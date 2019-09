Nueva Fundación: Mi Barrio

Hace poco más de un mes fui invitado formalmente a formar parte de un grupo de ciudadanos entusiastas que habían estado pergeñando la constitución de una asociación para ayudar, gestionar y llevar a cabo obras de mejoramiento en distintos barrios y colonias de nuestra ciudad, en el marco de la participación social y de los ciudadanos activos que buscan trabajar armónicamente y de manera complementaria con las propias autoridades, pues como recientemente ha venido sucediendo, no podemos dejar todo exclusivamente en manos del Gobierno en sus tres niveles, aguardando a que ellos resuelvan todo lo que nos aqueja.

La idea me fue expuesta muy amplia, cálida y entusiastamente por un viejo amigo de nobleza comprobada, honesto y de intenciones limpias, exentas de protagonismo y con espíritu de servicio; me refiero al señor Jesús Vázquez García, empresario zapatero en retiro y quien ha tenido una gran experiencia emotiva y palpable respaldando durante los últimos años la remodelación y rescate del barrio de San Juan de Dios, uno de los puntos más tradicionales y antiguos de nuestra ciudad.

Estas acciones, que en diversas ocasiones he expuesto en este espacio de comunicación, provocaron que varios amables lectores me enviaran sus proyectos y sugerencias sobre sus respectivos barrios y colonias, tal ha sido el caso de zonas a que me he referido como la del Santuario de Guadalupe y parte de Bellavista.

Como la del Parque Hidalgo y sus alrededores en un polígono muy amplio, recientemente embellecido en una parte gracias a las gestiones del diputado Miguel Ángel Salim Alle.

Como a la del Barrio Arriba, que desde la administración de Ricardo Sheffield no se le ha remozado y cada vez se encuentra más en el abandono, donde ya ni siquiera hay servicios bancarios, ante la disminución notoria de su industria, de sus servicios y de su comercio, afectada aún más con el cierre del Hospital General y su reubicación hacia la Puerta del Milenio en la carretera León-Silao; urge un plan y proyecto urbano de reactivación en este barrio tan tradicional.

Así podríamos continuar refiriéndonos a otras colonias que necesitan de mucha atención, pero también necesitan contar con un grupo organizado de habitantes que los representen y elaborar un estudio pormenorizado de sus planteamientos y necesidades, un proyecto y plan específicos para presentar al Ayuntamiento de León, para su consideración y compromiso de seguimiento.

En esos aspectos la naciente Fundación podría apoyarlos y orientarlos, para facilitarle el trabajo al Municipio y realizarlo ordenadamente, en materia social, económica y ambiental.

Algunos de los objetivos de este nuevo organismo ciudadano que en su momento oportuno arrancará oficialmente son de manera expositiva, aunque no limitativa, los siguientes:

a) La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad.

b) Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.

c) Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel comunitario de las zonas urbanas y rurales.

d) Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.

e) Promoción y fomento turístico para participar en el desarrollo de infraestructura, productos y servicios para los visitantes.

f) Involucramiento comprometido de los ciudadanos mediante el estímulo a la conciencia y cultura cívicas para establecer alianzas con las autoridades a fin de realizar actividades encaminadas al cuidado, preservación, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las diversas normas en materia de infraestructura urbana y de servicios públicos, así como en la preservación del patrimonio cultural e histórico de la localidad.

g) Promoción del cuidado de la imagen urbana y del embellecimiento de la comunidad.

h) Estímulo para una convivencia armónica y pacífica entre todos los habitantes de la comunidad mediante la integración e interacción responsables y la cohesión urbana para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

i) Apoyo a proyectos de productores agrícolas y de artesanos, con ingresos en el ejercicio inmediato anterior de hasta cuatro veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, que se ubiquen en las zonas de mayor rezago del país de acuerdo con el Consejo Nacional de Población y que cumplan con las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.

j) Realización de programas y acciones de comunicación hacia y entre la comunidad para mantener informados a los habitantes sobre reglamentos, normas, programas y actividades de las autoridades y para estimular la vinculación y colaboración organizada entre todos sus integrantes.

En este contexto la inspiración, empuje y motivación para estas labores han sido la amplia comprensión y apoyo que se encontró en el actual presidente municipal, Héctor López Santillana, y los miembros del Cabildo leonés, para coadyuvar en la realización de las actividades comunitarias ya mencionadas.

Con el tiempo y de obtener éxito en las primeras encomiendas, esta Fundación podría convertirse en un “Modelo de Participación Ciudadana replicable en otros barrios y zonas urbanas… de manera comprometida y sin fines de lucro”, como lo afirma acertadamente el señor Jesús Vázquez. ¡Ayudemos a León, nuestra ciudad!