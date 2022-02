Hay personajes, que utilizan sus foros de comunicación para agredir y hacer daño. Algunos dirán, que forma parte del chou para mantenerse en el poder; son merolicos, que viven de su discurso y, cuando sienten que su audiencia puede disminuir, son capaces de utilizar cualquier medio, como es atentar contra la integridad de una persona y de su familia, lo cual es una infamia. En ese momento, el merolico se convierte en un delincuente, quien debe pagar por las consecuencias de sus habladurías.

Justamente, es lo que hace el señor López, actuando como un transgresor de la ley, misma que juró defender y proteger. Lamentable, que, al no contar con ningún argumento válido, para defender el enriquecimiento de sus hijos -lo que los compara con las mismas prácticas, que usaron los hijos de los anteriores gobernantes- prefiere hacer uso de su poder y señalar a los de antes y a sus adversarios: mafia del poder ¿? Dice el refrán, cuando señalas con un dedo, cuatro son los que te apuntan a ti.

Se ha mostrado evidencia contundente, de la corrupción en la que convive y al no decidir reconocerse en el delito, con la valentía que le caracterizo como añejo candidato, decide infringir con conocimiento de causa, la ley.

En esta ocasión, el delito es demasiado grave, pues ataco la intimidad del periodista Carlos Loret, debo reconocer, que la manera de escribir, los reportajes y métodos de este señor no son de mi agrado; más eso no autoriza, a que el señor López, quien dirige los destinos de mi país, se permita abrir públicamente sus ingresos , exponiendo la integridad de su persona así como la de su familia; pues con esta acción lo expone a la merced de la delincuencia, esa misma, que él pareciera proteger; basta recordar su cercana relación en Culiacán, con personas que han sido acusadas por la PGR como delincuentes.

¿Qué estamos esperando los mexicanos? ¿A quedarnos también sin leyes, a que el titular de la federación, léase presidente de la República, destruya la ley? ¿Ha reflexionado, amable lector, el riesgo que corremos los civiles, de a pie? Pues si López, es capaz de hacerle esto a una persona y a su familia, que también es figura pública –aunque sin el poder que tiene López; él es jefe del ejército y patrón de las autoridades el otro solo escribe- qué será de nosotros, por un quítame aquí estas pajas, creo que nos hará pinole. Hoy sale, además con la vacilada, que cuesta millones de pesos –que tanta falta le hacen a la salud; la educación y la infraestructura- para que le den su sobada en el lomo o #vayaustéasaberqué ; quizá únicamente se trate de regodearse en la melaza del #QUIEROQUEMEQUIERAS cuando él también es conocedor, que la revocación de mandato, solo sí y siempre sí debe usarse cuando es el pueblo quien la solicita, o la mayoría, lo cual no ha sido así, él solito decidió y él ya también inventó su propia respuesta. Lea, decida e infórmese, lector, pues dice la ley Artículo 7 “el inicio de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos diecisiete entidades federativas” ¿Qué tal la fiestecita que nos armó don López? Estoy segura de que no se vale. Ciudadanos: Nadie encima de la ley, démosle la espalda con nuestro silencio, a ver si así entiende. Definitivamente el daño que le hace a México, no tiene precedente, esto no es una vacilada, que caro nos está costando, el chistecito del pececillo tabasqueño o ¿usted qué opina?

