No permita que la ansiedad inflacionaria socave nuestro futuro

La lección del informe de precios al consumidor del miércoles fue, en gran medida, a los ojos del espectador.

Team Transitory, término que le estoy robando al analista económico George Pearkes, se sintió alentado por el hecho de que la inflación de julio era sustancialmente más baja que la de junio. Es decir, aquellos que argumentan que los recientes aumentos de precios reflejan interrupciones temporales a medida que nos recuperamos de la pandemia en lugar de un problema de inflación subyacente, un grupo que incluye a economistas de la Casa Blanca, muchos progresistas y los suyos, encontraron tranquilizador el informe.

Otros economistas razonables no fueron tan optimistas, señalando que la inflación todavía está caliente y advirtiendo que pronto veremos aumentos sustanciales en la renta, que es una gran parte del Índice de Precios al Consumidor. Y concederé la posibilidad de que la inflación por encima de lo normal pueda resultar lo suficientemente persistente como para que la Reserva Federal quiera ajustar la política monetaria antes de lo que espera ahora. No creo que eso vaya a suceder, pero no tengo la suficiente confianza en ese juicio para descartar la posibilidad.

Incluso si la inflación es un problema mayor de lo que la administración Biden o los economistas afines creen que es, sin embargo, ¿cuáles son las implicaciones más allá de la política monetaria? En particular, ¿es el riesgo de inflación una razón para que los demócratas reduzcan sus planes de invertir en el futuro de Estados Unidos?

No, no, 3.5 billones de veces no.

Gran parte de la cobertura mediática de la resolución presupuestaria que acaba de aprobar el Senado en una votación de línea partidista, una resolución que sienta las bases para 3.5 billones de dólares en nuevos gastos, adolece de dos problemas comunes en los informes fiscales: la falta de contexto cuantitativo y la imposibilidad de distinguir claramente entre aumentos del gasto y estímulo fiscal, que no son necesariamente lo mismo.

En el primer punto, sí, $3.5 billones es mucho dinero. Pero este es un gasto destinado a ayudar a reconstruir la economía de EU, y la economía de EU es enorme. Tenga en cuenta que estamos hablando de un plan de gastos a largo plazo, según el cual el dinero se desembolsaría gradualmente durante una década. Y el G.D.P. de Estados Unidos durante esa década es probable que esté en la vecindad de $300 billones —la Oficina de Presupuesto del Congreso dice $287.7 billones.

Por lo tanto, ignore los titulares que describen el plan como "masivo" o "enorme". Es un plan que podría marcar una gran diferencia en la vida de muchos estadounidenses y ayudar a construir un futuro mejor. Pero es solo un poco más del 1% del PIB. Eso no sería suficiente para causar serios problemas de inflación incluso si todos los gastos se pagaran con dinero prestado.

Y la resolución presupuestaria no prevé un gasto deficitario puro. Es decir, no es como el Plan de Rescate de Estados Unidos, a principios de este año, que se financió en su totalidad con deuda.

Por el contrario, los demócratas proponen pagar la mayor parte del nuevo gasto con nuevos impuestos a los ricos (además de recaudar los impuestos que los ricos deben pero no han estado pagando). Y esto significa que un mayor gasto en carreteras y cuidado infantil se compensaría con un menor gasto en superyates y helicópteros a los Hamptons. En otras palabras, si le preocupa que el plan demócrata sobreestimule la economía, tenga en cuenta que proporcionaría menos estímulo de lo que podrían sugerir las cifras generales de gasto.

Pero si el plan no se trata de estímulos, ¿de qué se trata? Principalmente inversión, y eso reduce aún más los riesgos inflacionarios. Gastar en infraestructura física, tanto en el proyecto de ley bipartidista que el Senado ya aprobó como en el probable proyecto de ley solo para demócratas en el futuro, aliviaría los cuellos de botella de suministro que han jugado un papel importante en la inflación reciente, al tiempo que hace que los trabajadores sean más productivos.

¿Qué pasa con el gasto en "infraestructura humana"? Existe una fuerte evidencia de que ayudar a las familias con niños hará que Estados Unidos sea más rico y más productivo a largo plazo, pero para ser justos, esos beneficios tomarían mucho tiempo en materializarse. Sin embargo, el apoyo federal para el cuidado infantil y el prekínder universal también produciría resultados mucho más rápidos, en particular, ayudaría a más mujeres a ingresar a la fuerza laboral remunerada. Esto expandiría la capacidad de la economía, que es exactamente como quiere combatir la inflación si puede manejarla.

Entonces, ¿de qué se trata todo esto? No sé si personas como Joe Manchin que expresan ansiedad por la inflación están realmente mal informadas o simplemente están tratando de señalar que están a la derecha de sus colegas.

Si están sinceramente preocupados por la inflación, los insto a que su personal haga los cálculos. La ansiedad por el impacto inflacionario de la inversión pública simplemente no tiene sentido si analizas los números.

Si solo es una señal, bueno, está bien, la política es lo que es. Pero los insto a que encuentren una manera de enviar sus señales sin socavar a su partido y a su país.

Porque el hecho es que Estados Unidos necesita desesperadamente invertir en su futuro, tanto en activos duros como carreteras y puentes como en su gente, especialmente en sus niños. Y no hay buenas razones económicas para no realizar esas inversiones. La deuda no es un problema dadas las bajas tasas de interés; la inflación no sería un problema dada la capacidad de la economía para absorber un mayor gasto público.

Construir podemos y construir debemos.

