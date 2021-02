No puede haber gobierno rico con pueblo enfermo

“Nos dejaron solos”.

Este miércoles en MVS, Salvador Mejía presentó un reflejo fiel del dolor que azota a decenas de miles de familias en México, si tiene oportunidad vale mucho la pena escuchar sus palabras: https://luiscardenas.mx/no-puede-haber-gobierno-sano-con-pueblo-enfermo-salvador-mejia/.

Decía Mejía que la situación de hoy se asemeja un poco a esos ayeres en 1985 cuando, luego del sismo, el gobierno de Miguel de la Madrid se rehusó a aceptar ayuda internacional y dejó a la capital a su suerte, solo que hoy los mexicanos no podemos organizarnos como entonces, no basta nuestra solidaridad para recoger escombros y salvar vidas cuando no podemos siquiera darnos la mano frente a la pandemia. Ahora más que nunca, necesitábamos de un Estado fuerte y solidario y tuvimos uno timorato, errático y ególatra.

Mentira tras mentira nuestro gobierno ha sido criminal en el manejo de la COVID-19, apostaron a una inmunidad de rebaño desde el principio, calcularon algunas vidas como costo político y, evidentemente, todo se les salió de control.

Lo de la página de internet es francamente el colmo, arrebujados en el austericidio, un grupo de informáticos inexpertos, diletantes y chafitas hicieron un ridículo internacional.

Sobran testimonios de expertos en la materia, de los que en México abundan con gran talento, que han dado cuenta de un sitio programado con las patas, indigno incluso para estudiantes de ingeniería, supongo que, al menos, nos salió muy barato.

La página de registro no sirve ni para fines maquiavélicos, la base de datos que parirá es inútil tanto como para lo que se supone fue creada como para usarla electoralmente. Vaya, que hasta para hacer trampa son bastante torpes.

Nadie puede llamarse a la sorpresa, esta es la consecuencia que nos ha cobrado décadas de abandono a millones de mexicanos a los que siempre se les dejó a su suerte, décadas de albergar resquemores y deseos de venganza para un gobierno que siempre les dio la espalda. ¿Cómo recriminar el voto desde el hígado cuando nunca se les tomó en cuenta?

Y ahora, el pandemonio, frustración que emana a borbotones en cualquier esquina, desesperación combinada con una rabia que no cesará ni con un millón de mañaneras.

Ahora viene el principio de lo más feo, un país devastado que cobrará las ocurrencias con años de recuperación lenta, muy lenta.

Y sí, también nace la oportunidad de ser como fuimos en el 85, de sabernos solos pero, paradójicamente, unidos, de construir un mejor país, de construir mejores ciudadanos y de sabernos poderosos.

También puede llegar una luz.

De Colofón

La iniciativa de Morena sobre energía es una barrabasada por dónde se vea: los inversionistas que perderán su capital tampoco podrán pagar préstamos a los bancos públicos del país. Muchas inversiones extranjeras han sido financiadas, legalmente, con fondos de pensiones del Canadá o de Estados Unidos, ¿creen que se van a quedar de brazos cruzados?

Y lo más estúpido, apostamos a energías sucias que en cosa de nada serán sancionadas con altas tasas de impuestos en el planeta. Ideas viejas para un mundo nuevo. Un desastre.

