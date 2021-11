***Nueva justicia laboral

No hay plazo que no se cumpla y hoy se pone en operación en Guanajuato y 12 entidades más el nuevo sistema de justicia laboral. El banderazo oficial lo darán en un evento a las 11:30 horas en las instalaciones del Juzgado Laboral de Irapuato.

*Tribunales y conciliación

El nuevo sistema se basa en principios como la oralidad, inmediatez y publicidad. Los tribunales laborales estarán a cargo del Poder Judicial en tanto que los centros de conciliación, para evitar ir a juicio, dependen de la Secretaría de Gobierno.

*Agilidad sin coyotes

La meta es conciliar 80% de casos y que, los que lleguen a tribunales, se resuelvan de manera ágil, sin coyotaje, y con justicia para las partes. La otra cara de la reforma laboral es la democratización sindical probada en la consulta de GM Silao.

***Tarde pero seguro

A más de un mes después de hacerse público el tema del terreno arrebatado al kínder Juan Aldama, en Refugio Campestre, en León, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) reacciona acordando solicitar al Comité Coordinador que se le dé un seguimiento puntual al caso.

*Kínder mutilado

El CPC sesionó el lunes y retomó el tema a petición del consejero Julio Rodríguez, quien por cierto en una semana más asumirá como el nuevo Presidente de este Comité (que conforman cinco ciudadanos) y del Comité Coordinador del Sistema (donde tienen asiento dos ciudadanos y otros 10 son autoridades anticorrupción).

*Ya se investiga

La realidad es que la Contraloría Municipal abrió investigación desde que el portal POPLab evidenció el caso y después con la petición formal que el 11 de octubre hiciera el síndico José Arturo Sánchez Castellanos para que se revise el proceso para desafectar 1,050 m2 de un bien público y ponerlo a subasta de un particular.

*En proceso

La investigación no ha concluido y habrá que esperar el resultado para, entonces sí, el Ayuntamiento le tome la palabra al empresario que ofreció se revoque la compra-venta del predio, entregar el terreno y le regresen los 2 millones pagados.

*A donde tope

Pero está claro que el proceso de reversión es independiente al deslinde de las responsabilidades que la autoridad está obligada a realizar, es decir, si algún funcionario (s) incurrió en irregularidades se deberán de aplicar las sanciones.

*Poner lupa

Aquí es donde el CPC, aunque ya va tarde, no está de más que ponga lupa en el asunto para que se investigue a fondo y se esclarezcan las responsabilidades.

*Unanimidad

Aunque es evidente que Julio Rodríguez y el resto de los consejeros ciudadanos tienen visiones encontradas del trabajo que debe de hacer este órgano del SEA (el primero cree que sí deben denunciar posibles actos de corrupción y los otros que no les toca), al menos es de reconocerse que esta vez se pudieron poner de acuerdo.

*Autocrítica

Los cinco dicen que el interés es que efectivamente haya una lucha anticorrupción. La tarea es entonces revisar ¿cómo hacer para tener mejores resultados? y no enojarse por los señalamientos que cuestionan su desempeño y lo que nos cuestan.

*No se enojen

La consejera Katya Morales no se aguantó el coraje y en sesión expresó: “Yo no puedo creer lo que dicen los periodistas, me consta que dicen muchas mentiras, me consta que hay mucha tendencia, no estoy diciendo que en este caso (del kínder)”.

***Policías, amenazados

Causa en Común, en voz de la investigadora Denisse Valdés, tituló su artículo de este viernes en El Sol de México: “Muertes y ataques armados en Guanajuato: una realidad continua”, en el que refirió los recientes cuatro asesinatos de policías municipales de León solamente en octubre y los más de 40 este año en la entidad.

*Lo cotidiano

En su análisis considera que, sin duda, una transición de gobiernos puede desatar el aumento de la violencia, sobre todo en ciudades con alta presencia del crimen organizado. Sin embargo, la realidad es que se tratan de situaciones cotidianas. Y da cuenta además de las víctimas personas civiles que la violencia ha cobrado.

*Atrocidades

Hace notar que en el último reporte de Causa Común sobre atrocidades y eventos de alto impacto, Guanajuato encabeza la lista y es segundo en víctimas. Lo evidente, relata, es que ni las autoridades locales, estatales y federales, han podido.

*La advertencia

La investigadora cuestiona la desaparición de la Policía de Juventino Rosas para que tome el control las fuerzas estatales y federales. “La seguridad no se va a garantizar con el exterminio de las corporaciones de policía y la instauración del militarismo. Lo que se necesita es que las autoridades asuman su responsabilidad”.

Reconocen solidez financiera

La agencia de calificación S&P Global Ratings mejora la perspectiva y ratifica la calificación a Guanajuato, la más alta que puede tener una entidad federativa.

La calificación crediticia en escala global de ‘BBB’ y en escala nacional ‘mxAA+’.

Se explica que los factores que contribuyeron a la buena calificación crediticia fueron: Administración satisfactoria, aumento de los ingresos propios, liquidez sólida y estable, bajo nivel de endeudamiento y pasivos por pensiones garantizados.

En la fotografía el gobernador Diego Sinhue y el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, quien aseguran se mantendrá la disciplina financiera del Estado.

Foto: Gobierno del Estado.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos