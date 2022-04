ONU Y DESAPARICIONES

El informe que presentó ayer el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU de la situación en el país, hace una autopsia de la crisis humanitaria: impunidad, desinterés, revictimización. Y, lo que vive en Guanajuato, no escapa.

A TOMAR NOTA

De las observaciones y las recomendaciones deberán tomar nota el gobernador Diego Sinhue; la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo; el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Héctor Díaz Ezquerra; y el fiscal Carlos Zamarripa. También el Congreso, el Poder Judicial, Derechos Humanos y los ayuntamientos.

VISITA A GUANAJUATO

Guanajuato fue uno de los 13 estados que el CED visitó, se reunieron con Diego y Libia, con el Fiscal, con el ombudsperson Vicente Esqueda, y también conocieron, en voz de los colectivos y de familiares de desaparecidos, el tamaño de la tragedia.

MORENA Y EL FISCAL

En la conferencia de prensa de los morenistas en Silao, en la que presumieron los resultados satisfactorios (según ellos) de la revocación de mandato, la diputada local Alma Alcaraz apuntó que no quita el dedo del renglón en exigir la salida del secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y la del fiscal Carlos Zamarripa.

LOS PROTEGIDOS

La legisladora recordó las últimas invitaciones a los funcionarios en privado, y no de manera pública ante el Pleno del Legislativo para responder a las preguntas sobre la crisis de violencia en la entidad y, en el caso del Fiscal, la polémica reclasificación de violación por abuso en el caso del diputado panista Jorge Romero Vázquez.

QUE RINDAN CUENTAS

Alcaraz Hernández sostuvo: “Este tema no lo vamos a dejar, vamos a continuar poniendo el dedo en la llaga, hasta que estos dos personajes estén ante el Pleno del Congreso rindiéndole cuentas al pueblo de Guanajuato, no lo vamos a dejar porque la violencia no para. Y hay miles que siguen llorando a sus desaparecidos”.

GOBIERNO ABIERTO

Guanajuato es primer lugar en el país en Gobierno Abierto, según reporte final de la Métrica de Gobierno Abierto (MGA) desarrollado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) A.C., en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

PRIMER LUGAR

Luego del estudio aplicado a 1 mil 365 sujetos obligados en todo el país, Guanajuato obtuvo el mejor índice con un 0.65 en Gobierno Abierto (en donde el 1 indica un gobierno totalmente abierto y 0 uno sin apertura). Le sigue la Federación con 0.57; Aguascalientes con 0.56; CDMX y Baja California con un 0.55.

LA MÉTRICA

Es un ejercicio de medición de los alcances gubernamentales en las oficinas del país, en la que se utiliza la experiencia concreta de las personas para medir dos dimensiones de la apertura gubernamental: la transparencia y participación ciudadana, de los cuales se desprende el Índice de Gobierno Abierto.

BIEN CALIFICADOS

Como sujetos obligados con mejor desempeño: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Desarrollo Social y Humano con 0.91, el Municipio de Moroleón con 0.90, la Secretaría de Educación de Guanajuato y el Municipio de Lagos de Moreno con 0.88, la Secretaría de Gobierno con 0.87, el Banco de México y la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato con un 0.87.

TRANSPARENCIA

En Transparencia se midió: acceso a la información desde el gobierno donde el Estado fue lugar 10; transparencia activa en el sexto; datos abiertos en el 14; acceso a la información desde la perspectiva ciudadana 1er. lugar; y en transparencia proactiva en quinto. Avances, sí, pero también mucho por hacer.

PARTICIPACIÓN

En Participación está en el primer lugar con un 0.62; con este resultado se buscó conocer qué tan fácil es para la ciudadanía incidir en la toma de decisiones públicas.

DESTINO DEL GASTO

Y ya entrados en el ánimo de transparencia, hace una semana el Gobierno del Estado subastó tres créditos por un monto total de 2 mil millones de pesos, vamos a esperar ahora que pronto nos precisen los proyectos en los que habrá de invertirse.

POR VALIDAR

El secretario de Finanzas del Estado, Héctor Salgado, explicó que la información se tendrá una vez que los proyectos estén validados por las áreas técnicas de las secretarías que lo ejercerán (principalmente la de Infraestructura y la de Desarrollo Social y Humano). Estimó un par de meses para que dispongan de los recursos.

PAN Y REVOCACIÓN

En contraste al optimismo morenista, el presidente del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, en un videomensaje en redes fijó la postura sobre el resultado de la revocación de mandato que en el municipio zapatero registró una participación del 7.7%, que lo ubica hasta el lugar 35 (de más a menos) entre los 46 municipios.

‘NO SABE DE NÚMEROS’

“Esta participación sólo pudo lograrse con movilizaciones, obligando a personas que están en el padrón de apoyos del Gobierno federal…López Obrador dice que ganó en Guanajuato, se ve claro que no sabe de números, por eso razón está reprobado en economía, es claro que ni a López Obrador ni a Morena se les quiere”, expresó.

Alejandra y Libia, haciendo equipo

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y la titular de la Secretaría de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, compartieron que se reunieron este martes en privado para coordinar estrategias en favor de los habitantes de León, dijeron.

Trasciende que parte de la charla fue acelerar los procesos de regularización de asentamientos irregulares, en el caso de Libia agilizar el trámite en la tenencia de la tierra y en el Instituto Municipal de la Vivienda para la entrega de las escrituras.

Hay 10 asentamientos con trámite avanzado en zonas como Las Joyas y Medina.