No vale nada la vida

Armas por todos lados

Guanajuato, después de cuatro años a la cabeza en el penoso ranking de más víctimas de homicidio doloso, este primer bimestre cayó al segundo para ceder el sitio al vecino Michoacán. Para la autoridad es un avance, pero el miedo se respira.

En enero y febrero la entidad sumó 477 víctimas de homicidio doloso, y uno de los datos preocupantes es que 397 se cometieron con arma de fuego, es decir el 83%.

En Michoacán suman 484 víctimas y a 414 los mataron con armas de fuego, el 85%.

El ejemplo de estas dos entidades está por encima del promedio nacional en donde de 4,697 víctimas de homicidio, 71%, que son 3,340, la causa fue armas de fuego.

Del blindaje de sus fronteras hablaron Diego Sinhue Rodríguez (PAN) y Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) en la visita del michoacano. El encuentro en León fue privado y no hubo más información. Ambos tienen motivos para preocuparse.

En la clasificación de víctimas de homicidio por cada 100,000 habitantes en el primer bimestre del año así van: Colima (14.58), Zacatecas (12.73), Baja California (10.36), Michoacán (9.90), Sonora (8.71) y en sexto lugar Guanajuato con 7.53.

El top 10 en incidencia de este delito lo completan: Chihuahua (7.29), Morelos (7.24), Guerrero (5.46) y Quintana Roo (4.17). El promedio nacional es de 3.61.

Si nos remontamos a un no tan lejano 2015, por ejemplo, en todo el año las víctimas de este delito sumaron 957 y un 71%, que fueron 678, fueron con arma de fuego.

Colaborar con Gobierno de los Estados Unidos

Las armas fue uno de los principales temas de los que hablaron el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la visita que hizo hace unos días a Guanajuato donde estuvieron en la sede de la Fiscalía General del Estado y en el C5i de la Secretaría de Seguridad Pública.

Ahí Diego anunció, y lo repitió un día después en la inauguración de Sapica, en León, que en los días de Pascua estará en Washington, EUA, para tener una reunión en la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos).

El objetivo es colaborar con el intercambio de información entre el Gobierno de Guanajuato y el de los Estados Unidos, para el rastreo de las armas, y, de esa manera, investigar y capturar bandas criminales dedicadas a este negocio.

“Cada arma que se incauta ellos tratan de rastrear de dónde surgió, para acabar con esa cadena de venta de armas ilegales. Habrá más colaboración en ese sentido”, dijo Diego optimista de la cita que tendrá con la agencia de seguridad gringa.

“Los que están metiéndose en este tráfico de armas, en la manera en que estamos trabajando ahora los Estados Unidos y México, estas redes las vamos a investigar y van a pagar la pena, incluyendo el que vengan a las prisiones de México”, fue el mensaje que desde el C5i en conferencia de prensa dio el Embajador de EUA.

El tráfico de armas de fuego, las adicciones y la impunidad, son el caldo de cultivo perfecto para que los hechos de tragedia no terminen en México y en Guanajuato.

Un triste ejemplo de la crisis en la que estamos es la historia de los jóvenes de los Pueblos del Rincón: Uriel Gordillo, Osbaldo Gutiérrez y Carlos Zúñiga Gómez, cobardemente asesinados hace ocho días en un bar de San Francisco del Rincón se dice que por un incidente sin sentido (quién pone qué música para escuchar).

Como esa historia hay tantas en donde se mata con impunidad.

Es cierto que, según datos que publicó el Inegi en octubre del 2021, Guanajuato es la entidad en donde su fiscalía reporta más armas de fuego aseguradas en 2020, un total de 1,908, seguido del Estado de México 1,419 y Nuevo León 1,051. Estas tres entidades concentran el 50.3% del total nacional de aseguramientos estatales.

Se presume que esto es resultado del trabajo conjunto de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, y de cuerpos de Seguridad municipales.

De llamar la atención que en el comunicado del Gobierno de Guanajuato emitido el 26 de octubre del 2021 para destacar ese dato, no mencionan a la Fiscalía General de la República y su Delegación en Guanajuato cuyos resultados poco conocemos.

