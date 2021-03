OTROS jefes de Estado luchan contra la pobreza, el terrorismo o el cambio climático. Andrés Manuel López Obrador decidió que su pelea es contra Bimbo, Oxxo y un largo etcétera de empresas que han apostado por las energías renovables. El colmo es que el Presidente las ataca pese a que le están ayudando al gobierno a cumplir sus compromisos internacionales.

A LO MEJOR el mandatario no le entiende al tema, pero el Acuerdo de París no es para beneficiar a los parisinos, sino para salvar al mundo del calentamiento global. Y México va muy por debajo de las metas a las que se comprometió hacia el 2030 en cuanto a emisiones contaminantes. De ahí que resultan vitales proyectos como los de Oxxo, que el 70 por ciento de sus tiendas reciben luz de fuentes renovables; o los de Bimbo, que han reducido su emisión de bióxido de carbono en 400 mil toneladas.

POR DEFENDER su inconstitucional ley eléctrica, López Obrador no sólo lanza a sus huestes en contra de empresas mexicanas, sino pone así obstáculos a los bonos verdes que buscan venir a México para financiar, precisamente, proyectos como los que generan energía eléctrica limpia y barata. Y si no lo cree, que le pregunte al regiomontano Jorge Mendoza, pues Banobras acaba de colocar 10 mil millones de pesos en bonos sustentables. ¿Así o más claro?

POR CIERTO que la animadversión de la 4T contra estos negocios llegó al extremo de que el diputado morenista Alejandro Carvajal propuso modificar la Ley de Organizaciones Auxiliares de Crédito, para que los minisupers tuvieran que cumplir con reglamentaciones ¡y sueldos! como si fueran sucursales bancarias. Obviamente la iniciativa no prosperó por insostenible, pero el intento de complicarles la vida a estas cadenas ahí quedó registrado.

VAYA QUEMÓN se dio el morenista Víctor Castro, candidato al gobierno de Baja California Sur. Resulta que en una entrevista radiofónica le hizo al locutor una extraña oferta: "No hagas bulla y la gallina es tuya". El periodista no pareció incomodarse con el ofrecimiento y menos cuando Castro insistió: "La milpa da, ya sabes". No sean malpensados: a lo mejor allá en la península los chayotes se dan en milpa.

NO SE lo digan a nadie, peeero... la posibilidad de Víctor Hugo Romo de reelegirse como alcalde de Miguel Hidalgo está tambaleándose. De acuerdo con el proyecto de resolución que circula en el INE, su candidatura sería cancelada por irregularidades en el proceso.

LA DECISIÓN se tiene previsto que se tome el jueves, por lo que de aquí a entonces Romo andará más molesto que los vecinos de Polanco a los que no escuchó cuando se quejaron de los permisos para antros. ¡Ups!