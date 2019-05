Nuestra naturaleza ‘Fi-Fi’

Licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Señor Presidente:

Gracias por hacernos descubrir que todos los Mexicanos somos “Fi Fi”:

¡Fi/eles a nuestro México!

¡Fí/sicamente

dispuestos a dar todo lo que esté

en nuestras manos para salvarlo,

para reivindicarlo, para

recuperarlo.

¡Fi/rmes en la convicción de que “La

igualdad es una de las mayores

injusticias”.

¡Fi/nos en sentido común para saber

que con sus decisiones, Señor

Presidente, México se

hundiría. Por ello, estamos listos

para:

¡Fi/nanciar todos nuestros recursos!:

Intelectuales, emocionales,

espirituales y materiales para

lograr que nuestra Nación

retome su Dignidad Original.

Dignidad que sí pertenece a

nuestros ‘Pueblos originarios’ y

también a la de otros

maravillosos Pueblos que, con la

riqueza de sus aportaciones, se

unieron y siguen uniéndose

a nosotros, haciendo posible la

formación de un auténtico

sentido de “Ser Ciudadanos de un

Pueblo Universal”; enaltecidos

por la Cultura Universal de

nuestro Mundo que vive

ansiando la Paz, y que ha

tomado conciencia de la

importancia y trascendencia de

trabajar en la construcción del

Bien Común, Progreso y

Ascensión sostenidos de la

dimensión Humana.

Así que, Señor Presidente, ¡RENUNCIE! porque usted:

No es “Fi Fi”. No lo percibo:

Fi/no en razonamiento, ni

en sensibilidad, ni en sentido de

la verdadera justicia.

No es “Fi Fi”. No veo que sea:

Fi/el a los Valores que nos distinguen

como seres humanos.

No es Fi Fi. No pienso que sea

una persona ni:

Fí/sica, ni intelectual, ni

emocionalmente capaz de

gobernar y dar certidumbre

a éste, nuestro gran

País.

Me queda claro que usted no es el único culpable de lo que ha ocurrido y ocurre en nuestro amado México; es “co-responsable”, ¡como desgraciadamente lo somos todos los mexicanos!

Agradezco infinitamente “su intervención” en la política mexicana porque, gracias a ella, el Pueblo “sabio” y también los que no somos “tan sabios”, ¡hemos por fin despertado! Despertado de la inercia, de la apatía, del “ahí se va”...

Gracias por hacernos descubrir nuestra verdadera Naturaleza

“Fi Fi”:

¡Fieles a nuestra Dignidad esencial y Finos en inteligencia y sensibilidad humana!

Muchas gracias.