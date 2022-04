Pacto por la educación

Pandemia y la crisis que ya se tenía

En el discurso político todos dicen siempre que lo más importante es la educación; en los hechos, en Guanajuato, llega la hora de demostrarlo después de dos años de una pandemia que agravó la crisis de aprendizaje que se arrastraba.

Las aulas volvieron a abrir en la entidad desde el 7 de marzo. Un año antes la Secretaría de Educación de Guanajuato hizo un plan piloto de regreso que, por más exitoso que fuera, al ser voluntario, el alcance fue muy limitado.

Lo importante viene ahora que se revela la realidad de que 70 mil jóvenes abandonaron las clases en la transición del pasado al actual ciclo escolar, y otros 30 mil que se conectaron de manera intermitente. En los hechos 100 mil niños y jóvenes ya no están.

Ahora, el primer reto de las autoridades educativas es hacer que la mayoría de esos estudiantes regresen al aula. El principal problema de deserción está en el nivel medio superior, o sea preparatoria en donde los jóvenes encuentran más atractivo un ingreso laboral que ir a estudiar.

El otro reto mayúsculo es la recuperación de los aprendizajes. Para ver dónde estamos parados en Guanajuato, con el apoyo del Banco Mundial, se aplicó a finales de año la prueba RIMA (Recopilación de Información para la Mejora de Aprendizajes) a estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria y de secundaria.

Los resultados se presentaron esta semana en un evento encabezado por el titular de la SEG, Jorge Enrique Hernández Meza, representantes del Banco Mundial, de la Unesco, México Evalúa, gobiernos municipales y toda la comunidad educativa.

No es posible tener un comparativo del impacto de la pandemia en los aprendizajes pues no se había aplicado una prueba igual o similar antes.

Lo que sí hay son resultados de Español, Matemáticas, información socio emocional (empatía, colaboración, autoconocimiento, autonomía) y de contexto (hábitos de lectura, uso del internet) de cada uno de los 602,111 alumnos.

Los directores tienen el diagnóstico de los grupos, los maestros y papás de sus hijos. Con eso, se supone, hay que trazar un plan por escuela, grupo y alumno.

“Felicito el coraje del Gobierno de Guanajuato de tener claro las dimensiones del impacto sufrido”, expresó Truman Packard, líder del Programa de Desarrollo Humano para México, del Banco Mundial, durante su mensaje en el evento. Y agregó: “Es un choque catastrófico, después de años de catástrofe que estaba ahí”.

La cita del 28

La SEG presentó una lista de tareas para recuperar el tiempo perdido. Se supone que cada una de las acciones deberá dar forma al “Pacto Social por la Educación” que anunciaron lanzarán el próximo 28 de abril.

Ese será el día clave para la educación en Guanajuato. Ese pacto deberá tener compromisos, metas, recursos, por cada uno de los actores involucrados. Quedan dos años y medio de la administración estatal para saber si van en serio o nos atoramos, como ya ha pasado, en la fotografía y en las simulaciones. Ojalá no.

Entre los participantes claves en este pacto, además del titular de la SEG, Jorge Hernández (funcionario joven pero con muchos años en el sector al frente de lo que era Educafin -Instituto de Financiamiento e Información para la Educación-), está todo su equipo de trabajo, en particular los siete delegados regionales de la SEG.

Ahí estuvieron en el evento para mostrar su voluntad de trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en sus secciones 13 y 45, cuyas secretarias generales son Adriana Sánchez Lira y Bertha Solórzano.

La Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior en Guanajuato (CEPPEMS) que preside Esther Angélica Medina Rivero; y la Comisión para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) que encabeza el rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino.

También está el Consejo Estatal de Participación Social en Educación que capitanea la académica del Tec de Monterrey, Elvira Toba Mery, quien hoy además es presidenta del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación en León.

Y la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultural del Congreso local cuya presidencia la tiene la panista celayense María de la Luz Hernández. Veremos.

Ernesto Prieto, el diputado que nunca estuvo

Finalmente Ernesto Prieto Gallardo, diputado local y presidente estatal de Morena, dejó el cargo temporalmente en virtud de una licencia por tiempo indefinido que solicitó y le aprobaron ese día.

Ahora sí podrá dedicarse sin ninguna atadura legal a recorrer todo el estado para promover la consulta de la revocación de mandato del 10 de abril.

Porque se nota que eso es lo que en verdad disfruta, y que ya había venido haciendo desde hace varias semanas.

Las únicas ocasiones en que asistía al Congreso era los jueves, y eso porque hay sesión del pleno Legislativo. Lo hacía para subir por lo menos tres veces a la tribuna para presentar iniciativas o puntos de acuerdo cuyos temas son siempre críticos de las políticas y estrategias del Gobierno estatal panista. No veía más allá.

Aunque hay que reconocer que últimamente le dio por presentar iniciativas para corregir algunos errores técnicos del Código Civil y del Código Penal.

Y cuando iba a las sesiones del pleno, en lo que va de este año, siempre llegaba tarde, nunca antes de las 12 del mediodía, a la carrera, cuando éstas inician a las 10:30 de la mañana. Incluso lo hizo en la sesión de apertura del periodo ordinario de sesiones, el 15 de febrero.

Pero más allá de los jueves, nunca acudía los otros cuatro días de la semana a la sesión de alguna otra comisión o mesa de trabajo. Ni por equivocación se le veía en estos trabajos que es donde está “la carnita” legislativa.

Simula casa de gestión social

Pero eso no es todo. En los seis meses que han transcurrido de esta Legislatura, Ernesto Prieto simuló contar con una casa de gestión social.

Esta oficina es una práctica común entre los diputados, desde hace décadas, porque ahí acude la gente que requiere alguna gestión o ayuda de todo tipo: becas, despensas, medicinas, tratamientos médicos, pasajes de transporte público, material de construcción para casas, uniformes, etc.

Generalmente los diputados las instalan en sus distritos, para atender a la gente que los eligió. En teoría, es también para que ahí cualquier ciudadano busque a su representante.

Y los que son plurinominales, en los municipios donde viven. Hay algunos que abren dos o hasta tres, lo cual no es obligatorio. El Congreso del Estado tiene un presupuesto para mantenerlas: renta, agua, luz, teléfono, una secretaria o persona que las atienda.

Aparte el presupuesto que se le otorga a cada uno de los 36 diputados para las ayudas sociales ya mencionadas.

Bueno, pues el morenista Ernesto Prieto desdeña tanto la actividad que representa ser diputado, que ni siquiera eso tuvo. Desde el 25 de septiembre y hasta el 31 de marzo no abrió ninguna. Eso no sería problema, porque no es obligatorio hacerlo.

El problema es que Ernesto simuló que tenía una casa de gestión social. En la página de internet del Congreso, en el apartado de la información profesional e individual de cada uno de los 36 diputados se muestra el mapa de Google de la dirección y ubicación de la casa de gestión social de cada legislador.

En el caso del salmantino, la ubicación ¡era el propio Palacio Legislativo, a donde sólo iba una vez a la semana!

Eso tampoco hubiera sido problema, pero en las oficinas de la fracción de Morena, por lo menos en este año, nunca hubo casa de gestión social, según comprobó AM en varias visitas a esas oficinas desde febrero y fotografías tomadas de ese lugar desde enero.

En la fachada de las oficinas de la fracción nunca hubo un letrero que indicara que ahí había una casa de gestión social. Mucho menos en el cubículo de Ernesto Prieto, que siempre estaba vacío, según las fotografías que AM tomó de ambos lugares.

Cuando una reportera de este diario preguntó hace unas semanas si se le entregaba al diputado de Salamanca los gastos de casa de gestión social, Juan Caudillo, administrador, informó vía Comunicación Social del Congreso que no se le entregaba esta partida porque no tenía casa de gestión social. Por lo menos.

Pero mientras respondía la pregunta, lo cual tardó varias horas, alguien en el Poder Legislativo borró la ubicación en el mapa de Google de la “casa de gestión social” de Prieto Gallardo en su ficha personal de la página web del Congreso, obviamente para que no quedara prueba del engaño y nadie más se enterara.

Lo bueno es que Ernesto Prieto pertenece a Morena, el partido que tiene como lema: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Violencia, a la alza

En medio de una nueva ola de violencia y extorsiones en Celaya se está dando una limpia al interior de la Policía que ha acrecentado el déficit en la corporación.

Por cuarto mes consecutivo, Celaya fue el municipio con más asesinatos a nivel estatal al cerrar marzo con 71 homicidios.

Entre esos hechos estuvo el crimen de los siete integrantes la Banda Los Chuparrecio de la comunidad Juan Martín y el asesinato de un comerciante dentro del mercado Cañitos el fin de semana pasado.

Ni la llegada de más de 3 mil elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional ha podido contener la violencia en Celaya a pesar de la supuesta coordinación de los tres niveles de gobierno, que en realidad son más los dichos que los hechos.

La creciente ola de violencia ha provocado una desbandada al interior de la Policía Municipal de Celaya, entre despidos y renuncias.

Tan solo en lo que va de la administración 279 elementos operativos han sido dados de baja, mientras que se han contratado a otros 145, por lo que hay un déficit de 134 con respecto al inicio del gobierno encabezado por Javier Mendoza, y que acentúa el déficit de elementos que ya se venía arrastrando desde hace años.

La reestructuración al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza desde hace casi seis meses Jesús Rivera Peralta, llama mucho la atención ya que el número de bajas es equiparable a las que se tenían anteriormente en todo un año.

Cabe recordar que el gobierno que encabezó la exalcaldesa Elvira Paniagua reservó toda la información sobre altas y bajas al interior de la corporación.

El secretario Jesús Rivera Peralta ha justificado en más de una ocasión que estas bajas son parte del dinamismo al interior de las corporaciones, pero lo cierto es que la situación puede ir mucho más allá.

Su antecesor, Miguel Ángel Simental, admitió a su salida de la Secretaría en Celaya que había elementos infiltrados, algo que respaldó la propia Elvira Paniagua.

Ya sea por una u otra razón, la realidad es que en medio de una nueva ola de violencia la Policía de Celaya está debilitada en números y hace falta mucho trabajo para poderla fortalecer y que esté a la altura de la crisis de inseguridad que se vive.

Simental, paso al costado

El relevo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato se concretará mañana lunes. La salida de Miguel Ángel Simental da paso a la llegada de Víctor Armas Zagoya, quien dice tener las tablas para el cargo, aunque eso está por verse.

Simental se va sin la transformación esperada en la estrategia de seguridad de la ciudad fresera. Ni siquiera presentó un Plan Municipal de Seguridad usando la excusa de la veda por la consulta popular de revocación de mandato.

El zacatecano Víctor Armas presume en su currículum profesional ser licenciado en Decho, doctor en Administración Pública y con maestría en Juicios Orales.

Fue secretario de Agua y Medio Ambiente, cargo que le generó una polémica en Zacatecas donde se le acusó de presuntas irregularidades en el proyecto de la presa Milpas, caso que incluso llegó al Tribunal de Justicia Administrativa.

Además se desempeñó como secretario técnico de la Auditoría Superior del Estado, diputado y regidor, en su estado Zacatecas.

Ahora tiene la encomienda de sacar adelante la seguridad en Irapuato, por lo pronto como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque no se descarta que pueda ser él quien ocupe el cargo formal. Pronto sabremos.

MCMH