Negociazo

Es impresionante las emociones, los logros, pero también el gran negocio en el que puede convertirse un personaje del deporte.

En este caso hablemos de Tom Brady, nunca en la historia del futbol americano profesional, un jugador causó tanta controversia y admiración como el emblemático número 12.

Fueron 7 las ocasiones que ganó el Super Bowl, logró ganarle a los 32 equipos de la NFL, fue el jugador que más apariciones en postemporada tuvo, el que más victorias ostenta, por mencionar solamente algunos de sus logros en una carrera de 22 años.

De acuerdo a datos que nos comparte la gente de eBay; La “Bradymania” se empezó a construir prácticamente desde su primer anillo de campeonato, en donde una entrada autografiada por el entonces joven mariscal de campo para el Campeonato de Novatos 2000, se vendió hace unos días a través de eBay, por la exorbitante cantidad de 2.3 millones de dólares.

Por ejemplo las búsquedas en eBay por artículos coleccionables se dispararon 328 por ciento en la plataforma; en donde las búsquedas de sus tarjetas de novato alcanzaron un 476 por ciento, sin mencionar que las ventas del mítico jersey con el número 12 se dispararon hasta un 341 por ciento, explica a detalle el reporte.

Una tarjeta de novato autografiada en la contienda por los playoffs del 2000, con un valor de 555,988 dólares o un boleto autografiado del juego de campeonato del 2000, con un valor de 400,100 dólares.

Preocupados

Hablando de temas locales, a los que no les cayó nada bien el incidente sucedido en el Panteón Taurino fue al gremio de restaurantes, bares y cantinas.

Y es que si de por sí siguen luchando para recuperarse de las pérdidas y estos sucesos ocasionan que por al menos unos días un porcentaje de sus comensales decida no visitarlos por temor a estar disfrutando de un agradable platillo y de pronto a unos pasos ver un asalto con todo y balazos de por medio.

Hace un tiempo platicando con la presidenta de la Canirac, Helen Anaya SanRomán sobre el qué acciones podían hacer para contar con mayor seguridad, además de claro, pedirle ayuda a las autoridades, y mencionó que una opción son los arcos detectores de armas, sin embargo existen diversos puntos que la ley no permitiría aplicar, por considerar que se violan los derechos humanos de las personas.

La buena noticia para este gremio, es que se acerca el día de los enamorados y la amistad en donde esperan tener una mejoría del 30 por ciento en sus ventas.

Qué opina

Hablando del 14 de febrero y lo positivo que es para diversos giros, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Consumidores compartió una reflexión sobre lo que cambió en la humanidad y lo que repercutió en estos negocios.

“No más abrazos, no más cercanía, nuestros excesos y nuestro estilo de vida depredador nos obligaron a alejarnos. La humanidad se enfrió en los últimos 2 años entrando a una sequía emocional. Las parejas de novios no se pudieron encontrar más y los que buscaban pareja no pudieron salir a ligar; los amantes dejaron vacíos los moteles garaje, ya no hubo filas de autos en quincena ni en fines de semana; los estudiantes no pudieron intercambiar sus cartas de amor y regalos sorpresas, se quedaron sin llevar el “desinteresado presente” a sus maestros; los esposos encontraron la coartada perfecta para economizar el gasto de la cena en restaurante, celebrando en casa, en solitario”.

Visualiza que este próximo lunes será otro 14 de febrero con desamor por covid y a propósito con varios aumentos en rosas, chocolates y pasteles de hasta el sesenta por ciento en comparación al precio que tenían en el 2020.

