Números que inquietan

Ayer varios países reportaron un pico de infecciones que no habían tenido antes. “Algo que no se había visto en los dos años anteriores”, publica el New York Times. Las autoridades piden que no llamen al 911 si no hay una emergencia de verdad. En algunos barrios de la Gran Manzana el índice de casos positivos llega al 30% de las pruebas. El promedio de infectados diarios sube a más del doble que hace dos semanas y alcanzó los 267 mil.

En España, el pico llega a 100 mil y en Argentina se triplican los contagios. El periódico inglés The Guardian reporta que el científico e infectólogo asesor del gobierno, Sir John Bell de la Universidad de Oxford, piensa que el Ómicron no es igual que el virus de hace un año. El Reino Unido llega a un máximo de 183 mil contagios promedio por día. Casi el triple por habitante que los Estados Unidos. A pesar de esa virulencia los días de hospitalización se reducen y fallecen menos personas. En el mundo, las infecciones marcan récord de 1.3 millones diarias pero las defunciones disminuyen a 6 mil.

En México el contraste es enorme. El lunes hubo 42 defunciones y 946 registros positivos, una centésima parte de infectados y una cincuentava parte de fallecidos que en los Estados Unidos. ¿Por qué no ha llegado el Ómicron al país si inunda a Europa y a EU? Tenemos la misma movilidad que ellos y tal vez más. Hacemos más fiestas y no tenemos la disciplina de usar cubrebocas como manda la razón. Basta ir a un mercado público para darse cuenta que a la mayoría de comerciantes y clientes les vale la medida.

En Guanajuato aparece un diagnóstico positivo con presencia de Omicron. Versiones no oficiales dicen que hay 5 infectados con esa variante. No lo sabemos, pero lo indudable es que llegará pronto. Como al principio de todo, no sobran las precauciones debidas y recomendadas: evitar aglomeraciones en lugares cerrados, usar cubrebocas y hacer pruebas al primer indicio de síntomas.

Lo común a todos los países es el hartazgo. Queremos seguir con nuestras vidas como si viviéramos en la normalidad, como si la pesadilla hubiera pasado. Tal vez veamos gaviotas en el horizonte que anuncian tierra firme o destellos de luz que anuncian un nuevo amanecer.

Lo que no comprendemos es por qué la Federación tiene 50 millones de vacunas sin repartir a los estados. Por qué el Dr. Hugo López-Gatell sigue con la necedad de no vacunar a los niños como lo hacen otros países para evitar contagios familiares y hospitalizaciones. El tipo es un desastre porque sus contradicciones son permanentes. Dijo tantas tonterías a lo largo de la pandemia que ya debería estar fuera de la Secretaría de Salud. Mientras en Estados Unidos piden vacunar a los niños, Lopez-Gatell dice que la OMS no lo recomienda. ¿Quién le cree?

Sabemos que los niños, aunque tengan síntomas leves, son vectores de transmisión para sus padres, hermanos y compañeros de juego. La vacunación universal desde los 5 años será una norma. Mientras en Singapur se castiga con 150 mil pesos de multa y 6 meses de cárcel a quien no lleva cubrebocas en lugares públicos o comercios, aquí las dizque autoridades sanitarias dicen que su uso no es obligatorio. Por eso llegamos a 300 mil fallecidos en la lista oficial y el doble en la real. Qué bueno avizorar el fin de todo esto.

