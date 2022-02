***PAN, a la calle

El PAN en León prevé salir a las plazas públicas de los barrios tradicionales y de la Zona Centro para promover la afiliación de militancia, sobre todo de jóvenes. El dirigente municipal del partido, Antonio Guerrero, espera iniciar a mediados de mes.

*Por cuadros

Actualmente el PAN en León cuenta con 1,819 militantes. El 20 de febrero y el 5 de marzo están programados otros talleres de introducción para los nuevos panistas. La incorporación de nuevos cuadros los últimos años, es lenta. El partido envejece.

*Abrir puertas

El coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato, Jorge Espadas, urge a una reforma nacional para abrir al partido. Hoy tienen además la ventaja de tener como líder nacional de Acción Juvenil a alguien de casa, Déborah Martínez.

***No somos tapadera

Ante los escándalos por presuntas irregularidades y casos de corrupción en la anterior administración municipal panista de León, el dirigente del PAN, Antonio Guerrero Horta, repite lo dicho por su alcaldesa, Alejandra Gutiérrez: “No somos tapadera de nadie”. Y pide que, si se prueba que alguien actuó mal, se castigue.

*Las revelaciones

Esto luego de revelarse casos como la denuncia por un robo de 97 mil pesos de una caja chica en Desarrollo Institucional, y antes los de las investigaciones por la subasta de la fracción de un kínder y la condonación de predial al Club Campestre.

*Hasta resolverse

El dirigente panista dice que, si estuviera gobernando otro partido, esos temas se quedarían en lo oscurito, en cambio en el Gobierno panista de León esos temas fueron parte del proceso de entrega-recepción y se les está dando seguimiento.

*Pide confianza

La diputada federal, Ana María Esquivel, pidió confiar en las autoridades para que, si hay argumentos, haya sanciones administrativas o penales. Ella fue regidora los seis años de Héctor López. Lo que no respondió es si tenían conocimiento de las “reciprocidades” que en Desarrollo Institucional se le cobraban a los proveedores.

***Revocación, las dudas

El IEEG sesionó ayer con el único propósito de atender un oficio presentado por Jorge Luis Martínez Nava, representante de Movimiento Ciudadano, en la que hizo tres preguntas relativas a la consulta sobre la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador.

*¿El IEEG de qué la gira?

Las preguntas fueron: ¿Cuáles son los alcances de la veda electoral partidario y gubernamental?, ¿Qué acciones tomará el IEEG como autoridad electoral? y ¿Cuáles son las limitantes en actividades y comunicación partidaria?

*Saber qué hacer

Martínez Nava explicó la necesidad de hacer esta consulta: para dejar en claro el papel que asumirán todos los actores políticos: autoridades de todos niveles, partidos políticos, para abonar a la transparencia y que las reglas sean claras.

*Más vale prevenir

“Es necesario tener claras las reglas para no atentar contra el ejercicio o incluso contra el mismo espíritu del instrumento de participación. Y en este momento todos debemos ser cautelosos, estar atentos a nuestros derechos. Y para que nadie no diga que no sabía”, explicó.

*Aquí no es

Sin embargo, la capitana del IEEG, Brenda Canchola, respondió a MC que ellos no pueden responder a las preguntas del partido sobre la revocación de mandato porque este ejercicio es competencia del INE, así que le sugirió que dirija sus preguntas al organismo encabezado por Lorenzo Córdova.

***Se va administrador

También en Guanajuato capital, pero en el Palacio Legislativo, Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, anunció que renunció el Director de Administración de ese Poder, Omar Mares Crespo, por motivos personales.

*Tenía antigüedad

El panista Mares Crespo había ocupado ese cargo durante los tres años de la anterior Legislatura y los cuatro primeros meses de ésta. Años antes había sido Director de Administración en el mismo Congreso con otros jefes panistas.

*Otro que regresa

El nuevo administrador del dinero y el personal es Juan Caudillo, quien ocupó el mismo cargo en la Legislatura 2015-2018, cuando el coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Gobierno fue Ector Jaime Ramírez Barba, quien lo llevó a ese cargo porque había sido su financiero en la Secretaría de Salud del Estado.

*Experto en administración

Juan Caudillo viene de ser Director General de Administración de la Comisión Estatal del Agua del Estado, desde agosto del año pasado. Antes, desde 2019 había sido Director de Contabilidad en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Es Doctorado en Ciencias de la Administración.

*Cabezas cortadas

Con éste, son SIETE cambios acumulados en direcciones en esta Legislatura, a saber: se suprimió la Dirección de Servicios Generales porque se fusionó con la Dirección de Adquisiciones, Apoyo Parlamentario, Procesos Legislativos, Asuntos Jurídicos, Centro de Estudios Parlamentarios, la Unidad de Transparencia y se creó la Dirección de Relaciones Institucionales.

Cierran filas en agenda a favor de las mujeres

Las diputada locales Yulma Rocha (PRI) -Presidenta de la Comisión de Igualdad, Dessire Ángel Rocha (MC) y Martha Ortega (Verde) se reunieron con la directora general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), Anabel Pulido, para abordar los pendientes de la agenda legislativa por los derechos de las mujeres.

Entre los pendientes de la armonización legislativa están: regular el delito de violencia obstétrica, divorcio sin causales, tipificación de la discriminación, y otros.

Foto: IMUG.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos