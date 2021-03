¡Saludos prudentes! Nuestra vida que nos ha tocado vivir en este siglo XXI está llena de dificultades, saturada de exigencias, acelerada, expuesta a los diferentes tipos de contaminación ambiental, enfermedades, comunicación, relaciones humanas, democracia defectuosa… El libro que estoy recomendando está escrito por tres autores cualificados y todos con mucha experiencia: Matthew McKay, es coautora de varios libros y es especialista en el tratamiento cognitivo-conductual de la ansiedad y la depresión. Martha Davis también es coautora de varios libros además de que fue Psicóloga del Departamento de Psiquiatría del Kaiser Permanente Santa Clara Medical Center donde practicó la psicoterapia individual, de parejas y grupos durante más de treinta años. Patrick Fanning es un escritor profesional especializado en salud mental, ha escrito y como coautor ocho libros. El libro comprende seis partes. Cada una tiene su propio enfoque. La primera parte está dirigida a que desarrollemos nuestras aptitudes básicas, las que son elementales: Saber escuchar nuestra conducta que es el resultado de la forma de ser y nuestras expresiones. La segunda parte se refiere a las aptitudes avanzadas las cuales son nuestro lenguaje corporal, el paralenguaje y los meta mensajes, nuestros planes ocultos, y habla además de la teoría famosísima, pero poco conocida la cual se refiere al Análisis Transaccional (PAN -Padre, Adulto, Niño-). Y el uso de tu lenguaje. La tercera parte se refiere a las aptitudes que nos ayudan a resolver conflictos y trata tres temas: La asertividad, las estrategias de validación y el manejo de la negociación. En la parte cuarta se trata de las aptitudes sociales y desarrolla la importancia de las primeras impresiones en el trato de las personas, desarrolla además cuáles son las habilidades para un mejor contacto y también orienta en la comunicación digital tan mal usada actualmente. En la quinta parte nos orienta en las aptitudes familiares: Con la pareja, la comunicación con niños y para las comunicaciones familiares asertivas. Finalmente en la sexta parte nos desarrolla las aptitudes públicas las cuales son consejos para influir en los demás, para hablar en público y si es el caso que seas el entrevistador o si te toca ser entrevistado. Como en los muy buenos libros hay unas páginas que hablan de las lecturas que los autores recomiendan”. Les entrego una relación de lo que nos dice el editor en cuanto a lo que podemos aprender con este libro: Negociar y resolver problemas. Dominar la comunicación digital. Disponerte para hablar en público. Prepararte para las entrevistas de trabajo. Interpretar el lengua corporal: El propio y el de los demás. Desarrollar aptitudes sólidas para la comunicación de pareja. Comunicarte con familiares conflictivos. Manejar las interacciones grupales y comunicarte con todas las personas de todas las edades. En la introducción del libro nos hace unas referencias sobre algunos conceptos sumamente importantes: La comunicación que es una aptitud básica y que ha sido desatendida por que no se cultiva y por lo tanto frecuentemente no sabemos comunicar nuestros deseos, nuestra ira o nuestros miedos secretos. La introducción hace hincapié señalando que la única manera de aprender una aptitud es mediante la experiencia y nos da un punto de referencia muy moderno que es el famoso sitio web. Yo en lo particular hago resaltar por mi cuenta que no tenemos la capacidad de escuchar tan útil por los beneficios que entrega cuando se tiene una escucha efectiva. La cual nos pide que cultivemos el importantísimo hábito de la empatía. Los autores usaron una muy buena metodología para ser compresible el libro. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Los humanos somos el equivalente a un campo el cual produce frutos saludables cuando se cultiva o basuras o alimañas cuando no se cultiva”.

Editorial: Vergara y Riba

Precio: $349

Capturista: Mónica Caballero