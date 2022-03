***Once años buscando

Se cumplieron once años de que 22 habitantes de San Luis de la Paz fueron en busca del sueño americano y desaparecieron. No hay noticia aún sobre qué ocurrió. Sus familiares no dejan de buscarlos y cada 21 de marzo preguntan ¿dónde están?

*Para no olvidar

El colectivo “Justicia y Esperanza”, con el apoyo de Front Line Defenders, Estudio Plumbago y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, estrenó en YouTube video ¿Dónde están?: A 11 años de búsqueda”, recordando la tragedia.

*Tragedia humanitaria

El dato oficial hoy es de 2,656 desaparecidos y no localizados en Guanajuato. El caso de San Luis de la Paz es el de muchos más que, como lo dice una víctima indirecta en el video, nada pasa. “Si uno no los busca, no los va a buscar nadie”.

***Sin sorpresas

Como se advirtió, una sola fórmula se registró y será ungida como los dirigentes estatales del PRI en Guanajuato, la de la diputada Ruth Tiscareño y David Mercado, como Presidenta y Secretaria General, respectivamente, para el periodo 2022-2026. La pregunta es la misma: ¿No era suficiente con la diputación pluri que ya tiene?

*Ruth, la mayoría

La potosina no tiene el cariño de todos en el PRI guanajuatense, pero sí demostró músculo con el respaldo de una mayoría de más de mil firmas de consejeros políticos y de comités municipales, lo mismo que de los presidentes municipales.

*Sin canicas

Jaime Martínez Tapia, dirigente estatal del Movimiento Territorial, y Luis Alberto Mondragón, alcalde de Jerécuaro y coordinador de los 11 ediles priistas, de plano reconocieron que tenían ganas pero no las ‘canicas para jugar’. Ambos avisaron a sus equipos que hay que ser institucionales al proyecto del jefe Alejandro Moreno.

*Los rebeldes

Los que sí cuestionaron a Ruth y a su padrino Alito fueron Sergio Santibáñez y Larisa Solórzano, quienes no cumplieron los requisitos de la convocatoria y no se registraron. No les falta razón en que los dados ya estaban cargados a favor de la potosina, aunque pareció un proyecto de última hora al que le faltó tejer con tiempo.

*A negociar

Lo que está por verse es la apertura de Ruth para abrir los espacios a los de enfrente. Sergio Santibáñez es un activo con el que seguramente tenderán puentes, no es el mismo caso de Larisa, a quien reprochan dio la espalda al tricolor para apoyar la elección de su hermano, Leonardo, Alcalde por Movimiento Ciudadano.

***Sheffield en el AIFA

Como cada lunes, en la mañanera desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles participó el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, para presentar el ¿quién es quién? en los precios de la gasolina, del gas LP, y los productos de canasta básica. Se hospedó en el hotel que construyó el Ejército y se dijo “sorprendido para bien”.

***Blindaje a escuelas

La diputada federal panista del distrito 7 con cabecera en San Francisco del Rincón, Michel González Márquez, presentó a nombre del PAN en la pasada sesión de la Cámara de Diputados una propuesta para blindar el presupuesto del programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) que el Gobierno federal desapareció.

*La estocada

En la tribuna de San Lázaro señaló el logro histórico de tener una Cámara integrada de manera paritaria, pero, lamentó, “de qué sirve si vienen a obedecer los caprichos de un solo hombre”. El impacto a 3.6 millones de estudiantes en 27 mil escuelas, un 70% en la zona rural, “es una estocada a los más pobres del país”, dijo Michel.

*Morenos, no fallen

Ahora que desde la Comisión de Educación los morenistas se mostraron interesados por rescatar este programa, es hora que digan algo los dos legisladores federales de este partido por Guanajuato: Emmanuel Reyes y Pedro Ortega. Lo mismo que la senadora presidenta de la Comisión de Educación, Antares Vázquez.

***Alejandra en Yucatán

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, aprovechó el fin de semana para lanzarse a Mérida, Yucatán, en donde participó en el “Foro de Alianzas México: Territorios, Ciudades y Comunidades Sostenibles”, convocado por ONU México.

*En foro de la ONU

Alejandra participó en uno de los foros en el que compartió experiencias, como el programa “Pase Verde”, para hacer más accesibles el uso de espacios públicos. También tuvo una charla en lo corto con Kristian Hölge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en México (UNODC México).

*Charla con Vila

En su visita se reunió con el gobernador de Yucatán y presidente de la asociación de gobernadores panistas (GOAN), Mauricio Vila, quien dicen le compartió las acciones más importantes de su gobierno que pueden ser adaptadas en León.

***Ingenieros con diputados

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Luis Ernesto Ayala, el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, el también panista Alfonso Borja, se reunieron con integrantes del Consejo Consultivo del Colegio de Ingenieros Civiles de León, que comanda Guillermo Ramos Mena.

*Vamos viendo

Los legisladores azules se comprometieron a dar seguimiento a las propuestas (que ayer no precisaron) para incluirlas en las iniciativas que fortalezcan la obra pública.

Diego en la apertura del AIFA

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez no faltó a la cita del evento de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) este lunes por la mañana, evento al que el Presidente de México convocó a líderes políticos y empresariales.

En fotografías se observa al guanajuatense en charla con Carlos Slim, de Grupo Carso, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila; y en otra con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y el embajador de EUA en México, Ken Salazar.

Respecto a ¿qué le parece la obra del aeropuerto? Diego no fijó postura pública.

Foto: Cortesía.