosperidad esté importando médicos, como ha importado medicamentos que aquí se producen con mejor calidad y precio. Es inaceptable que diga, por otra parte, que está en contra de la trata de personas, pero traiga mano de obra esclava para trabajar en el país.

