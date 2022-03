***Morfín, listo

Tal como lo adelantamos en este espacio, hoy toma protesta el nuevo Consejo Directivo del Sapal y la Presidencia estará en manos de Toño Morfín Villalpando. Ayer el Consejo del Implan lo eligió como su representante y la suerte está echada.

*Por nueve años

Morfín viene de ser seis años Consejero del Sapal, propuesto por la Coparmex. La reciente reforma al reglamento incluyó una silla al representante del Implan y además permitió la posibilidad de ser ratificado, antes era sólo una reelección.

*No se distraigan

Además del Implan y el Sapal el Contador Público es también consejero ciudadano del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (Sateg). El reto del agua en León va a requerir de todo el talento y esfuerzo del Consejo. Atentos.

***Morera a Diego

Luego de que AM diera a conocer a inicios de mes que en 15 municipios los titulares de Seguridad no tienen aprobadas sus evaluaciones de control y confianza, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, le mandó ayer un mensaje directo desde su cuenta de Twitter al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

*Policías confiables

“Si no logras que las policías municipales en Guanajuato estén mejor preparadas y certificadas, el esfuerzo por mejorar la Policía Estatal es insuficiente”, tuiteó Morera. Tiene razón, pero hay que decir que en este tema los primeros responsables son los alcaldes, quienes deben garantizar que sus capitanes y elementos, sean confiables.

***Movimientos en el PRI

El secretario de Organización del Comité Estatal del PRI, David Mercado, pidió licencia al cargo y en su lugar se nombró a Bonifacio Rodríguez. No lo dijo pero todo apunta a que acompañará en la fórmula por la dirigencia a Ruth Tiscareño. Este lunes lo sabremos, día fijado por la convocatoria para el registro de los aspirantes.

*El no a Ruth

La regidora y secretaria general del Comité Municipal del PRI, Araceli Escobar, no está nada contenta con la posibilidad de que Ruth pretenda ser Presidenta por otros cuatro años, luego de dos y medio años como interina y la diputación local pluri.

*Mejor se va

Si el lunes Ruth se registra, ese mismo día Araceli renunciará a la Secretaria General del PRI leonés, cuyo presidente es Juan Pablo López Marún. De renunciar a su militancia en el tricolor sólo dijo “lo pensaré”. “Si el Presidente Nacional no cree en los priistas de Guanajuato, no me voy a prestar a esas simulaciones”, apuntó.

***Tránsitos

El director de Tránsito de Celaya, Francisco Frías tuvo que admitir que existe un déficit de agentes ya que en los últimos dos años se han dado de baja 49 elementos y solo se han dado de alta seis que llegaron procedentes del Infopol.

*Violencia

Aunque el funcionario no quiso asegurar que estas bajas han sido a consecuencia de la violencia, lo cierto es que en ese mismo periodo agentes viales han sido víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos.

*Condiciones laborales

En los últimos años se ha buscado mejorar las condiciones laborales de los policías de Celaya, pero a los tránsitos se les ha dejado de lado ya que actualmente perciben un salario mensual bruto de 12 mil 112 pesos y aún no reciben la licencia para portar armas.

***Justino, el suplente

Luego de la licencia que presentó el diputado federal panista de Salamanca, Justino Arriaga Silva, este martes tomó protesta su suplente, Herminio Torres Ajuria, quien en la administración del alcalde panista Toño Arredondo, fue el Presidente del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS).

*Por un mes

El asunto personal de Justino es que el sábado nació su bebé y además se someterá a una intervención quirúrgica para un tema no grave. Aunque la licencia no fija un plazo, el panista estima regresar en un mes a su asiento en San Lázaro.

*Atento a reforma

Eso sí, aclara, si antes comienza el análisis para dictaminar la reforma energética Justino estará antes de regreso, pues es Secretario de la Comisión de Energía. Su suplente es de confianza, fue el Director de Desarrollo Social cuando él fue Alcalde.

***Allende y el lirio

El llamado desde tribuna del senador panista Erandi Bermúdez y los exhortos del Gobierno Municipal porque Conagua, principalmente, auxilie en la limpieza del lirio acuático que invade la presa Allende, no han tenido eco. Con la maquinaria que puede la autoridad municipal inició la semana pasada con las labores de limpieza.

*Botón del desorden

El director de Medio Ambiente del Municipio de San Miguel de Allende, Alejandro Castro, señaló que el lirio es un síntoma, que tiene como una de sus causas el crecimiento descontrolado. “Más de 100 fraccionamientos autorizados nutrieron al vaso y cuando llegaron las lluvias y los niveles subieron se dio la tormenta perfecta”.

Instala PAN Consejo Digital

El PAN Guanajuato conformó un Consejo de Acción Digital con lo que pretenden acercar a la ciudadanía sus mensajes a través de plataformas digitales. Son 22 personas y la estrategia la coordina la secretaria de Acción Digital, Diana Ramírez, quien puntualizó que buscarán crear comunidad con la ciudadanía en general.

Julio Castillo, presidente de la Fundación Rafael Preciado Hernández, les dijo: “Es tiempo de que nos vuelvan a enseñar a nivel nacional de lo que somos capaces en Guanajuato, éste fue el único estado que ganamos en 2018, ésta fue la cuna de la Independencia y también desde aquí vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.

En el equipo están la diputada federal Diana Gutiérrez; el diputado local Víctor Zanella; y el director del Instituto de las Juventudes de Guanajuato, Toño Navarro.

Foto: PAN Guanajuato.