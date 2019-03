Mi primer feminicidio

“Las poblaciones se dividen entre las vidas que hay que salvar y las que se consideran desechables”.

Judith Butler

León, Guanajuato, noviembre del 2002.

Tengo 11 años, curso el cuarto grado de primaria en una escuela privada y católica. Me entero que mi maestra de computación, Margarita, está desaparecida. Su esposo notificó al colegio que no sabe nada de ella desde una noche antes, cuando salió a comprar cigarros y no regresó. La comunidad educativa se moviliza, se imprimen volantes con su foto y la leyenda “¡Urgente! Necesitamos tu ayuda para localizar a Margarita”, que son entregados al alumnado de primaria y secundaria para difundirlos.

Mi hermana de entonces 16 años y sus amigas, salen a las calles aledañas a la escuela para repartir los papeles. Deciden ir a una estación de policía cercana y, al entregar el anuncio a dos agentes de policía, éstos se voltean a ver uno al otro. Los policías les muestran a este grupo de adolescentes la foto del cadáver de una mujer, encontrado esa mañana. Mi hermana y sus amigas lloran y se abrazan: encontraron a Margarita.

El cuerpo fue encontrado al lado de un arroyo, en un sembradío de alfalfa, a menos de un kilómetro de casa de Margarita. El Ministerio Público informa que murió por estrangulamiento, que su esposo y ella discutieron, él la presionó con su antebrazo hasta matarla, después llevó el cadáver en su coche hasta el sembradío de alfalfa donde lo arrojó la misma noche.

Mis compañeras de primaria y yo nos enteramos de cómo murió al husmear en un periódico local que dio seguimiento al suceso. Todas las personas que la conocían están consternadas. Los medios retoman que era “muy responsable”, “no depresiva” y de “carácter fuerte”, “la maestra perfecta” que tenía una “vida ordinaria”.

Sin embargo, también tengo vagos recuerdos de crecer pensando que Margarita y su esposo discutían porque ella le era infiel, que la mató porque “la había cachado”. Mi yo de 11 años estaba segura de que algo tenía que haber “hecho mal” para haber sido asesinada por su esposo. Califico estos recuerdos de vagos porque no puedo identificar su fuente pero, por la edad que tenía, asumo que fue algo que escuché de personas adultas que me rodeaban.

Lamentablemente, sin darme cuenta, crecí creyendo que si eres mujer y te estrangulan, es tu culpa. Que tu vida personal es lo más importante para los medios de comunicación, para las autoridades, para la investigación de tu asesinato, y para la sociedad en general.

Ingenuamente, también crecí pensando que un hecho como ese era extraordinario en la vida de cualquier persona. El asesinato de Margarita era para mí algo aislado e increíble, difícil de repetirse. A los 11 años estaba aislada de la realidad. Más que una burbuja frágil y transparente de privilegios, vivía en un entorno que se asemejaba a un resistente búnker.

León, Guanajuato, noviembre del 2017.

Estoy un sábado por la noche con mis amigas tomando cervezas. Una de ellas comienza a decirnos a las demás los problemas que tiene con su esposo, quien dejó de trabajar desde hace unos meses. Ella tiene que mantenerlos a él y a su hija de 5 años con su bajo sueldo.

Él tampoco alimenta o se hace cargo de su hija mientras está en casa. Ella tiene una doble jornada y, además, está estudiando en línea la carrera que interrumpió desde su embarazo. Él le dice que no sea pendeja pues estudiar no sirve de nada, que tiene que darle un mejor ejemplo a su hija y dedicarse sólo a ella cuando no está en la oficina.

Ella nos dice que tiene que llegar a su casa antes de la 1 de la mañana. Le decimos que aguante un poco más, que nos vamos más tarde a casa todas juntas. Ella comienza a ponerse nerviosa. Nos dice que si llega más tarde, su esposo estará enojado y le dirá que debe ponerle un mejor ejemplo a su hija. Las demás nos preocupamos.

Comenzamos a escudriñar. Preguntamos si está segura de que quiere seguir casada con él, ella no contesta. Empieza a llorar y me dice con muchísima dificultad, a pesar de nuestra amistad de más de 10 años que hace una semanas su esposo la estranguló mientras le decía que, antes de dejarlo, la mataría. Nunca he visto tanto miedo en una mirada como en la suya mientras decía en voz alta que su esposo la puso contra la pared y la estranguló.

A mi cabeza vienen en automático Mariana Lima y Lesvy Osorio, mi amiga puede ser parte de esa lista… de pronto y después de años de no volver a pensar en ese incidente, viene a mi mente también Margarita. Entonces lloro yo también. De rabia. De impotencia. Porque me doy cuenta que, aunque quise enterrarlo, desde los 11 años sé que hay hombres que estrangulan y matan a mujeres, que muchos de ellos son sus parejas.

Porque, a diferencia de a mis 11 años, ahora sé que estamos en el campo de lo tristemente común, ahora sé que no son hechos extraordinarios. Me preocupo porque ya pasa de la 1 de la mañana, ¿sobrevivirá mi amiga a esta noche?

Al buscar apoyo legal para ella, un abogado me dice “¿quién es esta amiga tuya? ¿quiénes son sus padres? ¿a qué se dedica? ¿hace cuánto la intentó estrangular su esposo? No quiero culparla, pero debes aceptar que también era su responsabilidad dejar a ese tipo a tiempo, te lo digo por experiencia: no lo va a dejar, mejor no te involucres”.

Siento como si tuviera un deja vú, podría contestar las preguntas del abogado con la información difundida en el caso de Margarita, ¿acaso nada ha cambiado? ¿esa sigue siendo la información mas relevante en la vida de una mujer? En este caso, ¿es lo que más importa para salvar la vida de una mujer?

Mi amiga tiene casi la misma edad que Margarita cuando fue estrangulada, la edad que tengo mientras escribo este texto. Llevo 17 años leyendo, escuchando, sabiendo que, a pesar de múltiples cambios legales, recomendaciones de organismos internacionales, movilizaciones sociales, etcétera, nada ha cambiado considerablemente para las mujeres en mi país. Las últimas semanas incluso he pensado que algunas cosas han cambiado para empeorar. Las violencias continúan transformándose y endureciéndose. Las reacciones negativas hacia las mujeres que levantan la voz son cada vez más.

Margarita, a mis 11 años de edad, fue mi primer feminicidio, el primero de muchos.

*Es abogada y feminista.

Margarita no es el nombre real de la víctima, por respeto a la vida privada de su familia.