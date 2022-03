***Mujer gobernadora

En su mensaje en el evento “Mujeres que Inspiran”, convocado por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Capítulo León, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que ya es momento de tener una mujer gobernadora.

*No se aceleren

En entrevista, matizó: “No es destape, afortunadamente hay mujeres participando en política, hay muchas, llegará su momento y veremos quién se anima, no me va a tocar a mi decidir, son temas de los partidos y no es tiempo todavía”.

*Tres en la pista

En el arranque están perfiles como las alcaldesas de León e Irapuato, Alejandra Gutiérrez y Lorena Alfaro, y la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo. Nadie duda que tienen la mira puesta en el 2024, pero antes deben gobernar.

***Morena y la reforma

Morena echa toda la carne al asador en su campaña de información en defensa de la iniciativa de reforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados y que no tarda en ser discutida y dictaminada.

*Malú y la CFE

En León estuvo ayer el director general de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Reyes, invitado por la senadora Malú Mícher. Habló con el sector empresarial, después con medios de comunicación y cerró con la estructura de base morenista.

*La otra versión

En todos los espacios el directivo de la CFE sostuvo que, contrario a la campaña de la oposición, organismos empresariales y organizaciones civiles, jura que la reforma no frena las energías limpias, lo que pretende es poner “un freno al saqueo”, reiteró.

*Los empresarios

Entre los empresarios que asistieron a escuchar se observó a: Luis Gerardo González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León; Rolando Alaniz, del Clúster Automotriz; Enrique Aranda, de la Cámara Mexicana de la Construcción; Alejandro Gómez Tamez, de la Cámara del Calzado, entre otros.

*Tarifas, la promesa

Ya veremos cómo tomaron la exposición del funcionario federal. Eso sí, les aseguró una y otra vez que, con la reforma, se garantiza que las tarifas no incrementen más de la inflación, y que, sin ella, la suerte quedará en grandes empresas, como hoy sucede en España, Francia, Alemania, Italia, EUA, con incrementos disparados.

*Con su gente

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, no estuvo en la cita con el sector empresarial pero sí arribó para la conferencia de prensa y después en el encuentro con militantes y simpatizantes de Morena para llamarlos a defender la iniciativa. Para hablar de la reforma Morena tendrá eventos hoy en Irapuato y Salamanca.

***No procede

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato determinó la improcedencia de la petición del PAN de "bajar" de Facebook una publicación de la diputada Hades Aguilar Castillo, de Morena.

*Queja del PAN

Así lo había solicitado el PAN por considerarla propaganda a favor del Presidente de la República y de la consulta para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador.

*La publicación

Se trata de una imagen en la que la sonorense muestra, desde su curul en el Congreso, un cuadro con la fotografía de AMLO y la leyenda: “Hoy nos acompaña el Presidente en la sesión del Congreso. ¡Ah, por cierto!, los invito a participar en eso que no podemos decir”.

*Nada irregular

El Consejo Local del INE consideró improcedente la medida cautelar de ‘bajar’ la publicación realizada el 24 de febrero, pues no se advierte una evidente violación a la normativa en materia de difusión del proceso de revocación de mandato.

*De las 8 que tenía

El PAN presentó siete quejas en el INE Guanajuato en contra de morenistas a quienes acusa por violar la veda, solamente en una procedió medida cautelar, que fueron las publicaciones en Facebook del dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto, mismas que ya bajó. El resto ya se rechazaron o están por resolverse.

*El periódico

Una de las quejas rechazadas ya es la distribución del periódico “Regeneración”, de Morena, pues al comprobarse que era una edición de noviembre, no se acredita que se promocione la revocación de mandato, pues en esa fecha aún no tenía luz verde.

*Casa por casa

Si se trata o no de promoción personalizada del Presidente de la República es otro asunto que el INE tendría que revisar, eso si hubiera otra queja, en la desechada no fue motivo así que no había razones para entrar en materia de lo que no se alega. El periódico se sigue distribuyendo casa por casa en las colonias y comunidades.

Estudian prepa en Japón

Ana Sofía Gálvez Araiza, Adriel Mendoza Campos y Huguette García de Alba, jóvenes de León y de Juventino Rosas, serán la primera generación en estudiar la preparatoria en la Hiroshima Global Academy (HIGA).

El Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato llevó a cabo el abanderamiento de los jóvenes, parte de un convenio de colaboración firmado en 2020 por la Prefectura de Hiroshima y el Gobierno Estatal.

Antonio Navarro, director general de JuventudEsGto, dijo que se espera que pronto más jóvenes puedan tener una experiencia en el tema de movilidad internacional.

Katsumi Itagaki, cónsul general de Japón en León, invitó a los jóvenes a disfrutar esta experiencia, aprender y, sobre todo, traer lo bueno a su regreso a Guanajuato.

Foto: El Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato.