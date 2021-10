***PAN, bajo control

El PAN mantiene en control las comisiones claves en el Congreso Local. Las novedades serán la irapuatense Susana Bermúdez en la de Gobernación y Puntos Constitucionales; Poncho Borja en Obra Pública; y Martín López en Seguridad.

*Morena, a trabajar

En Morena es interesante lo que pueda hacer David Martínez en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Alma Alcaraz no tendrá presidencia pero sí secretarías de Hacienda y Fiscalización y en la de Seguridad.

*PRI y Verde, es lo que hay

En el PRI los dirigentes-diputados Ruth Tiscareño y Alejandro Arias dan juego a sus otros dos pluris: Adolfo Alfaro (Asuntos Electorales) y Yulma Rocha (Igualdad de Género). El Verde sin sorpresa mantiene Medio Ambiente con Martha Ortega.

***Agendas, los que sí

Hasta hoy solamente los dos diputados del Verde (Gerardo Fernández y Martha Ortega) y la representante de Movimiento Ciudadano (Dessire Ángel Rocha), han presentado formalmente la agenda legislativa que guiará su trabajo en el Congreso. Ambos partidos empujan con fuerza la aprobación del matrimonio igualitario.

*Y los que no

La mayoría panista que comanda Luis Ernesto Ayala y tiene como coordinador de asesores a Luis Mario Aguilar y Maya, todavía no informa de propuestas concretas. Tampoco Morena con el silaoense Ernesto Millán y el PRI con Alejandro Arias. Este sábado cumplirán dos semanas en la curul y ya va siendo hora de tener claridad.

*Rolando, sacrificado

A diferencia de Miguel Salim, Víctor Zanella y Cristina Márquez, quienes repiten al frente de las comisiones de Desarrollo Económico y Social, Hacienda y Fiscalización, y de Justicia, respectivamente, hay relevo en Seguridad y Comunicaciones, Rolando Alcántar deja de presidir pero permanece como Vocal.

*Seguridad, el debate

Se habló de que Morena empujaba por tener la Comisión de Seguridad, al final el PAN no iba ceder los espacios de control más importantes en el Legislativo. El celayense Martín López Camacho tiene experiencia como Subsecretario de Gobierno y tendrá la presión opositora de Alma de Morena y Gerardo, del Verde.

*Exigir cuentas

El rol de los integrantes de esta Comisión será importante para exigir cuentas al Ejecutivo y evaluar de forma permanente el programa de seguridad pública, empezando por la política de prevención del delito, la operación del C5i, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el rebasado Sistema Estatal Penitenciario, etc.

*Taxis, el pendiente

También les toca Movilidad y la regulación del servicio de taxi en donde prevalece el conflicto entre las plataformas de ejecutivos vs. verdes tradicionales. Diego prometió en campaña ‘abrir el mercado’ y terminar con la simulación de los permisos para plataformas, que no hay pero sí circulan. Las presiones son muchas, no le entran.

***Secretario, confirmado

Aunque la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez anunciará hasta hoy el gabinete completo de la Secretaría de Seguridad Pública, está más que perfilada la ratificación de Mario Bravo Arrona, quien tiene dos años y tres meses al frente y ha enfrentado en 2020 y 2021 los años más violentos en la historia para la ciudad.

*Con la molestia

El martes el síndico del Ayuntamiento, Christian Cruz Villegas, despidió a Mario en la sesión de la Comisión de Gobierno y Seguridad, expresando: “Le seguimos encargando la ciudad y ahora como ciudadanos le seguiremos molestando, Secretario, con algunos reportes y algunas quejas cuando nos toque vivirlas"

***Jared, coordinadora

La regidora reelecta, Jared González Márquez, será la Coordinadora de la fracción del PAN en el Ayuntamiento 2021-2024 de León. Junto con su esposo, Daniel Campos, se trata de una pareja de la entera confianza de Alejandra Gutiérrez.

*El reto ambiental

Jared viene de encabezar la Comisión de Medio Ambiente, en la que se esperaría que permanezca encabezando, una de las materias en las que los gobiernos de León han heredado mayores deudas (un ejemplo: ladrilleras). Es hermana de la legisladora federal actual secretaria de la Mesa Directiva, Karen Michel González.

***Relevo en IMUVI

Trasciende que hoy despacha por último día al frente del Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) Amador Rodríguez Ramírez, quien permaneció durante seis años. Su lugar lo toma Pablo Elizondo Sierra, director de Asuntos Jurídicos del Instituto.

*La regularización

El Consejo tiene relevo hasta enero pero el Director se adelantó al relevo para que la Alcaldesa electa pueda trabajar desde ahora con su equipo. Uno de los propósitos es empujar la regularización de asentamientos irregulares, aunque el ‘cuello de botella’ aquí está en la Dirección de Tenencia de la Tierra del Estado.

***Preocupante

A cuatro días de rendir posesión, preocupa el estado de salud del alcalde electo de Celaya, Javier Mendoza, quien ha presentado síntomas como una intensa tos, y su entorno cercano no ha confirmado si ya se descartó que fuera COVID-19.

*Reincidente

Al parecer no es la primera vez que le ocurre algo similar ya que hace unas semanas tuvo que posponer sus actividades hasta no descartar portar este virus.

*Sin cuidados

Si bien el ingeniero fue uno de los primeros vacunados desde febrero pasado, ha relajado mucho las medidas de prevención ya que en la mayoría de sus reuniones en espacios cerrados no usa cubrebocas.

Desaparecidos, no dejar de buscar

La Comisión de Derechos Humanos del Senado se reunió ayer con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, para dialogar sobre la tarea prioritaria de la búsqueda de personas desaparecidas, el acceso a la verdad y a la justicia.

Les informó que del 2019 a la fecha la CNB ha realizado 2,103 jornadas de búsqueda en campo en 28 entidades y en 307 municipios. Guanajuato, junto con Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Guerrero, entre las entidades donde la CNB ha realizado más acciones de búsqueda en campo en fosas clandestinas o sitios.

La senadora Malú Mícher celebró que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU vaya a visitar por primera vez el País, demanda histórica de las familias.

Foto: Twitter Malú Mícher.

