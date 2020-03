Mexicali como ejemplo

Hace tres años visité escuelas en las colonias menos favorecidas de Mexicali. Ahí conocí a maestros, ecologistas y agricultores que habían impedido que el agua potable se privatizara en la ciudad.

Logramos eso, pero el verdadero objetivo del Gobierno es apoyar la construcción de la cervecera Constellation Brands"

, me dijeron entonces. Escribí un artículo sobre el tema e incluí la disputa en mi obra de teatro Cremación, que José María y Luis de Tavira dirigieron en la UNAM.

Tiempo después coincidí en Tijuana con empresarios favorables al proyecto. Las dos posturas tienen argumentos legítimos que, por desgracia, son irreconciliables. El caso atañe al tipo de país que queremos y debe ser abordado desde el periodismo de investigación, no desde la guerra de declaraciones.

La cervecera prometió aportar mil 400 millones de dólares y cuatro mil empleos directos, buen impulso para una economía castigada desde que el algodón fue sustituido por fibras sintéticas. Sin embargo, una inversión no es un regalo desinteresado y hay cosas que valen más que el dinero (de no ser así, el Zócalo podría convertirse en un centro comercial).

El gobierno panista otorgó permisos para la obra que se ha realizado en un 60%. La suspensión acarreará costos graves. ¿Qué tan legal fue el proceso? México no ha sido ajeno al tráfico de influencias ni a la búsqueda de rendimiento a cualquier precio. ¿Vale la pena utilizar el agua del Río Colorado, de por sí exigua, para hacer cerveza?.

De acuerdo con el investigador Fernando David Márquez, ha habido una "falta de documentación que la misma Conagua denuncia" y la planta podría quedarse con el 7.9% del consumo de agua de Mexicali, el 35.30% de la reserva del municipio y 792 hectáreas de riego. Además, el agua de Tijuana viene de Mexicali, atravesando La Rumorosa: un desabasto afectaría a todo el estado.

Mientras el gobierno brindaba facilidades a la cervecera, se reprimía a los inconformes. El semanario Zeta informó que el 16 de enero de 2018, en el ejido de El Choropo, un centenar de policías arremetió contra opositores a Constellation Brands, y el 3 de mayo, León Fierro, miembro del colectivo Mexicali Resiste, fue detenido por tentativa de homicidio en el contexto de una protesta. Sus compañeros y familiares denunciaron que se trataba de una intimidación política.

A diferencia de las demagógicas consultas sobre el aeropuerto y el Tren Maya, la de Mexicali fue antecedida por una movilización sin precedentes. En gran medida, el PAN perdió las últimas elecciones en la región a causa de ese tema.

En la guerra de declaraciones se ha afirmado que Constellation produce cervezas "mexicanas" como Corona y Modelo Especial, pero desde 2012 el Grupo Modelo fue vendido a la multinacional de origen belga Anheuser-Busch, productora de Budweiser y Stella Artois, entre otras muchas marcas.

Baja California atraviesa su peor sequía en veinte años. El 12 de marzo me reuní en Tijuana con el gobernador Jaime Bonilla. Me sorprendió que despachara en las oficinas del organismo de aguas (CESPT). Le pregunté por la consulta y no mostró preferencias. En circunstancias muy complejas, Bonilla ha procurado no asumir ninguna de las posturas encontradas, pero despacha en el CESPT porque el estado muere de sed. Gobiernos anteriores permitieron que numerosas empresas no pagaran agua.

Algunas acumularon deudas de 18 millones de pesos. Ese es el tipo de capitalismo que tenemos en México y que ha permitido, de acuerdo con el Informe de Desigualdad preparado por Gerardo Esquivel, que el 1% de la población concentre el 21% de la riqueza y el 10%, el 64%.

Durante tres años los adversarios de la cervecera hablaron de contratos amañados. Ahora los defensores de la iniciativa hablan de una consulta amañada en días de contingencia sanitaria.

Víctor Espinoza Valle, de El Colegio de la Frontera Norte, informa que se emitieron 36 mil 781 votos en 27 casillas, con una asistencia promedio de mil 362 votantes por casilla (en una elección normal, el 100% de una casilla especial es de 750 votos).

La consulta, sin duda perfectible, puso en tensión los intereses económicos, la voluntad popular y la salvaguarda de los recursos naturales.

El 76.1% de los votantes dijo NO en Mexicali y las acciones de Constellation Brands perdieron 10% en la Bolsa.

Una de las dos cifras tiene que ver con la soberanía.