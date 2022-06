Dice el Presidente muchas cosas que no son ciertas, y una de las más notables mentiras que emana es su repetida cantaleta de que en su régimen "se acabó la corrupción".

Si acaso esto ha sucedido seguramente es en un sueño del Presidente, pues a juzgar por la manifestación de empresarios juarenses ayer frente a Palacio Nacional y frente al SAT, la corrupción sigue vivita y coleando en las ADUANAS fronterizas de México con Estados Unidos.

Recuerda esta situación la lapidaria frase que Don Juan Tenorio le soltó al Comendador: "Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud".

Las aduanas, sobre todo las de la frontera norte, se pusieron en manos del Ejército para supuestamente acabar con la corrupción que en ellas reinaba. Esto fue lo que se le dijo al pueblo de México como justificante para esta acción militarizante.

Denuncian los afectados/manifestantes que la corrupción está hoy peor que nunca y que han presentado denuncias con pruebas, nombres y apellidos ante el no presidenciable Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sin que se haya logrado maldita la cosa. La denuncia/manifestación es por EXTORSIÓN de un funcionario de Aduanas, parte de la burocracia (para algunos burrocracia) del sistema aduanero del País.

Y el Ejército, que debe controlar las aduanas, según encomienda del Presidente para "limpiarlas", ¿qué pitos toca en este asunto? ¿Es cómplice, no cumple su función, no es efectivo, no actúa o a qué se debe que siga la corrupción cuando se supone que está ahí para acabar con ella? ¿Debemos suponer que todo este tema del Ejército controlando nuestras aduanas fue puro cuento y que ni está ahí ni cumple función alguna?

No sería la primera vez.

Pero como quiera preocupa, pues INDICA que con o sin Ejército en las aduanas sigue habiendo corrupción, lo que motiva a plantear: ¿pues no que no? Es decir, ¿no que ya no hay corrupción en México bajo la guía de los "illuminati" de la 4T?

Ustedes y nosotros, amigos, sabemos perfectamente que en los niveles de trato con el público, tanto en la burrocracia federal, como estatal o municipal, sigue habiendo corrupción, quizá peor que nunca, dados los salarios de hambre que paga el Gobierno federal.

Pero el Presidente, tras uno de sus delirantes sueños, amaneció un día afirmando que "ya se acabó" (pudo haber sido el mismo día en que soñó que tras tremenda guerra de dos semanas, México había conquistado a Estados Unidos y que había nombrado a Biden alcalde sustituto de Washington D.C.).

También ha afirmado que "ahora no es como antes". ¿Entonces cómo es ahora?

Antes se decía que la "cuota" era un 20% del valor de la mercancía. ¿Acaso "la diferencia", la "transformación", consiste en que ahora es de 40% tomando en cuenta que se le tiene que dar algo a los NARCOS, que son los que SÍ controlan las aduanas?

Nos causó gracia que los manifestantes del miércoles portaban una manta que decía, en inglés, "Presidente Biden, por favor ayude a AMLO a limpiar las aduanas mexicanas".

Seguramente ya que haya acabado sus responsabilidades en la Cumbre de Los Ángeles, el canciller Marcelo Ebrard le traducirá este mensaje al Presidente.

Por cierto que es necesario mencionar que funcionarios del Departamento de Estado norteamericano afirmaron que les da "mucho gusto" tratar los temas más importantes con el canciller Ebrard. Mostrando con ello que a él, por lo menos, sí lo respetan y lo consideran alguien con quien se puede tratar.

Y mientras, ¿qué hace la señora Sheinbaum? La candidata presidencial del Presidente ha estado muy ocupada impulsando a SU Fiscala (incondicional ella) a que la declare inocente, o no responsable, de que la falta de mantenimiento adecuado en la Línea 12 haya contribuido al colapso del tramo fatídico. Así, ella se absuelve a sí misma, pues.

Con esta absolución -ha de considerar- ya no tiene enemigo para llegar a la Presidencia, pues "su" Fiscala capitalina le echó encima literalmente el furgón completo al ex jefe de Gobierno Ebrard, en cuya Administración se construyó.

Por cierto, ¿y no les dejan nada de culpita a los constructores que no soldaron bien los pernos y no vaciaron bien las vigas? ¿O será que la señora necesitará para su campaña sus fuertes donativos?

¿No será que en este tema, como en otros, también haya un asomo de CORRUPCIÓN, aunque nadie la denuncie? (Aún).