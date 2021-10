Oportunidades del cambio

En la mente de todos los nuevos alcaldes debe haber una obsesión: recuperar la paz perdida. ¿Cómo fue que en los municipios más importantes de Guanajuato se descompuso la seguridad pública al grado de tener el mayor número de homicidios dolosos del país? Tal vez con el tiempo podamos saberlo.

Lo que importa ahora es cómo regresar a la civilidad, al estado de derecho con la colaboración y coordinación entre Federación, el Estado y los municipios. De nada sirvieron las quejas de las autoridades de Guanajuato de que el gobierno central no cooperaba. Tampoco sirvió la acusación permanente del presidente a la Fiscalía local, en particular a Carlos Zamarripa. Menos sirvió de algo la pretensión de que los municipios resolvieran sus problemas como lo pedía el ex gobernador Miguel Márquez.

El tema de seguridad siempre comienza por la política, con el ejercicio de construir acuerdos y soluciones. Cuando fallan los políticos en ese trabajo el pueblo paga las consecuencias. En nuestro doloroso caso con miles y miles de muertos, viudas, huérfanos y el deterioro de todo alrededor.

La gravedad del asunto amerita sobriedad, seriedad y la dedicación de todos los recursos humanos y materiales posibles. Según Ricardo Monreal, el líder del Senado, habrá cambios sustanciales a partir del nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos. La presencia del secretario de Estado y su equipo en México, Antony Blinken, obedece a la mutua preocupación de los gobiernos por proteger a sus ciudadanos. La cooperación con Estados Unidos resulta indispensable para que nuestro país no se convierta en un estado fallido.

El año pasado murieron más de 90 mil norteamericanos por sobredosis, la mayoría a causa del fentanilo que les llega desde México. Son tres veces más que los fallecimientos por homicidio doloso en nuestro país. Si no lo paran será una de las principales causas de muerte en EU.

Otro cambio lo vimos justo el fin de semana cuando el presidente López Obrador hizo equipo con el nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para salvar ese estado. Era una tragedia para nuestros vecinos el conflicto entre el ex gobernador Silvano Aureoles y AMLO, quien no debe tener favoritos que apoyar y apestados a quienes regañar. Requerimos el talento de nuestro gobernador, Diego Sinhue Rodríguez para convencer a todos los poderes federales (Guardia Nacional, Ejército, Marina, Fiscalía General), que Guanajuato quiere hacer su parte y necesita ayuda, mucha ayuda. No caben pugnas ideológicas ni partidistas cuando se trata de salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Lo mismo debe suceder con los nuevos ayuntamientos, no importa del partido que provengan, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, deben apoyarlos. Hemos visto cómo las policías municipales sucumben con infiltrados por dinero o por terror.

También se requerirán más recursos en una época en la que no los hay como antes. Seguro que hay lugar para obtenerlos con creatividad y convencimiento de los contribuyentes. Si cobrar tenencia en los vehículos ayuda, hay que hacerlo; si debemos aumentar los prediales a los terrenos baldíos, hay que hacerlo; si tenemos que pedir más dinero prestado, hay que hacerlo.

Nuestra tierra, nuestro Guanajuato no merece el destino que hemos vivido los últimos años. Para el gobernador Diego Sinhue serán los 35 meses más retadores de su vida; para Luis Ernesto Ayala, nuevo líder del Congreso, la oportunidad de aportar toda su experiencia política. Esperemos que triunfen ante la adversidad. Igual que todos los nuevos alcaldes.

