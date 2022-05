SIN DUDA que Rosa Icela Rodríguez podría ser vendedora estrella de Lancome o de Mary Kay, pues es buenísima para maquillar las cifras de la inseguridad en México. Las cifras alegres que presentó ayer en la mañanera, no se las cree... ¡ni ella misma!

Y ES QUE, por un lado, insiste en vender como una buena noticia la situación actual de la incidencia delictiva, pese a que, de acuerdo con los datos oficiales, las cosas están igual de malas que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. De hecho, en comparación con el de AMLO, el de Felipe Calderón fue un remanso de paz.

ADEMÁS, la secretaria de Seguridad Pública no tiene el menor empacho en manipular las cifras al compararlas no con una metodología clara, sino con aquel dato que mejor le convenga a su narrativa de que las cosas van bien, muy requetebién.

TAL VEZ si la funcionaria no estuviera tan ocupada buscando ser candidata, podría tomarse un poquito más en serio su trabajo. Porque su falta de resultados se ve todos los días en las extorsiones, los secuestros, los feminicidios, los asaltos en carreteras…

NO SE NECESITA una bola mágica para saber por qué Mara Lezama, la abanderada de Morena, mantiene una amplia ventaja en Quintana Roo. La culpa, sin lugar a dudas, es del PRI, que decidió romper en ese estado la alianza con el PAN y el PRD, debilitando la opción opositora.

COSA DE VER que la candidata priísta, Leslie Hendricks, nomás no levanta lo suficiente para pelear por la gubernatura, pero si le resta impulso y posibilidades a Laura Fernández, que mantiene el segundo lugar detrás de la coalición de Morena con sus satélites del Partido Verde y el PT.

HAY QUIENES dicen que la decisión del dirigente tricolor, Alejandro Moreno, de sabotear la alianza en aquel estado no fue un simple capricho. En realidad, aseguran, "Alito" tiene vínculos inconfesables con Jorge Emilio González, el cacique del PVEM. Con esa oposición, la 4T no necesita aliados.

QUIENES saben cómo se arman las agendas de fin de semana en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento cuentan que Claudia Sheinbaum está deshojando la margarita para decidir a dónde viajará este fin de semana.

TIENE varias invitaciones para acudir a los cierres de campaña de candidatas y candidatos morenistas a las seis gubernaturas que estarán en juego el 5 de junio. La duda es si decidirá apoyar a quienes más lo necesitan... o a quienes tienen asegurado el triunfo, para poder decir que su apoyo fue vital para asegurar la victoria.

SI NO HAY cambio de última hora, hoy se anunciará la reanudación del diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, bajo el auspicio del gobierno de México. ¿Se imaginan que AMLO abriera ese mismo diálogo aquí en lugar de mandar "al carajo" a quienes no piensan como él? No, nadie se lo imagina.