Y si esas armas se retiran de las calles ¿cuántas habrá en manos de los criminales?

PRI, otra vez Ruth

Mañana se llevará a cabo el registro de los aspirantes a la dirigencia estatal del PRI. A estas alturas queda claro que el único registro que va a proceder es el de Ruth Tiscareño Agoitia, quien también es diputada local.

En el escenario apareció sorpresivamente Sergio Santibáñez Vázquez, exdelegado del IMSS de 2013 a 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien había estado alejado de los reflectores y de la política partidista desde que dejó ese cargo. Lo acompaña en la fórmula Larisa Solórzano, exalcaldesa de Pueblo Nuevo.

Pero que ahora se lanza con mucho entusiasmo como candidato “disidente” con el fin de recuperar el Revolucionario Institucional para los guanajuatenses.

Aunque él mismo reconoció en entrevista con AM que no la tiene fácil, porque denunció que la convocatoria se confeccionó a modo para que sólo Ruth Tiscareño se pueda registrar válidamente, pues todos los documentos solicitados los tenía que emitir el CEN y a él ni siquiera le respondieron cuando pidió información.

Otro obstáculo que seguramente saldrá a relucir en el dictamen que emitirá la Comisión Estatal de Procesos Internos, encabezada por Carlos Torres, será que Sergio Santibáñez no refrendó su militancia cuando el INE pidió a los partidos políticos depurar sus padrones.

Además uno de los requisitos de la convocatoria era presentar el examen del Instituto Reyes Heroles cuya única fecha era este sábado en la CDMX y Sergio y Larisa no asistieron. La única fórmula que se presentó fue la de Ruth y David.

En la semana se comentó que Luis Alberto Mondragón Vega, presidente municipal de Jerécuaro y coordinador de los 11 alcaldes priístas en el estado estaba dispuesto a postularse, pues ya le traía ganas al puesto desde hace meses.

Dicen los bien enterados de la grilla tricolor que hasta hace tiempo, el joven Alcalde sí traía a varios compañeros de su lado. Pero que de último momento Mauricio Trejo Pureco, de San Miguel de Allende, y otro más, se le “voltearon”. Una hipótesis es que Mauricio trae más “amarres” con el Gobierno Estatal que con su propio partido.

Y otros tienen otra versión: que en la visita que hicieron los 11 alcaldes priístas a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, el martes a sus oficinas del CEN en la Ciudad de México, en busca de bendición presidencial, el mandamás tricolor le dijo a Mondragón Vega que él de plano no iba a ser.

Aunque en entrevista con AM afirmó que eso es totalmente falso, que en esa reunión no hablaron de nombres, que no hablaron por ellos, sino por la militancia. El discurso de siempre de los políticos.

Y que Alejandro Moreno no expresó una definición sobre quién prefería que fuera el próximo presidente estatal del PRI en Guanajuato y tampoco vetó a nadie.

“Él registró todos los comentarios, nos queda claro que el mensaje que nos dio fue del diálogo entre los aspirantes y que todas las expresiones tendrán que estar representadas”, declaró el Presidente jerecuarense a este diario.

Así que no se registrará y dejará sus aspiraciones estatales para mejores tiempos.



La potosina de gira

De tal manera que, encaminada en ser la candidata oficial a la reelección, Ruth Tiscareño dedicó toda esta semana a recorrer los municipios del Estado y juntar las firmas necesarias para su registro.

Incluso el lunes presentó su solicitud de licencia para dejar temporalmente la diputación, pues es un requisito estatutario no ostentar otro cargo de elección popular. El jueves no fue a la sesión del pleno del Congreso. Su prioridad era otra porque tenía sólo una semana para reunir todos los requisitos.

La molestia en público y en privado de militantes no es solamente que sea potosina, sino que no tenía ni dos años en el terruño cuando ya había amarrado la plurinominal. La pregunta obvia es: ¿No es suficiente con esa responsabilidad?

Su compañero de fórmula será David Mercado, en otros ayeres aliado del senador Gerardo Sánchez García, pero que hace rato hizo equipo con Ruth y Alejandro Arias (la mano que mece la cuna en el PRI de Guanajuato). En la semana pidió licencia como Secretario de Organización del Comité Estatal del PRI.

¿Por qué Alejandro Moreno Cárdenas se empecina en ratificar a Ruth Tiscareño, a pesar de que tiene muchos malquerientes, entre ellos muchos que le cuestionan que no es guanajuatense?

La razón es de simple cálculo político: porque su mirada está puesta en la elección presidencial de 2024 y para ello necesita tener en el partido en Guanajuato a un operador de toda su confianza que le garantice los votos necesarios para aumentar su presencia en las Cámara de Diputados y en el Senado.

Y esa persona de toda su confianza es Ruth Tiscareño, pues la conoce de años y elecciones atrás como operadora. Por eso la mandó hace más de dos años al Bajío.

A Alito no parece interesarle el tricolor en el estado (al que no regresó desde su campaña), sino la elección nacional de 2024. Aunque para que el PRI llegue vivo a esa cita necesita de unidad y trabajo, lo que la potosina tampoco garantiza.

En definitiva, con o sin elección interna, el PRI no sale de la terapia intensiva.



Las mujeres más LEA

Las definiciones rumbo al 2024 están todavía lejos, pero no tanto. En el PAN varios sueñan con la candidatura a la gubernatura y en el ambiente eso se nota, en particular Alejandra Gutiérrez, Libia García Muñoz Ledo y Luis Ernesto Ayala.

Libia aparece en la revista Líder Empresarial posando para la fotografía y un artículo que nos recuerdan que es la primera mujer titular de la Secretaría de Gobierno y en el que habla de su trayectoria en el servicio público y los retos que ha sorteado.

La alcaldesa de León y coordinadora de la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN (ANAC), Alejandra Gutiérrez Campos, este mes aparece en la edición de otra revista “Campaigns & Elections México'', en su edición de las 100 mujeres más influyentes en la política mexicana. No es la única, en esa lista están las diputadas federales Diana Gutiérrez y Michel González; y la senadora Alejandra Reynoso.

Ambas alentadas con la declaración del góber Diego Sinhue en el evento de Amexme León de que pronto habrá una mujer Gobernadora en Guanajuato. Nunca el PAN ha postulado a alguna en la entidad y las reglas de paridad dan el empujón.

Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, quien en el papel tiene la posición más cómoda para despegar, ha mantenido un bajo perfil mediático pero esta semana mostró reflejos al tejer fino para lograr acuerdos con otras fuerzas políticas.

El miércoles se presentó junto a los representantes del PRI, PVEM, MC y Morena a informar que trabajan en una agenda común a legislar y en desempolvar el rezago que suma 287 iniciativas pendientes de dictaminación, muchas que sólo son paja, pero otras tantas que sí merecen entrar al análisis y resolver lo antes posible.

La morenista y presidenta de la Mesa Directiva, Irma Leticia González Sánchez, señaló que este acuerdo entre los partidos también alcanza el desarrollo de las sesiones ordinarias, que se habían hecho maratónicas y poco atractivas -tediosas para los ciudadanos, con un promedio de más de seis horas-. Se hará un ejercicio que abrevie la presentación de iniciativas y acuerdos. Irán al grano pues.

Libia tiene mucho que resolver como cabeza del eje de Seguridad en el estado y del trabajo de comisiones estatales como la de Búsqueda de Personas y la de Víctimas.

Alejandra ni se diga, la violencia y la inseguridad no dejan de preocupar en León, pobreza, crisis ambiental, estancamiento económico, rendición de cuentas, y más.

Luis Ernesto muestra apertura con la oposición y voluntad de trabajo, pero del dicho a los hechos hay un tramo que ya veremos sí caminan, sobre todo cuando se trata de ser un Poder Legislativo autónomo y no una Oficialía de Partes del Ejecutivo.

Libia, Alejandra, LEA, y habrá más, están en el arrancadero. La moneda en el aire.