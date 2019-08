‘Múltiples voces donde habla la libertad’

El eslogan de la compañía de medios estadounidense Gannett tiene una frase que resume la aspiración de la libertad de expresión. Donde no hay múltiples voces no existe la democracia ni la libertad, es decir, Venezuela, Nicaragua, Cuba o Corea del Norte.

En México surge un fenómeno que habla muy bien de lo bueno que tenemos y hemos construido en las últimas décadas: ante los ataques irracionales de la llamada 4T a las instituciones, surgen voces valientes que defienden su trabajo y valoran su independencia del Poder Ejecutivo que todo pretende avasallar y controlar.

Tres ejemplos:

Primer Strike

El Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, no tiene empacho en mostrarnos la realidad económica, sus problemas y sus causas, sin obedecer ni hacer caso de consignas o regaños del Presidente de la República. “Claramente estamos en un proceso de desaceleración mayor a lo anticipado, el entorno externo no ha ayudado ni los choques que hemos enfrentado”, mencionó al participar en el 19 Foro de Banorte. Según cita el periódico Reforma, Díaz de León menciona que entre los factores que explican la desaceleración se encuentran la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la falta de Estado de Derecho y la incertidumbre política interna… Esto después de que el Presidente dijera que el Banco de México opinaba más de la cuenta sobre el manejo de la política económica.

Segundo Strike

Un ejército de promotores sociales del Gobierno desfila por las ciudades del País con consignas y retratos del Presidente, haciendo uso de recursos públicos para fortalecer con sus chalecos su imagen. El INE censuró y prohibió el uso de recursos públicos como campaña. A AMLO no le gustó y de inmediato reclamó que antes no se hacía nada contra el voto inducido, contra la compra de votos. Tal vez, pero eso no justifica que ahora se haga desde el poder sin freno. Le contestaron desde el INE que “no son floreros” y que actúan conforme a derecho. Los promotores sociales o “siervos de la Nación” tendrán que cambiar sus chalecos de inmediato.

Tercer Strike

Un juez da la suspensión a la obra de Santa Lucía por un amparo promovido por agrupaciones de ciudadanos. El estudio de impacto ambiental presentado por la SCT no cubre los requisitos que marca la ley e incluso menciona daños ambientales en su construcción. Cuando lleguen al tema de navegación aérea más se hundirá el invento del amigo del Presidente, el ingeniero José María Riobóo, y su teoría de que los aviones se repelen. Los juzgados aceptan el reclamo del colectivo #No Más Derroches por la cancelación ilegal del aeropuerto en Texcoco. El Gobierno tendrá que sustentar una decisión indefendible, un raciocinio económico terrible y equivocado en el dispendio de cientos de miles de millones de pesos en afectación económica al país.

Poncharon a la 4T al tratar de transformar al País en uno donde manda una sola voz, donde hay una regresión singular al pasado hegemónico priista, donde uno habla y todos callan.