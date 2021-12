No al dedazo

Democratizar al PAN

La vieja guardia panista fue tajante con su dirigencia nacional: no más dedazos para definir los órganos de control del partido y mucho menos las candidaturas a cargos.

El viernes, desde la sede de la Cámara de Diputados, un grupo conformado por algunos de los primeros ex gobernadores y ex legisladores panistas, encabezados por Juan Carlos Romero Hicks, emplazaron a realizar reformas internas en Acción Nacional, pero también en la legislación federal para oxigenar la vida democrática.

Al PAN que comanda Marko Cortés Mendoza le demandaron concretar la reforma de los estatutos (que tenía que estar lista para la asamblea de mayo de 2020, suspendida por la pandemia) y una actualización del Programa de Acción Política.

Ahí estuvieron cinco de la primera generación de gobernadores: Carlos Medina Plascencia, de Guanajuato; Marco Antonio Adame, de Morelos; Fernando Canales Clariond, de Nuevo León; y Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí. Además de Romero Hicks también ex Gobernador y diputado federal en segundo periodo.

Otro guanajuatense parte del grupo es Juan Miguel Alcántara Soria, ex procurador de Justicia de Guanajuato, ex legislador local y federal, ex Subprocurador de la República y ex Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reconocido abogado irapuatense buscó la candidatura para la diputación por el distrito 09 federal (Irapuato-Silao) pero ¡qué cree usted!, el dedazo, primero en Guanajuato, y ratificado en el Comité Nacional, favoreció a Jorge Romero Vázquez.

Sí, el joven Diputado electo vinculado a proceso penal primero por el delito de violación y después, a solicitud de la Fiscalía General del Estado, reclasificado al de abuso sexual, con lo que pudo dejar la prisión y enfrentar el proceso en libertad.

Otro integrante de la vieja guardia democratizadora azul es el coahuilense Juan Antonio García Villa, diputado federal en tres ocasiones, diputado local y Senador. Es hoy el defensor de Carlos Arce Macías, el panista guanajuatense al que la nomenclatura quiere echar por atreverse a no coincidir con lo que ellos dicen.

La reforma interna que demandaron al PAN se centra en “postular a los candidatos del partido a cargos de elección popular mediante el voto directo de los militantes por mayoría absoluta, en segunda ronda, de ser necesario, en jornada posterior”.

Y enfatizan: “No más designaciones, salvo en casos realmente excepcionales plenamente justificados”.

En Guanajuato, como en el resto del país, la designación hoy es la regla. Bajo el pretexto de la unidad los panistas de la última década olvidaron la vida democrática y optaron por el reparto de cuotas y cuates en el partido y en los cargos públicos.

Mientras la nómina del Gobierno alcance para cobijar a casi todos, para qué pelear.

Otra de las reformas que piden es que no sólo exista una Comisión Anticorrupción sino que esté en la norma un procedimiento eficaz para la investigación de las denuncias de corrupción de militantes que ocupen cargos de dirigencia o públicos.



Marko les pide ayuda

Este sábado ante el Consejo Nacional del PAN y Marko respondió a las críticas:

“Pareciera que el adversario principal que tiene el PAN a veces está dentro del PAN, y tú puedes enfrentar cualquier guerra, la más difícil, la más compleja, pero cuando las flechas vienen de atrás es imposible ganar la batalla”.

“Y por eso, yo convoco sinceramente a la unidad de propósito. Nadie puede venir a criticar si primero no está dispuesto a ayudar y a comprometerse con una tarea concreta por el partido, por México, a meterlo todo”, expresó el michoacano.

Ahí estuvieron los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri; de Chihuahua, Maru Campos; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; y de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez. También senadores, diputados federales y locales, alcaldes.

No faltó una de las más cercanas al Presidente del PAN, la presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) azules, Alejandra Gutiérrez Campos.

Ayer también el Consejo Nacional del PAN aprobó la integración de las cuatro comisiones de trabajo: Permanente, Política, Especial para la Actualización del Programa de Acción Política, y la Especial para la Reforma de Estatutos.

Los guanajuatenses elegidos fueron: Luis Ernesto Ayala y Juana de la Cruz, en la Permanente; Luis Felipe Bravo y Alejandra Gutiérrez, en la Política; Alfredo Ling, Juan Carlos Romero, Deborah Lorena López y otra vez Luis Felipe Bravo, en la de Programa de Acción Política; y Jesús Oviedo, en la de Reforma de Estatutos.



Primarias para todos

La vieja guardia azul, en voz del primer Gobernador panista de Guanajuato, Carlos Medina, también propone una reforma al marco constitucional y legal para que la postulación de los candidatos de todos los partidos sea a través de una elección abierta a la ciudadanía en general, en una sola jornada conducida por el INE.

De esta urgente reforma política viene hablando Medina desde la campaña de Diego Sinhue Rodríguez, en la que participó como su coordinador del Plan de Gobierno, pero con quien después de la elección mantiene la sana distancia.

El 26 de septiembre el PAN cumplió 30 años en el poder en Guanajuato. Medina Plascencia, en entrevista para AM, insistió en las elecciones primarias. Así dijo:

“Es abrir esquemas o simplemente va a llegar tarde que temprano que el chambismo, el amiguismo, el compadrazgo, van a terminar con la confianza de la sociedad. Es cierto, la marca PAN es muy fuerte en Guanajuato, pero no abusen”.

Pero ni Diego ni los legisladores de su partido en Guanajuato, le tomaron la palabra.

El fondo de la propuesta es arrebatar a los partidos el control de las candidaturas para que sea la sociedad la que participe con su voto, pero también en la boleta.

Es una apuesta arriesgada, sí, pero más lo es quedarse sin hacer nada. Lo que abona no sólo al desprestigio del PAN sino de todos los partidos y de la política.

Vicente Fox, quien no está en este grupo de ex, y no ha hablado en específico de ese método de elección, sí ha urgido a que sea la sociedad, y no los partidos, los que empujen al mejor candidato posible de la oposición para pelear la Presidencia.

Pero para eso, les recomienda el guanajuatense que derrocó al PRI en el 2000, los aspirantes tienen que asomar la cabeza, decir aquí estoy, estas son mis ideas. No basta con la capacidad y/o la experiencia, hay que tener aplomo. Y eso, no todos.

A Fox, si algo le reconocen propios y extraños es que tres años antes, cuando nadie lo conocía y menos reconocía, inició valiente una precampaña que lo llevó a una incuestionable victoria. Ya de lo bueno y malo en su Gobierno, es otra historia.

P.D: Y hablando de aspirantes presidenciables para la oposición este viernes 10 de diciembre a las 8:30 a.m Coparmex León tendrá como invitado para hablar de “México: sus retos y oportunidades ante el 2024”, a Enrique de la Madrid, actual director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey.

Prevención, más allá de las intenciones

Esta fue la semana en la que, en el discurso, más interés se ha puesto en el tema de la prevención de adicciones por las autoridades en Guanajuato. Ya era hora.

El Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones, que se realizó del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el Poliforum de León, congregó como ponentes a especialistas de varios países en este tema, y como asistentes a servidores públicos, maestros, estudiantes, padres de familia. Un evento, sin duda, positivo.

Para el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, fue estratégico para el relanzamiento de la estrategia “Planet Youth”, la cual arrancó con un convenio firmado a finales del 2019 con el Centro Islandés de Investigación y Análisis Social.

La pandemia, es cierto, retrasó el avance del programa, pues la primera etapa consiste en aplicar las encuestas a estudiantes de tercero de secundaria, al no estar en las escuelas había que irlos a buscar. Hoy ya se tienen los resultados en 25 municipios, que son el diagnóstico para, ahora sí, diseñar un plan de acción local.

Es esperanzador siempre que haya un intento de hacer algo ante un problema que es de todos. Pero a ningún político se le mide por sus intenciones, sino por sus resultados. Ya tendremos tiempo, cuando Diego Sinhue deje el Gobierno, de valorar si finalmente fue, como pregonó esta semana: la gran apuesta de su sexenio.

A todas luces resulta insuficiente un presupuesto de 40 millones para tan ambiciosa estrategia, monto que ha declarado el Gobernador. El viernes, en la clausura del evento, el secretario de Salud, Daniel Díaz, advirtió que para aterrizar las acciones en los 46 municipios se necesitan por lo menos invertir 150 millones de pesos.

En la semana Diego convocó para la firma del convenio “Planet Youth” a los 46 alcaldes y les pidió comprometerse con el plan. Y para que sea un propósito sin colores partidistas fueron ediles de oposición los que tomaron el micrófono: César Prieto, de Salamanca (Morena), y Luis Gerardo Sánchez (PRI), San Luis de la Paz.

Lo que sigue es lo realmente importante: que digan qué es lo que van a hacer para la prevención colonia por colonia, comunidad por comunidad. Pero también, y de eso nada han dicho todavía, para ir al rescate de quienes están ya en adicciones.

No sólo es la palabra de Diego Sinhue y de quien lidera la estrategia, el doctor Daniel Díaz. En la reducción del consumo de drogas va el futuro de Guanajuato.

Víctimas, hacerse escuchar

No es casualidad, víctimas de delitos denuncian omisiones, negligencia y malas prácticas de la Fiscalía General del Estado, comandada por Carlos Zamarripa.

Mañana lunes tres mujeres ofrecerán una conferencia de prensa para exigir justicia: María José Velázquez, Patricia Barrón Núñez y Luz Elena Díaz Infante, acompañadas por Raymundo Sandoval de la Plataforma por la Paz y la Justicia.

Violencia sexual, desaparición y ejecución extrajudicial, estos tres casos se entrelazan por las negligencia de la Fiscalía, es lo que acusan las víctimas.

El primer caso está relacionado con el diputado federal electo, Jorge Romero. La segunda víctima que se atrevió a denunciar después de conocerse el caso de Regina Irastorza, aunque en realidad se trata de la primera víctima de Jorge.

María José denunció públicamente que en 2017 fue agredida sexualmente por el joven panista en su auto y en presencia de su chofer (de nombre Julio César). Sin embargo su caso ha sido dilatado y no ha sido resuelto.

El otro caso es el de Patricia Barrón, buscadora irapuatense. Hace más de dos años desapareció su esposo e hijo. Pagó un rescate de un millón de pesos que le demandaron por su secuestro, pero no los vio volver, supo quiénes fueron las personas que se los llevaron y dio pistas a la Fiscalía, pero no detuvieron a nadie.

El tercer caso es el de Luz Elena Díaz Infante. Quiere saber la verdad sobre la muerte de su esposo, Jorge González Topete, quien apareció muerto en un hotel de la ciudad de León en noviembre del 2015.

La Fiscalía clasificó como suicidio, pero un Juez dictaminó que debía investigarse como un presunto crimen, luego de que un peritaje especializado determinó que en la habitación donde fue encontrado hubo intervención de reacomodo de objetos de terceras personas, pero la Fiscalía se niega a admitirlo.

Debido a que la FGE se niega a reabrir el caso de Jorge, Laura Elena presentó una demanda contra el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre por daño patrimonial, a la cual se le está dando seguimiento en la misma Fiscalía que él dirige.

La conferencia de prensa será mañana lunes a las 11 de la mañana desde la Ciudad de México, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Aparentemente todas estas víctimas buscarán el acompañamiento de esta organización, la cual ha respaldado casos tan emblemáticos de violaciones a derechos humanos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Guardería ABC, las víctimas de Pasta de Conchos y el homicidio de mujeres en Atenco.

Diego Sinhue y los consejeros nacionales del PAN por Guanajuato en la sesión de ayer.

Juan Carlos Romero y Carlos Medina, llamado a democratizar al PAN.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos