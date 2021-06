México Respira

México vuelve a respirar. Nuestra democracia finalmente se impuso. Sobrevivió nuestro respetadísimo INE que ya no desaparecerá como amenazaban hacerlo algunos gerifaltes trogloditas del partido en el poder. No, no somos Venezuela. Detuvimos en las urnas el arribo de una nueva dictadura, esta vez de extracción marxista, en nuestro país. Nos salvamos desde que Morena no contará con la mayoría calificada tampoco en el Cámara de Diputados. La clase media salió a la defensa de la patria y logró su cometido. Los crecientes sectores depauperados y todavía esperanzados votaron, en su mayoría, unos, sobornados con el dinero público haciéndoles creer que "Tata Andrés" venía a su rescate, cuando en realidad estaba comprando ilegalmente su voluntad electoral; otros, satisfechos con la llegada de 800 mil millones de pesos, provenientes de las remesas, fueron incapaces de distinguir la realidad de lo que acontecía en México.

Yo hubiera esperado un severo voto de castigo por los 13 millones de mexicanos caídos en la pobreza en los últimos dos años, por la quiebra de un millón de empresas, por la expansión del crimen organizado o no, por el desplome de la economía, por la inflación, por la creciente división entre los mexicanos, por el desperdicio de los recursos públicos en obras faraónicas estúpidas, por el subsidio a las paraestatales y la ruina de las finanzas públicas, sin embargo, la 4T y sus partidos mercenarios, meros abortos republicanos, a pesar de todo lo anterior, alcanzaron 281 asientos en la Cámara de Diputados, es decir, se hicieron de la mayoría de la absoluta, conquista indigerible que les permitirá controlar el presupuesto de egresos, es decir, el control del dinero hasta que AMLO se lo acabe, después de desfalcar todos los fideicomisos públicos y endeudar al país.

Justo es subrayar que Morena no podrá reformar la Constitución al no contar con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, ni proponer una nueva Carta Magna, de la que ya habían circulado ominosas propuestas en las redes sociales. Solo por esta última razón México volverá a respirar ya que la ciudadanía impidió la posibilidad de la construcción de una dictadura marxista.

Aproximadamente 45 millones de mexicanos no votaron. Permanecieron en sus casas como si no hubiera estado en juego el futuro de nuestro país. A pesar de ello, nuestra democracia resistió. La clase media se impuso, mientras los eternos marginados confían en el arribo de un Mesías internacionalmente conocido como un "falso Mesías".

Morena ganó desde que podrá disponer a su antojo, impunemente, del ahorro de todos los mexicanos, sí, pero el INE también ganó, la ciudadanía se impuso en una muy importante proporción. AMLO no irá a un día de campo en la segunda mitad de su mandato y tendrá que despedirse de su sueño dorado de contar con un partido único, hegemónico, dominado solo por él, en la instalación del gobierno de un solo hombre como si no hubiéramos aprendido de la historia.

¿Cuáles serán las intenciones ocultas del dueño del Partido Verde cuando declaró la necesidad de volver a pensar su relación con Morena? ¿Tendrá un plan B para venderle a AMLO su lealtad o pensará en negociar con los aliancistas sus votos a cambio de otros privilegios? ¿Qué sería de Morena sin el Partido Verde y sin Movimiento Ciudadano? ¿Cómo se moverá el ajedrez político de acuerdo a los intereses y a las conveniencias de cada agrupación?

Las sorpresas no han concluido: falta conocer los procesos de judicialización. Nuevo León y Sonora podrían ser vulnerables legalmente, más aun porque AMLO ya no cuenta con el apoyo incondicional del TRIFE. Otro notable contrapeso digno de toda nuestra atención es la aviesa publicación de la ley orgánica del poder judicial federal que podría extender el mandato de AMLO por 2 años más, dependiendo de la votación en la Corte, sin olvidar la enorme importancia de que López Obrador envíe finalmente la iniciativa de ley de revocación del mandato al congreso. ¿Por qué se resiste? Otro argumento para volver a respirar es el encuentro, el día de hoy, de AMLO con Kamala Harris. Morena no puede cantar victoria. México está vivo, México respira.