Mensajes cruzados

Yo gané y ustedes perdieron. Igual que durante toda la campaña, tanto el Presidente como la oposición se han empeñado en reducir la realidad a un relato unívoco que elude cualquier complejidad y muestra un profundo desdén hacia la inteligencia ciudadana. Durante meses escuchamos que Morena busca destruir a México y el Presidente es un dictador en ciernes o que los conservadores solo anhelan el regreso al pasado de corrupción e impunidad que siempre los caracterizó.

Si algo han mostrado los resultados del domingo ha sido revelar la simplicidad de esta grandilocuente narrativa: México no es un solo México, pero tampoco dos: el de los fieles y los enemigos de López Obrador, el de los pobres y el de los ricos, el de dos extremos destinados a combatirse ferozmente. Otros países —Estados Unidos, España, Perú— sí parecen divididos a la mitad; por fortuna, nosotros aún no hemos llegado allí. Los mensajes que pueden extraerse de nuestras elecciones intermedias son, pues, más variados y contradictorios y escapan a la polarización forzada que se obstinan en imponernos los bandos en pugna.

La foto final resulta tan borrosa que todos los actores han podido enorgullecerse de sus triunfos, torciendo en el camino la lógica y las cifras. En efecto, los tres principales actores —Morena y sus aliados, la Alianza PRI-PAN-PRD y Movimiento Ciudadano— alcanzaron victorias más o menos contundentes, pero en ningún caso suficientes para persistir en su obtuso optimismo. Escuchar al Presidente decirse "feliz, feliz, feliz" o a Marko Cortés envanecerse por el magnífico desempeño de su coalición provoca la misma irritación: otra vez, una bofetada a la perspicacia de los ciudadanos.

En primer lugar, vale la pena celebrar que, pese a lo ajustado de algunas contiendas, la rispidez de los ataques de AMLO al INE o los rumores según los cuales éste no toleraría la menor derrota, la aceptación de los resultados ha sido admirable: ojalá esta sea, a partir de ahora, parte de nuestra normalidad democrática. Y también es necesario subrayar que, si bien la elección tuvo como centro la evaluación o el rechazo a la 4T, muchos otros factores también influyeron en ella: la personalidad de los candidatos —sobre todo en las disputas locales—, el manejo de la pandemia y la campaña de vacunación, el desplome de la Línea 12 del Metro y el desencanto activo o pasivo de quienes, en 2018, votaron por López Obrador.

Es raro, en cualquier parte, que una elección intermedia no castigue al gobierno en turno: en este sentido, los resultados de Morena son buenos —apenas eso— en el Congreso, excelentes en los estados y muy malos en la Ciudad de México. Tres mensajes distintos para la 4T: apoyo sostenido, aunque no sin concesiones, para su agenda legislativa; enorme incremento del poder territorial —con lo que ello significa para el 2024— en el resto del país; y una clara señal reprobatoria en la capital. No, ni Sonora, Sinaloa o Tamaulipas se han hecho más de izquierdas ni la Ciudad de México más de derechas: simplemente muchos electores norteños por fin se hartaron de los gobiernos anteriores y las clases medias chilangas mostraron sus múltiples y complejos rechazos a las políticas de AMLO —mucho más que a las de Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la Alianza tuvo un desempeño correcto —apenas eso— en la Cámara de Diputados: en efecto aumentaron sus curules, pero proclamar como hazaña el que Morena no alcanzara la mayoría calificada —que nunca tuvo— es otro engaño. En los estados, fracasó rotundamente —dos victorias en estados siempre opositores— y, en la Ciudad de México, obtuvo un triunfo inesperado y simbólico, aunque más debido al castigo al Presidente que por méritos propios. Por último, Movimiento Ciudadano consolida su poder local en los dos estados más relevantes: no es poco. En resumen: el mensaje único de la oposición de que AMLO destruye a México no basta. Si en tres años sus miembros no son capaces de articular una narrativa alternativa a la de la 4T, sus posibilidades de recuperar la Presidencia seguirán siendo muy bajas.

@jvolpi