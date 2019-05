El primer round. El pugilista salió con todas sus fuerzas a asestar golpes simbólicos, abrir Los Pinos, vender aviones y camionetas, desaparecer el EMP, dar conferencias todos los días con golpes bajos desde el púlpito republicano, con denostaciones generalizadas. Pero todo cambia. La realidad es terca como dijera Lenin.

Segundo round. Su popularidad desciende, lo cual es normal, no así el ritmo. Cae rápido, 10 puntos en promedio en cinco meses, dos por mes. De seguir así en el segundo semestre tendría calificación reprobatoria. Pero la popularidad en sí misma no es buena ni mala, depende de cómo le siente a cada quién. Zedillo comenzó en el sótano y lo leyó con su frialdad característica. Cuando la economía se recupere, voy a ser popular. Como mandatario creció y creció, terminando con una aprobación de más 70 puntos, como Roosevelt en su primer periodo. La usó para sacar asuntos impopulares. Ahora ha sido muy diferente, la popularidad ha exacerbado rasgos autoritarios, despóticos, groseros. Que AMLO pierda popularidad puede ayudar a que reflexione y corrija. Sería lo deseable.

Pierde popularidad y la terca realidad habla de una sociedad observante. Hay demasiadas facturas muy puntuales para sólo 20 semanas de frenesí: Texcoco y su repercusión en imagen y pensiones, estancias infantiles, albergues para mujeres, comedores populares, despidos masivos, recortes y más recortes que pegaron a los más pobres en salud, recortes en ciencia, en medio ambiente, educación, órganos autónomos, etc. Como aderezo el absurdo distanciamiento con España. Allí están las mediciones, muy probablemente votaron por él, pero hoy están molestos. La terca realidad de nuevo se impone, los precios de las gasolinas, el desabasto de medicamentos por una forma de gobernar errática, caprichosa, que se exhibe todas las mañanas.

Las realidades como piedras, cae la confianza del consumidor, cae la inversión. A.T. Kearney le pone números a la inversión extrajera. México cae ocho sitiales. La construcción en crisis, sube el desempleo; en los hogares perciben mal su economía, aunque todavía uno de cada tres mexicanos piensa que el país va bien. Pero el Presidente sigue exhibiendo lo que considera la mejor de sus facetas. Integralia midió las mañaneras, 44% de las declaraciones fueron falsas. Cuánto más puede durar un ejercicio con esas características sin caer en el ridículo. Y sigue la mata dando.

Algunos se preguntaban cómo iba a reaccionar ante los evidentes fracasos. Hoy lo sabemos. Se declara desierta la convocatoria de Dos Bocas. Las empresas invitadas saben que no alcanza el presupuesto asignado, ni es viable en el tiempo requerido. Por eso se bajan las cuatro. Pero Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, que no ha construido una refinería en casi medio siglo, sí va a poder. Con el nuevo compromiso, la nota de la empresa se tambalea.

El grado de inversión de México está en riesgo. Sobre advertencia no hay engaño. Pero nada de rectificación, no está el vocabulario de la 4T y eso es lo que más preocupa a propios y extraños. Todos los gobernantes comenten errores, la diferencia estriba en cómo los asumen y corrigen. Pero la 4T no corrige, se burla de las marchas en lugar de leer lo que los ciudadanos reclaman. Un gobierno envanecido es lo que asusta. El gobernante no escucha. ¿Dos versiones del Plan Nacional de Desarrollo?

La terca realidad no cede, Inegi advierte de la desaceleración y posible recesión, pero la respuesta es vamos “requetebién”. Eso alarma, la negación de la realidad, porque apenas lleva un semestre y hay descalabros por todas partes. Ni siquiera es un asunto de izquierda o derecha, de infausto neoliberalismo contra sentido común, es todavía más grave. La irracionalidad, la falta de seriedad y profesionalismo en los actos de gobierno, podrían llevarnos a una en caída espiral, en barrena como dicen los aviadores, en la cual el timón ya es incapaz de enderezar el rumbo.

Negar realidades asegura fracasos.