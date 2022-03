Otro dictador tiene un mal año

El término “dictador” proviene de la antigua Roma, un hombre a quien la República le daría temporalmente autoridad absoluta durante las crisis. Las ventajas del poder sin trabas en una crisis son obvias. Un dictador puede actuar rápidamente, sin necesidad de pasar meses negociando legislación o luchando contra desafíos legales. Y puede imponer políticas necesarias pero impopulares. Entonces, hay momentos en que el gobierno autocrático puede parecer más efectivo que el desorden de las democracias sujetas al estado de derecho.

La dictadura, sin embargo, comienza a parecer mucho menos atractiva si continúa durante un período de tiempo prolongado.

El argumento más importante contra la autocracia es, por supuesto, moral: muy pocas personas pueden mantener el poder sin restricciones durante años sin convertirse en tiranos brutales.

Sin embargo, más allá de eso, a largo plazo la autocracia es menos efectiva que una sociedad abierta que permite la disidencia y el debate. Como escribí hace un par de semanas, las ventajas de tener un hombre fuerte que pueda decirles a todos qué hacer se ven más que contrarrestadas por la ausencia de una discusión libre y un pensamiento independiente.

Estaba escribiendo en ese momento sobre Vladimir Putin, cuya decisión de invadir un país vecino parece más desastrosa cada día que pasa. Evidentemente, nadie se atrevió a decirle que el poderío militar de Rusia estaba sobrevalorado, que los ucranianos eran más patriotas y Occidente menos decadente de lo que él suponía y que Rusia seguía siendo muy vulnerable a las sanciones económicas.

Pero aunque todos estamos justificadamente obsesionados con la guerra de Ucrania (estoy tratando de limitar mi lectura de noticias de Ucrania a 13 horas al día), es importante tener en cuenta que hay una debacle superficialmente muy diferente pero en un sentido profundo relacionado que se desarrolla en el la otra gran autocracia del mundo: China, que ahora está experimentando un fracaso desastroso de su política COVID.

Sé que en Occidente se supone que todos hemos superado el COVID, aunque todavía está matando a 1,200 estadounidenses por día y las infecciones están aumentando nuevamente en Europa, probablemente presagiando otro aumento aquí.

Pero China definitivamente no ha superado a COVID. Hong Kong, que durante mucho tiempo parecía prácticamente ileso, está experimentando cientos de muertes al día, una catástrofe que recuerda a principios de 2020 en Nueva York, cuando no había vacunas y no sabíamos mucho sobre cómo limitar la transmisión. Las principales ciudades chinas como Shenzhen, un centro de fabricación mundial crucial, están nuevamente bloqueadas. Y no está del todo claro cuándo o cómo terminará la nueva crisis de salud de China.

Todo esto representa un gran cambio de fortuna. Durante gran parte de 2020, la política de "COVID cero" de China (bloqueos draconianos cuando y donde surgieron nuevos casos) fue aclamada por muchos como un triunfo de la política. Bastantes comentaristas, no todos chinos, llegaron a citar el éxito de China con el COVID como prueba de que el liderazgo mundial estaba pasando de Estados Unidos y sus aliados a la superpotencia asiática en ascenso.

Entonces tres cosas salieron muy, muy mal.

En primer lugar, dado que gran parte del mundo recurría a las vacunas de ARNm -un nuevo enfoque adaptado al COVID con una velocidad milagrosa-, China insistió en utilizar sus propias vacunas, que se basan en tecnología más antigua y han demostrado ser mucho menos eficaces , especialmente contra la variante Omicron de la vacuna. coronavirus. China no solo insistió en usar vacunas inferiores pero desarrolladas en casa, sino que trató de desalentar la adopción de vacunas occidentales difundiendo desinformación y teorías de conspiración.

En segundo lugar, las tasas de vacunación entre los ancianos de China, el grupo más vulnerable, se han rezagado. Esto puede deberse en parte a que la desinformación sobre la tecnología de ARNm no solo ha desalentado a las personas a tomar las vacunas más efectivas, sino que también ha generado desconfianza en las vacunas en general. También puede reflejar una desconfianza más amplia en el gobierno; los líderes de China mienten a su gente todo el tiempo, entonces, ¿por qué creerles cuando dicen que deberías tomar tus decisiones?

Finalmente, la estrategia de covid cero es extremadamente disruptiva frente a variantes altamente contagiosas como Ómicron, especialmente dada la débil protección que brindan las vacunas chinas.

La cuestión es que todos estos fracasos, como los fracasos de Putin en Ucrania, se derivan en última instancia de la debilidad inherente del gobierno autocrático.

En cuanto a las vacunas, China sucumbió al tipo de nacionalismo cegado que es demasiado común en los regímenes autoritarios. ¿Hubiera querido ser un funcionario de salud diciéndole a Xi Jinping que sus alardeadas vacunas eran muy inferiores a las alternativas occidentales, especialmente después de que los secuaces de Xi hicieron todo lo posible para afirmar lo contrario?

Con COVID cero, ¿le gustaría ser un funcionario económico que le diga a Xi que el costo de los bloqueos draconianos, una política de la que China estaba tan orgullosa, se estaba volviendo insoportable?

Y como dije, un gobierno que miente todo el tiempo tiene problemas para lograr que el público escuche incluso cuando dice la verdad.

No quiero involucrarme aquí en el triunfalismo occidental. El rechazo a las vacunas también es un gran problema en Estados Unidos. Y me preocupa que nos estemos moviendo demasiado rápido para desmantelar las reglas de COVID.

Sin embargo, China, como Rusia, ahora nos está dando una lección objetiva sobre la utilidad de tener una sociedad abierta, donde los hombres fuertes no pueden inventar su propia realidad.