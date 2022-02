NO a la Reforma Eléctrica

El discurso de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para defender la propuesta del presidente sobre la reforma constitucional en materia eléctrica es ácido y simplista. Utiliza frases inciertas como: «“devolver al pueblo lo robado” pues la reforma de 2013 fue “un atraco en beneficio de mafiosos”» … “Que sólo ellos podían producir energías limpias ¡Mentira! …. Ellos money, money, money es todo lo que les interesa. Ellos nunca arriesgan”. Por eso aseguró que la reforma que propuso el presidente “tiene sabor a reinvindicación, a liberación, a justicia social”. ¡De verdad una gran alumna de AMLO!

Ahora el señor Bartlett, titular de la CFE, con un lenguaje menos prosaico, pero con el mismo mensaje acusa al sector privado de pretender quedarse con el mercado eléctrico. A simple vista se observa que la intención de este gobierno es controlar todos los bienes y servicios de la nación y disponer de ellos a su arbitrio.

En lo que respecta a producir energías limpias la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, ha declarado que el nuevo despacho ubicará en primer lugar la energía hidroeléctrica, seguida de la nuclear, geotérmica, gas, térmica CFE, eólica, solar, gas privado y carbón. Estudios de la prestigiosa revista The Lancet, y del Journal of Cleaner Production, indican que las energías renovables (eólica, solar e hidráulica) son las formas más seguras de producir electricidad y no la de los combustibles fósiles.

Greenpeace, organización ambientalista, independiente política y económicamente, informa que la contaminación por consumo de combustibles fósiles nos afecta de muchas formas, la primera de ellas es a través de la calidad del aire. En México, cada año mueren al menos mil 680 niñas y niños menores de 5 años de edad por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire. Del total de las emisiones contaminantes que genera México, 64% corresponden al consumo de combustibles fósiles.

El combustóleo es un residuo de la refinación de petróleo crudo y suele usarse como combustible industrial para la generación de electricidad. Según la opinión de algunos expertos, el mayor uso del combustóleo para la generación eléctrica es una medida que ayuda a PEMEX a deshacerse de sus residuos.

El economista e investigador José Casar, quien trabajó durante muchos años en la CFE y en la petrolera estatal PEMEX dice: "Es irracional imponer un tipo de despacho que privilegia centrales más antiguas, menos eficientes y más contaminantes".

Los críticos de esta iniciativa de reforma opinan que ahuyentará la inversión privada, aunque el gobierno asegura que su plan de fortalecer al sector estatal "le conviene al pueblo". Termino con palabras del maestro Óscar Ocampo Albarrán, experto en energías: “Si tomamos por buena la promesa presidencial de no incrementar las tarifas eléctricas más allá de la inflación, entonces, lo que sucedería es que se volvería necesario aumentar el monto de los subsidios, y en la medida que se inyectaran recursos a CFE para compensar pérdidas por subsidio, ésos serían recursos que no se irían a salud, seguridad y educación”.

