***Morena, dividido

De los seis legisladores de Morena avalaron la deuda Carmen Vaca, quien además encabeza la Comisión de Turismo y que en los tres años no peleó con el PAN. Los otros dos Jessica Cabal y Luis Antonio Magdaleno, los que eran de la fracción panista y dieron el brinco para ser postulados y con el guinda no les fue nada bien.

*Hasta el final

Los morenos más duros se mantuvieron en contra: Enrique Alba, Magdalena Rosales y Raúl Márquez. La discusión sobre este asunto exhibió las diferencias de la fracción, Carmen Vaca le dijo a Magdalena que su coordinación era pura simulación, que ella le pidió información sobre su gestión y no le respondió.

***Pilar, no va

En definitiva la exdiputada federal Pilar Ortega no va a buscar la dirigencia estatal, ni la Presidencia ni acompañar en la Secretaría General a quien se perfile, que hasta ahora parece ser el irapuatense hoy secretario, Eduardo López Mares.

*No le interesa

A AM se lo dijo desde el primer día que se publicó la convocatoria: “En este momento no lo estoy pensando, no hay nada. Estamos dispuestos a seguir trabajando y lo más importante es mantener la unidad. Hay un monstruo afuera con un gobierno autoritario y que es una amenaza para nuestro estado”.

*En la baraja

No obstante la ex Senadora y dos veces legisladora federal siguió estando en la baraja de las cartas para la dirigencia que será electa el domingo 24 de octubre. Pero las condiciones parece que no se dieron y decidió que no va a apuntarse.

*Unidad y cercanía

Mencionó que en el PAN la prioridad debe ser la unidad y así trabajar con una presencia más fuerte y cercana con la sociedad civil, defender las causas sociales, como el agua para León, el formar ciudadanos y el luchar contra el autoritarismo.

*En la trinchera

“Lo que esperamos es generosidad de todos y todas y en lo que a mi respecta en la trinchera donde me toque, puede ser hasta mi casa, desde ahí estaré trabajando por el PAN. No estamos a qué nos toca, lo que nos debe mover es una causa”, anotó.

***Torre médica

De regreso de su gira por Europa el góber Diego Sinhue advirtió que, de no destrabarse el conflicto legal que tiene frenada la obra de la Torre Médica de Especialidades en Irapuato, los 70 millones de pesos de recurso estatal presupuestados para este año, tendrán que destinarse a otro proyecto.

*En suspenso

La obra está detenida luego de que un juez concediera la suspensión provisional a la solicitud de amparo que presentaron grupos ambientalistas que se oponen a que se construya con un impacto ambiental en una fracción del renovado Parque Irekua.

*El bien mayor

Diego está en su papel de presionar para acelerar un proyecto que tiene años en el tintero y pide, al igual que el alcalde Ricardo Ortiz, atender el bien mayor, que es el de la salud, pues la torre de especialidades debe estar junto al Hospital General.

*Lorena, en sus manos

Los ambientalistas reclaman la falta de diálogo a la administración que ya se va. Por lo dicho por Diego otro espacio no es opción, así que Lorena Alfaro tendrá que mostrar capacidad de negociación para resolver el asunto pronto y bien para todos.

***Silencio

Autoridades locales y estatales, sector empresarial y cámaras de profesionistas en Celaya han preferido callar ante las irregularidades que presentó en su construcción el puente de la carretera Panamericana y que forma parte del Ferroférico.

*Ferromex

Lo cierto es que nadie quiere patear el pesebre contra la única empresa ferroviaria que se había interesado en terminar el Libramiento Ferroviario.

*Realidad

Sin embargo, más allá de la millonaria inversión privada y que el futuro de Celaya está en juego, nadie quiere cuestionar la calidad de la obra construida por Grupo México y que puso en riesgo a miles que circulan por esa importante zona.

*Recortes

Aunque aún no se ha dado información respecto al presupuesto para el próximo año, pues está siendo analizado en la Cámara de Diputados, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez comentó que ya está acostumbrado a los recortes.

*Acostumbrado

“Ahí vienen los recortes (…) esperemos el análisis para hacer nuestro presupuesto, se prevé un año complicado de aquí al cierre del sexenio, será difícil una ampliación presupuestal, son tres los años donde nos han quitado 20 mil millones”, dijo ayer.

Mujeres y la Independencia

Convocadas por la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, se reunieron en la Alhóndiga de Granaditas legisladoras, alcaldesas, rectoras, magistradas, consejeras, activistas, de comunidades originarias. Firmaron de manera simbólica el Acta de Independencia para reivindicar a las mujeres líderes del movimiento.

“Hay muchas mujeres cuyas historias han esperado 200 años para ser contadas, porque pocas calles y teatros llevan los nombres de ellas, porque los libros de historia no hablan de mujeres, porque nuestras niñas deben crecer con referentes femeninos que las hagan soñar en grande…”, expresó la Secretaria en su mensaje.

Foto: Twitter Libia García.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos