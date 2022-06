No extrapolar el domingo 

Morena ganó en forma contundente las elecciones estatales del domingo. Me sorprende que haya a quien le sorprenda el resultado. Creo importante, sin embargo, que no extrapolemos el resultado. Éste ocurre cuando ese partido aún disfruta de los privilegios de los partidos "nuevos", aunque en realidad sólo sea la nueva versión del PRI, la más pura, la de los años 70. En un país en el que crecientemente predomina la alternancia en las elecciones estatales, es más probable que gane un partido que no defiende gubernaturas. Lo que es más si cuenta con el apoyo del gobierno federal y si puede amenazar en forma creíble con condicionar programas de ayuda social al voto por el partido oficial, como ilegalmente sucede una y otra vez. Además, ha logrado cooptar a los cacicazgos locales que otrora le pertenecieron al PRI, y cuenta con el apoyo -a veces marginal, pero otras medular- de organizaciones criminales.

Es cuestión de tiempo para que los electores confirmen la ineptitud de los gobiernos de Morena, como ya lo reflejan las encuestas en los estados donde gobierna. Esta condición se verá exacerbada por la inflación y por la brutal contracción en el PIB per cápita que México ha padecido este sexenio. La corrupción de Morena en todos los niveles de gobierno será cada vez más descarada, conforme el "Año de Hidalgo" se aproxime. Cuando distintos grupos dentro del partido confirmen que no recibirán el beneficio de repetir en los gobiernos que vienen, veremos en el último año de este sexenio un saqueo que hará ver a los priistas de antaño como niños de teta, cuando se les compare con funcionarios con cada vez menos contrapesos, que probablemente malinterpretarán el éxito electoral de este momento con condiciones reales de "hegemonía".

Y es justo ahí donde, como sociedad civil, tenemos que presentar un frente más decisivo. Morena tratará de aprovechar el triunfo del domingo para arrollar, para imponer condiciones ante la "inevitabilidad" de su victoria en 2024. Tenemos que asegurarnos de que eso no ocurra. Primero, tenemos que defender al INE, es vulnerable debido a los cuatro consejeros que están por nombrarse, incluyendo a quien lo preside. Segundo, tenemos que promover la participación. Con niveles de abstención como los vistos el domingo, el voto clientelar y las trampas de organizaciones criminales ganan. Como vimos en las alcaldías que ganó la oposición en la CDMX, la alta participación es la némesis de los populistas y del acarreo. Por último, la oposición tiene que aprender de esta derrota.

Es importante que partidos como el PAN operen con mayor pragmatismo y eviten ceder a presiones de "padroneros" locales. Entre sus filas tienen candidatos extraordinarios, como es el caso de Xochitl Gálvez, a quien internamente se le rechaza por no considerarla panista de cepa. Es una mujer que demostró su capacidad como alcaldesa y en el Senado hace un gran trabajo, pues ningún senador trabaja más que ella; además tiene una historia de vida sobresaliente. Los grupos de poder locales tienen que entender que nada los debilitará en forma más permanente que una reducción tan sustancial en la presencia legislativa de su partido que haga imposible retribuir a su base con candidaturas. Eso garantiza la deserción.

Impulsemos un proceso de elección primaria entre los partidos de oposición. Exijámosles que pongan en la mesa a sus mejores hombres y mujeres para que los escuchemos y para que evaluemos sus ideas. Sólo así podremos definir una candidatura a la que nos sumemos sin sesgos de etiquetas ideológicas o colores de partido.

Vienen tiempos difíciles. Se aproximan años de menor crecimiento a nivel mundial que, combinados con el ataque sistemático a la inversión privada en México y con recursos públicos que se agotan, imposibilitarán una recuperación. Se acabaron los guardaditos y la recaudación fiscal será cada vez más magra, al subsidiar la gasolina y al no cobrarse el IEPS.

No menospreciemos el voto de castigo a Morena en 2024. López Obrador ya no estará en la boleta. A la larga, la realidad es el mejor antídoto a la demagogia y a la mentira.

@jorgesuarezv