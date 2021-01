MENOS MAL que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya salió a disipar las dudas binacionales, al aclarar que “coincide” con los planteamientos de Joe Biden. Sería bueno saber cuáles son esas coincidencias.

PORQUE el mensaje constante y preciso del nuevo Mandatario norteamericano ha sido el de la unidad: que gobierna para todos, no sólo para sus simpatizantes; que es hora de dejar atrás la polarización y que sólo juntos saldrán de la crisis. ¿A poco en Palacio Nacional ya no se dividirá a los mexicanos en buenos (los simpatizantes) y todos los demás? De hecho hubo una palabra que se repitió a lo largo del día en Washington: “nosotros”.

BIDEN también se comprometió con las causas ecológicas, ordenó tomarse en serio la pandemia y apurar la vacunación, anunció apoyos fiscales para enfrentar la crisis económica, firmó una orden para garantizar derechos a la comunidad LGTBQI, ¿con cuál de esos planteamientos coincide AMLO? Ojalá coincidiera, de perdida, con usar cubrebocas.

EL QUE anda tronándose los dedos es Javier Corral porque trae un pequeño hueco en los bolsillos de ¡mil 898 millones de pesos! Según el Gobernador panista, esa es la cantidad que necesita para una serie de proyectos... aunque su mandato se acaba en tan sólo nueve meses.

SE TRATA de obras que se había comprometido a sacar, pero para las cuales nomás no tiene recursos, ni tiempo. Y en algunos casos, ni siquiera estudios técnicos. Pese a eso, las presiones hacia los diputados estatales están a todo lo que dan para que hoy mismo aprueben la petición de Corral. ¡Ah, Chihuahua!

AHÍ VIENE el golpe: los diputados de Morena recibieron ya la orden de aprobar en fast track la reforma para eliminar el outsourcing. De acuerdo con la instrucción de parte de Luisa María Alcalde, el Ejecutivo enviará la iniciativa como preferente, lo que significa que todas las objeciones de la iniciativa privada serán olímpicamente ignoradas.

CON ESO de que las Fuerzas Armadas se han convertido en sostén del Gobierno ¿de izquierda? en México, no debe haber caído nada bien la revelación de que, según un testigo principal, militares participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

SI BIEN el hecho no ocurrió en este sexenio, dado que el Presidente ha lucrado políticamente con la masacre desde hace años, estaría obligado a fijar una postura. Y no puede argumentar que él respeta la autonomía de la FGR, pues no le importó demasiado cuando se trató de exonerar a Cienfuegos.

NO ES una tarea fácil para López Obrador, pues la 4T ha convertido a las Fuerzas Armadas en instituciones mil usos y multichambas.