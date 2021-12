Ómicron: héroe o villano

Para estas fechas deberíamos estar celebrando fiestas navideñas y la salida de la pandemia. Pero en los anales de la ciencia como en los de la ficción, no hay límites para lo que puede suceder. En Sudáfrica, al otro lado del mundo, brinca una nueva mutación bautizada como Ómicron.

El bicho tiene más puntas que sus ancestros Alfa y Delta, se propaga a una velocidad vertiginosa y vuelve a tensar a la humanidad en busca de soluciones al reto. Para comprender cuán diferente es el Ómicron y por qué tiene en pánico a la ciencia nos remitiremos a su número R o cuantas personas contagia un infectado.

El número va de 4 a 4.7 según autoridades sanitarias de Canadá y Estados Unidos. La progresión geométrica del contagio, si se multiplica cada día, en dos semanas estarían infectados los 127 millones de mexicanos que somos. 4x4x4x4x4…

A México no llega todavía la cepa en su esplendor como en Nueva York donde se registra el mayor número de contagios diarios desde que comenzó la pandemia de COVID-19, o en Inglaterra donde también hay un serio repunte. En China están alarmados y en Holanda ya volvieron al encierro. En Sudáfrica, donde comenzó la nueva variante, las hospitalizaciones comienzan a bajar.

Nos enfrentamos a lo desconocido, a una manifestación vertiginosa de la evolución de las especies. En este hecho que comienza tenemos, como nunca, las herramientas para defender a la nuestra humanidad, el problema según del doctor Anthony Fauci, zar anti COVID en Estados Unidos, son los cabezones que no quieren vacunarse.

La gran mayoría de los decesos (9 de cada diez) se dan en personas que no se vacunaron o tienen comorbilidades. En Europa recurrirán a la segregación de los no inoculados. Ryan Air, la popular aerolínea de bajo costo, sugiere a la Comunidad Europea que no dejen subir a los aviones a quienes no demuestren estar vacunados. Van más allá de las pruebas, exigen vacunación completa.

Además de los estragos de la enfermedad en los sistemas sanitarios, viene de nuevo el temor a una nueva crisis económica como la del año pasado. Para México un encierro o una desaceleración sería otra tragedia más. Llegamos a 300 mil muertes registradas y otros datos no oficiales ubican los decesos en 600 mil. Diez veces más de lo que significaba una “catástrofe” para el doctor Hugo López-Gatell.

Mañana el presidente norteamericano Joe Biden dará un mensaje a su nación. La petición repetida una y mil veces será que se vacunen quienes no lo han hecho y que los adultos vayan por su tercera dosis. Sugerirá evitar aglomeraciones y usar cubrebocas, como lo hizo desde el primer día de su gobierno hace justo 11 meses.

El invierno es duro para las personas de la tercera edad, aún antes de la pandemia los decesos por infecciones pulmonares son mayores que en otras estaciones. Fauci predijo que en febrero vendrá el inicio de la recuperación, el fin de la pandemia. Ómicron puede ser el acelerador de la inmunidad comunitaria o de rebaño, el héroe que inocule a miles de millones de personas sin ser tan letal como el Delta o el Alfa. También puede ser el villano que nos regrese a casa, destruya la incipiente recuperación económica y el muy ansiado regreso a las aulas. En 15 días lo sabremos.

