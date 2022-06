¿POR QUÉ México no ha podido recuperar la Categoría 1 de seguridad en la aviación? Pues en realidad porque el gobierno de la 4T no ha querido. Los señalamientos de la estadounidense FAA han sido claros y puntuales, pero las autoridades mexicanas simple y sencillamente no los han atendido.

HACE APENAS cinco meses fue nombrado el general en retiro Carlos Antonio Rodríguez Munguía al frente de la Agencia Federal de Aviación Civil, con el objetivo de sacar al país de la Categoría 2. Pero en tan poco tiempo, el ex comandante de la Fuerza Aérea Mexicana no ha podido enderezar la nave.

EL PROBLEMA en la aviación es el mismo que en el resto del gobierno federal: que en Palacio Nacional creen que todo se resuelve por decreto. Pero la realidad es más necia y sigue faltando capacitación al personal, equipamiento para los controladores, técnicos entrenados... y todo aquello que la FAA ya señaló pero que no se ha atendido.

LAS COMPARACIONES son odiosas, sobre todo cuando un problema que ahora lleva más de un año, en el gobierno de Felipe Calderón se resolvió en apenas cuatro meses.

*

CON TODO y que su gobierno tiene muy poco de laico, Andrés Manuel López Obrador no ha podido tener una buena relación con El Vaticano. Cosa de recordar que, apenas ganó las elecciones en 2018, recibió el primer "estate quieto" de la Santa Sede.

EL ENTONCES mandatario electo lanzó su supuesto plan de pacificación del país. El proyecto era coordinado por Loretta Ortiz, quien anunció echando las campanas al vuelo que el Papa Francisco participaría en los foros para acabar con la violencia. De inmediato tal cosa fue desmentida por la oficina del Pontífice.

Y DESDE entonces no había habido mayor comunicación, hasta ahora que narcotraficantes mataron a dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. "¡Cuántos asesinatos en México!", lamentó el Papa. Amén.

*

NADA BIEN cayó entre los priístas sonorenses la expulsión de Claudia Pavlovich del partido. Si ya de por sí buena parte de la oposición contra Alejandro Moreno se origina en Hermosillo, el golpe contra la ex gobernadora sólo viene a empeorar las cosas. Que nadie se sorprenda si las primeras demandas legales en contra de la dirigencia nacional tricolor surgen de la tierra del fundador del PRI, Plutarco Elías Calles.

*

ES CURIOSO, en su partido de beisbol de ayer, AMLO pegó de hit e hizo un out en primera base. Pero cuando el juego se llama reactivar la economía, el Presidente ni picha, ni cacha... ¡ni deja batear!