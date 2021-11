***Medio lleno

En el tema del presupuesto la 4T y la oposición tienen posturas enfrentadas. En el total de lo asignado para Guanajuato para el 2022, se estima un 5.8% real más. Morena destaca que incrementan programas sociales y pide a Diego no quejarse.

*Medio vacío

La postura del PAN-Gobierno es la misma cada año, que les están asignando sólo lo que por Ley de Coordinación Fiscal les corresponde, y ni un peso más para inversión, que en otros gobiernos llegaban a través de otros fondos y convenios.

*Obra en espera

Una de las obras que espera por el respaldo de la Federación, es la que en su primera cita le puso Diego Sinhue a López Obrador sobre la mesa: la ampliación y modernización de la carretera Silao-San Felipe. O la hace el Estado o no se hará.

***SAPAL, sin memoria

Aun con el regaño que les hizo el jueves la alcaldesa Alejandra Gutiérrez al Consejo del Sapal que preside Jorge Ramírez para que se sensibilicen de la tragedia que dejó cinco trabajadores fallecidos en la planta de tratamiento hace un año, dos días después, el sábado 13, se cumplió un año de este suceso y les pasó de noche.

*Año de la tragedia

No hubo acto en memoria de los fallecidos, ningunas palabras, nada de parte del Sapal para recordar un hecho que no debió de suceder y que no debe de repetirse.

*A festejar

El Presidente del Sapal no respondió a lo dicho por Alejandra, sólo un escueto comunicado enviado por Sapal. El fin de semana celebró su cumpleaños de paseo en Estados Unidos, asistió a un partido de la NFL entre Tennessee y New Orleans.

***Tiradero, sin cerrar

Otra de las herencias ambientales que hereda la alcaldesa Alejandra Gutiérrez es el del cierre y clausura definitiva del viejo tiradero municipal de basura de La Reserva.

*El presupuesto

El nuevo director general del SIAP (Sistema Integral de Aseo Público), Allan León, informa que son 68 millones de pesos los que se requieren para la clausura para lo cual están trabajando en un proyecto en el que esperan el apoyo de la SMAOT (Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado).

*Proyectan parque

Así lo aseguró: “Se tiene que hacer ese cierre y clausura definitivo para remediar el sitio, ahí tenemos nuestra planta de lixiviados, estamos en constante monitoreo de la descomposición del residuo pero ya con este proyecto implementado se tendrían pozos de biogás para convertir en energía y está el plan de un parque ecológico”.

*Vamos a ver

Por lo pronto en el plan de trabajo que presentó la Alcaldesa al asumir el poder (que será base para que el Implan elabore el Programa de Gobierno 2021-2024) no se menciona este proyecto, que tampoco se pudo concretar en el trienio anterior.

*Las promesas

En parques urbanos lo que sí cita el plan es una ampliación del Parque Metropolitano, la gestión de la integración de la Presa Echeveste (obras de protección a colonias, pista perimetral) y el arranque de obras en Parque Las Joyas.

***Reforma eléctrica

Luego de la aprobación del presupuesto 2022, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, anunció que propondrá que las y los legisladores de la 4T organicen asambleas informativas en los distritos para exponer los argumentos a favor de la reforma eléctrica que será discutida el siguiente año.

*Morena a la calle

“Vamos a recorrer el país para acompañar a las y los mexicanos que desean y nos piden que avalemos esta reforma que acabará con el saqueo de la CFE”, dijo. En Guanajuato Morena tiene dos diputados federales (Emmanuel Reyes y Pedro Ortega) y dos senadoras (Malú Mícher y Antares Vázquez) que harán esa tarea.

*PAN, hacer lo mismo

El diputado federal leonés por el PAN, Fernando Torres Graciano, quien además es integrante de la Comisión de Energía, consideró que su partido también debe salir al encuentro de los ciudadanos para explicarles lo perjudicial de aprobar esta reforma. “Debemos de ir a medios, hacer eventos y explicar el por qué estamos en contra”.

*No limitar inversión

El panista que como Senador avaló esta reforma, opina: “Si hubo contratos que afectan a CFE revisarlos, no modificar la Constitución y querer limitar a los particulares en generar energía, que no sea más del 46 por ciento, no hay justificación. Es como decir a los particulares que no generen el servicio de internet”.

*Instalar celdas

El legislador federal contó que en lo personal pagaba hasta 3 mil pesos de recibo de energía eléctrica y una vez que instaló paneles solares el último fue de 53 pesos. Y propone: “Si quieren ayudar a la gente lo que CFE debe hacer es instalar celdas solares, si además las financia en tu recibo, con lo que ahorres se van a pagar”.

Paciencia

Además, argumenta Torres Graciano, la reforma energética del 2014 lleva un tiempo de maduración para que la inversión privada concrete los proyectos de generación de energías limpias. “Ya muchas empresas no le compran a la CFE porque generan su propia energía y así tendría que ser para todos los ciudadanos en sus casas”.

Invita INE a renovar credencial

A las personas que cuentan con credencial de elector con vigencia 2019, 2020 y 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato los exhorta a acudir a los 41 Módulos de Atención Ciudadana de la entidad para tramitar su renovación.

En Guanajuato se tiene un registro de 29 mil 816 ciudadanas (os) con credencial 2019, 96 mil 876 con credencial 2020 y 247 mil 880 con 2021.

Las credenciales 2019 y 2020 dejaron de ser vigentes el pasado 2 de agosto y las credenciales 2021 perderán vigencia a partir del 1 de enero de 2022.

Deben agendar una cita ingresando a ine.mx o llamando al INETEL 800 433 2000.

Foto: INE.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos