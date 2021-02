MUY A TONO con el miércoles de ceniza, ayer mismo la CFE echó a andar las calderas para quemar más carbón y combustóleo, para ver si el humo logra esconder un poco la crisis energética que vive México.

PORQUE nadie lo ha dicho con todas sus letras, pero lo que está ocurriendo en el país es una auténtica emergencia nacional. Y lo peor es que esta crisis se pudo haber evitado. Es cierto que el déficit de infraestructura para almacenar gas viene de varios sexenios atrás, pero decisiones del Gobierno de la 4T, como cancelar las subastas eléctricas y poner obstáculos a los proyectos privados de inversión, sólo han creado problemas donde no existían.

DA LA IMPRESIÓN de que más allá de la tormenta de nieve que azota a Texas, el Gobierno creó su propia tormenta perfecta para justificar el discurso oficial en contra de la apertura eléctrica. “¡Ya ven!”, dirá el Presidente, pero pues no, no se ve porque no hay luz.

¡QUÉ PAPELAZO se aventó Arturo Herrera! El secretario de Hacienda electrocutó su credibilidad, ahora al avalar la contrarreforma eléctrica. Y es que, según la dependencia, de ser aprobada, ¡no tendrá impacto presupuestario!

SEGURAMENTE en la SHCP creen que la caída de las inversiones, que el pago de litigios, que las muy probables indemnizaciones, que la inversión en infraestructura y que la falta de competitividad del país... ¡son gratis!

¿Y EL medio millón de pesos, apá? Pocos lo saben, pero en 2017 Alfonso Durazo recibió un “préstamo” de parte de Jaime Bonilla por 500 mil pesos. El dato consta en la declaración 3 de 3 que hizo el entonces candidato al Senado por Sonora.

AHORA QUE anda en campaña por la gubernatura de su estado, más de uno se pregunta si Durazo ya le pagó su dinero al hoy Gobernador de Baja California. La duda obedece a que en sus declaraciones patrimoniales declaró ingresos de 2 millones 109 mil 11 pesos, en 2018; de 2 millones de pesos en 2019; y para 2020 triplicó la cifra al llegar a los 7 millones de pesos. Sin embargo, en ningún lado se menciona el “crédito personal” que le habría otorgado Bonilla.

DE HECHO el propio candidato se comprometió a dar a conocer el origen de su patrimonio al firmar el documento “Manifiesto de Solvencia Moral e Integridad Pública”, pero hasta ahora no ha ocurrido.

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador pretende ocultar debajo de la alfombra los graves señalamientos en contra de su candidato, sí, su candidato, a la gubernatura de Guerrero. Sin embargo, ante las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio sobre supuestas agresiones sexuales, una cosa es la presunción de inocencia y otra fingir demencia.