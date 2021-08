No quiero oro ni quiero plata...

Muchos son los aprendizajes que siempre los Juegos Olímpicos nos dejan como País. Los desastrosos resultados obtenidos en Tokio este año, nos reflejan como en un espejo, la situación del País. Sin medallas olímpicas frente al avance de los triunfos económicos y deportivos de otros pueblos, nos miramos hoy en este reflejo de la realidad y con ello, vemos la enorme brecha que nos separa de los ganadores.

¿Es que estamos hechos de otra madera? ¿Es que genéticamente somos diferentes? No. ¿Estamos ya condenados a seguir así? ¿Por qué no ganamos nosotros medallas? ¿Basta sólo con echarle más ganas? Es un asunto de carecer de una cultura, de una mentalidad, de una actitud de triunfo…Hemos ganado en el pasado algunas medallas solo en “nichos deportivos''. Nos han metido en la mente que “lo importante no es ganar, sino competir”. Nuestro presidente AMLO, líder de millones de fieles seguidores, considera que el “aspiracionismo” es malo y esa es la base del triunfo deportivo: el hambre por la victoria.

¿Cómo le han hecho otros países? ¿Pero por qué siempre ganan medallas los pueblos cuya economía es más competitiva y su mentalidad es de triunfo? La diferencia está en la mentalidad y ésta tiene sus antecedentes en la cultura de la derrota que creamos. Desde nuestra cosmovisión precolombina; desde nuestros 300 años como colonia; desde esperar ser conquistados y tener miedo a conquistar, desde aceptar ser colonos y no anhelar ser pioneros; desde nuestras guerras intestinas entre liberales y conservadores; desde nuestra mentalidad de resignación para no construir ese mundo mejor aquí y no esperarlo recibir mañana; hasta llegar a nuestro presidente AMLO que ataca a los “clase medieros aspiracionistas” que salieron fuera de la pobreza.

Muchos de esos pueblos ganadores de medallas han sido formados en la competencia y en la seguridad y en la confianza en ellos mismos, mientras que nosotros fuimos formados muchas veces en la resignación. Estudios históricos, como el de Max Weber, comprobaron que la ética protestante y liberal, facilitó en los países anglosajones el crecimiento del pensamiento emprendedor y se tradujo en una revolución del pensamiento innovador, desatando siempre ideas nuevas y lanzándolos al camino que hoy recibe tributos de otros pueblos por las medallas de sus patentes, diseños industriales, marcas, empresas, bancos, etc. Todo, nosotros mientras, quemábamos en la hoguera a quienes planteaban nuevos paradigmas a ideas…

La mitad de las medallas las ganan 9 países. China, los Estados Unidos, entre ellos, son los grandes ganadores de las Olimpiadas y de la guerra comercial que inició hace tres décadas, dejando atrás de la carrera a los japoneses y a los europeos. Es hoy la época de los chinos y sus triunfos. China es una máquina de crear campeones y ganar medallas. La explosión de la victoria en los Juegos Olímpicos es el espejo más nítido de la victoria de una economía y de un pueblo con mentalidad triunfadora. A la base del triunfo del pueblo chino está la disciplina que como pueblo tuvieron por décadas: su educación, su constancia, y su disciplina en el consumo. Las medallas, los triunfos son su consecuencia. Con cientos de científicos metidos en el nuevo negocio del deporte y los que está atrás en nuevos materiales, nuevo calzado deportivo, trabajo psicológico, trabajo en equipo, están cosechando medallas y triunfos.

Los mexicanos necesitamos, nos urge, como pueblo, triunfos, buenas noticias y unas medallas. Son parte de nuestra afirmación, de nuestra esperanza. Requerimos confianza en nosotros mismos. La falta de medallas nos refleja de cuerpo entero: autoridades ineptas, recortes presupuestales del gobierno federal, jóvenes talentosos sin apoyos y negocios millonarios alrededor de la publicidad. Por eso, requerimos inyectar a los niños y jóvenes la confianza como triunfadores en un trabajo colaborativo y hacerles soñar con un triunfo. Solo así cristalizarán los nuevos proyectos y los nuevos negocios, sólo así, les animaremos a seguir jugando este partido enorme que es la vida. Las generaciones jóvenes necesitan hoy esas historias de éxito para seguir animándonos a luchar, a seguir en el País, a no abandonarlo, a no perder el ánimo y la esperanza. Podemos y debemos ganar los partidos y dejar de pensar que lo importante “no es ganar, sino competir”. Decirle que debemos ganar el oro y la plata y no solo “romper la piñata”.

